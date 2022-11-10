УКР
Окупанти посилили фільтраційні заходи на Луганщині, - ОВА

новопсков

На окупованих територіях Луганської області рашисти почали шукати неблагонадійних навіть серед зрадників.

"Невеличкий Новопсков опинився під окупацією практично одразу. Втім, нещодавно в місцевій лікарні встановили відеокамери з можливістю запису аудіо, а співробітникам наказали вести невимушені бесіди з відвідувачами, щоб виявити неблагонадійних. Тим часом у пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів зі Сватівського напрямку, де ЗСУ просувається майже щодня", - йдеться в повідомленні.

