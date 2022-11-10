УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12951 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 662 9

Корабельне угруповання РФ у Чорному морі збільшилося до 12 одиниць, але без ракетоносіїв, - ОК "Південь"

флот,рф,черноморский

Корабельне угруповання флоту окупантів у Чорному морі збільшилося з 8 до 12 одиниць, при цьому в його складі так і не з’явилося ракетоносіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Південь".

"Корабельне угруповання рашистського недофлоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць. При цьому в його складі так і не з’явилось ракетоносіїв.

Однак, загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 7 кораблів, "Калібрів" на них немає, - ОК "Південь"

Автор: 

корабель (1622) росія (67242) флот (370) Чорноморський флот рф (628) Чорне море (1688)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая разница с ракетами или без. Надо все эти лоханки топить. Пусть идут нах к своему адмиралу мацкве.
показати весь коментар
10.11.2022 07:44 Відповісти
Дай команду, а то Зелю заціпило.
показати весь коментар
10.11.2022 07:55 Відповісти
Станом на 9 травня 2022 року ЗСУ знищили 12 ворожих кораблів. Невже "підводні кораблі" вступили в стрій?
показати весь коментар
10.11.2022 07:53 Відповісти
Підтримую. Кацапські корита треба топити і тут узагалі без варіантів. Бо сьогодні вони без ракет, а завтра - хтозна
показати весь коментар
10.11.2022 07:54 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 08:09 Відповісти
кацапи вивели совкові іржаві корита
-----------------------------------------------------------------------------
прикро що ті корита озброєні і все ще на плаву
показати весь коментар
10.11.2022 08:21 Відповісти
Бояться в бухті тримати, бо будуть на розслабоні. Ракето носії похавали крепко. Як там у них - бойся нас. ми в тельняшках.
показати весь коментар
10.11.2022 08:22 Відповісти
Хочется уже в скором времени услышать как в море вышел росийский рыбацкий катер, единственный из всего бывшего росийского флота оставшийся.
показати весь коментар
10.11.2022 10:05 Відповісти
откуда они беруться телепортируются что ли по земле или турки чубуреки рамсы спутали..
показати весь коментар
10.11.2022 10:58 Відповісти
 
 