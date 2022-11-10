УКР
Окупанти припинили "евакуацію" населення з Херсону, - Генштаб

Окупанти припинили так звану евакуацію населення з Херсону через відсутність охочих.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вихід з Херсона свідчить про реальні проблеми Росії з військовими, - Байден

***** підписав указ про перенайменування міста з Херсон і Херснім , і виключив його із складу срасійской *********.
показати весь коментар
10.11.2022 08:44 Відповісти
 
 