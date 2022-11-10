У Тольятті правоохоронці отримали розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на окупованих територіях України, - Генштаб

У Тольятті Самарської області РФ розпочали пошуки охочих служити на тимчасово окупованих територіях України. Відповідальні за це російські органи внутрішніх справ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, до органів внутрішніх справ російської федерації у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України. Одночасно, на хімічних підприємствах міста проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу. Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України", - йдеться в повідомленні.

