Рашисти обстріляли населені пункти Харківського району, госпіталізовано одну людину

Минулої доби ворог обстрілював мирне населення міст і сіл Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема були обстріляні міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

"У Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на деокупованих територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів.

"Наші військові на лінії зіткнення тримають свої позиції та завдають нищівних ударів по окупантах", - підкреслив Синєгубов.