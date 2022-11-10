УКР
Франція передасть Україні 6 гаубиць Caesar найближчими тижнями

Влада Франції збирається передати Україні ще шість гаубиць Caesar.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекарню в ефірі LCI .

Він зазначив, що йдеться про озброєння, які президент Емманюель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги.

"Ми доставимо їх найближчими тижнями. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління - гаубиці TRF1", - пояснив Лекорню.

Як зазначив глава Міноборони Франції, Париж виконає свою обіцянку, яка полягала у відправленні Україні 24 гаубиць Caesar.

Він також наголосив, що військова підтримка України не робить Францію частиною конфлікту.

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай розташовується артилерія, резерви, пункти управління противника. Їхнє знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Макрон -мужик ! 👍👏🇺🇦🇫🇷
10.11.2022 07:25 Відповісти
З того, що пишуть про артилерійське озброєння, Цезар на другому місці після шведського Арчера.
10.11.2022 08:00 Відповісти
АВЕ, ЦЕЗАР!
10.11.2022 12:06 Відповісти
Цезарь найкращий це без питань, але щоб ще нашу Богдану довели до ладу i тодi б ми не оглядались хто там нам щось дасть, або не дасть.
