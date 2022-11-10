Франція передасть Україні 6 гаубиць Caesar найближчими тижнями
Влада Франції збирається передати Україні ще шість гаубиць Caesar.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекарню в ефірі LCI .
Він зазначив, що йдеться про озброєння, які президент Емманюель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги.
"Ми доставимо їх найближчими тижнями. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління - гаубиці TRF1", - пояснив Лекорню.
Як зазначив глава Міноборони Франції, Париж виконає свою обіцянку, яка полягала у відправленні Україні 24 гаубиць Caesar.
Він також наголосив, що військова підтримка України не робить Францію частиною конфлікту.
Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай розташовується артилерія, резерви, пункти управління противника. Їхнє знищення знижує наступальний потенціал ворога.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль