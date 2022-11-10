УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12994 відвідувача онлайн
Новини
1 301 4

Іспанія готуватиме українських снайперів на своїй військовій базі в Толедо

снайпер

Іспанські збройні сили готуватимуть українських снайперів на військовій базі в Толедо за програмою, яка передбачає підготовку 400 військовослужбовців кожні два місяці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Угоду про співпрацю між Міноборони Іспанії та урядом Україну було підписано в понеділок.

Угода про співпрацю також передбачає навчання іншим можливостям: від базового курсу знешкодження вибухових речовин до парамедичного навчання.

Навчальні курси проводитимуться в армійській піхотній академії Толедо. Навчальні ротації проходитимуть кожні два місяці, в них братимуть участь 400 українських військовослужбовців.

Крім того, Іспанія розглядає можливість навчання українських солдатів прийомам, пов'язаним з кіберзахистом, а також використанню засобів, які нещодавно були відправлені в Україну, таких як польова артилерія 105/14 та ракетний комплекс Hawk.

Навчальні програми є частиною Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Україна), яку спонсорує Європейський Союз, яка доповнює доставку зброї в Україну, щоб протистояти російському вторгненню.

За останніми даними, наданими Міноборони, Іспанія організувала понад 30 логістичних перевезень зброї та матеріалів до Польщі для їхньої подальшої передачі Україні.

Також читайте: Батарея ЗРК Aspide, 4 системи ППО Hawk, ПТРК, гармати та снаряди: військова допомога від Іспанії вже на шляху до України

Автор: 

армія (3791) Іспанія (940) військові навчання (2794) снайпери (365)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? - Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!
показати весь коментар
10.11.2022 09:06 Відповісти
Гарна новина!
показати весь коментар
10.11.2022 09:55 Відповісти
у них есть какой то опыт снайперский или боевой?????????????????????????????????????????
показати весь коментар
10.11.2022 10:48 Відповісти
ачто они могут научить если 500 лет ни скем не воевали это мы должны учить сытую толерасткую европу что да как.. максимум быков бьют копьем в сраку
показати весь коментар
10.11.2022 10:47 Відповісти
 
 