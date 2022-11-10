Іспанія готуватиме українських снайперів на своїй військовій базі в Толедо

Іспанські збройні сили готуватимуть українських снайперів на військовій базі в Толедо за програмою, яка передбачає підготовку 400 військовослужбовців кожні два місяці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Угоду про співпрацю між Міноборони Іспанії та урядом Україну було підписано в понеділок.

Угода про співпрацю також передбачає навчання іншим можливостям: від базового курсу знешкодження вибухових речовин до парамедичного навчання.

Навчальні курси проводитимуться в армійській піхотній академії Толедо. Навчальні ротації проходитимуть кожні два місяці, в них братимуть участь 400 українських військовослужбовців.

Крім того, Іспанія розглядає можливість навчання українських солдатів прийомам, пов'язаним з кіберзахистом, а також використанню засобів, які нещодавно були відправлені в Україну, таких як польова артилерія 105/14 та ракетний комплекс Hawk.

Навчальні програми є частиною Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Україна), яку спонсорує Європейський Союз, яка доповнює доставку зброї в Україну, щоб протистояти російському вторгненню.

За останніми даними, наданими Міноборони, Іспанія організувала понад 30 логістичних перевезень зброї та матеріалів до Польщі для їхньої подальшої передачі Україні.

Також читайте: Батарея ЗРК Aspide, 4 системи ППО Hawk, ПТРК, гармати та снаряди: військова допомога від Іспанії вже на шляху до України