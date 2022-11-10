Окупанти припинили "евакуацію" населення з Херсону, - Генштаб
Окупанти припинили так звану евакуацію населення з Херсону через відсутність охочих.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат", - йдеться у повідомленні.
