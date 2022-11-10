УКР
У Тольятті правоохоронці отримали розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на окупованих територіях України, - Генштаб

рф,армія,російська

У Тольятті Самарської області РФ розпочали пошуки охочих служити на тимчасово окупованих територіях України. Відповідальні за це російські органи внутрішніх справ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, до органів внутрішніх справ російської федерації у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України. Одночасно, на хімічних підприємствах міста проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу. Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України", - йдеться в повідомленні.

армія рф (18483) Генштаб ЗС (7118) росія (67242)
Ну з Тольятті можна і на Жигулях .
10.11.2022 09:35 Відповісти
а хто білі лади клепатиме?! це ж основна мокшанська скрЄпа, *******! так і до "шатай режим!" недалеко!
10.11.2022 09:38 Відповісти
Акція віддай чоловіка отримай білі Жигулі і чорний пакетик
10.11.2022 09:38 Відповісти
Будет жмуров больше чем в Ичкерии. И не потанцуете "Биба-Бобр" как в кино
10.11.2022 09:42 Відповісти
В шиномонтаже ищите. Там у людей крупные руки. Удобно стиралку нести в Тольятти.
10.11.2022 09:42 Відповісти
заповідник глубіннага ру.кожопія....
10.11.2022 09:42 Відповісти
Заводу потрібно терміново реалізувати 1000 лад.
10.11.2022 09:47 Відповісти
І саме у ці часи рашку требта підтримати переговорами та компромісами.
Замість того, щоб дотиснути!
10.11.2022 10:49 Відповісти
 
 