Окупанти посилили фільтраційні заходи на Луганщині, - ОВА
На окупованих територіях Луганської області рашисти почали шукати неблагонадійних навіть серед зрадників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.
"Невеличкий Новопсков опинився під окупацією практично одразу. Втім, нещодавно в місцевій лікарні встановили відеокамери з можливістю запису аудіо, а співробітникам наказали вести невимушені бесіди з відвідувачами, щоб виявити неблагонадійних. Тим часом у пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів зі Сватівського напрямку, де ЗСУ просувається майже щодня", - йдеться в повідомленні.
