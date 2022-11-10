Корабельне угруповання РФ у Чорному морі збільшилося до 12 одиниць, але без ракетоносіїв, - ОК "Південь"

Корабельне угруповання флоту окупантів у Чорному морі збільшилося з 8 до 12 одиниць, при цьому в його складі так і не з’явилося ракетоносіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Південь".

"Корабельне угруповання рашистського недофлоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць. При цьому в його складі так і не з’явилось ракетоносіїв.

Однак, загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними", - йдеться в повідомленні.

