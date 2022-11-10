Мир в Україні можливий лише після виведення російських військ, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду переконана, що відновлення повноцінного миру у російсько-українській війні можливе тільки після повного виведення російських військ з України.
Про це Санду заявила на пресконференції з президенткою Єврокомісії в Кишиневі у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ми переконані, що необхідно більше зусиль, більше єдності та більше солідарності на глобальному рівні, щоб змусити Росію покинути Україну. Лише у такому разі мир може бути відновлений. Мир в Україні є життєво важливим для добробуту всього континенту і він є невід’ємним для нас тут, у Молдові, де безпекові ризики зростають від початку війни", - заявила Санду.
Вона додала, що війна принесла у Молдову велику економічну та соціальну шкоду, яку відчуває кожен громадянин.
За словами Санду, Молдова зіткнулась з енергетичною кризою, у якій енергетичні ресурси використовуються як зброя, що націлюється на демократію, і "ця енергетична війна відбувається не тільки в Молдові".
