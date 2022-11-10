УКР
3 888 5

Українські військові підірвали склад боєприпасів росіян у Бериславському районі Херсонської області, - ОК "Південь"

склад,знищено

9 листопада українські військові знищили склад боєприпасів російських військ у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ

"Ворожі втрати за бойовий день складають: 125 рашистів, 3 танки, 5 одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами в Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

За даними командування, загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад сотню вогневих завдань: вдарили по пункту управління військ РФ, колонні військової техніки та складах з боєприпасами. Остаточні втрати противника за день розвідуються, сказав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 12 населених пунктів на Донеччині й Луганщині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18483) боєприпаси (2338) втрати (4532) склад (185)
- рота, це добре ))
10.11.2022 08:54 Відповісти
через годинку зведення ГШ....
10.11.2022 09:02 Відповісти
10.11.2022 09:15 Відповісти
Колона техніки це добре. Нехай краще ржавіють в степах Херсонщини чим далі їдуть убивати
10.11.2022 09:16 Відповісти
 
 