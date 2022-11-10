УКР
Мир в Україні можливий лише після виведення російських військ, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду переконана, що відновлення повноцінного миру у російсько-українській війні можливе тільки після повного виведення російських військ з України.

Про це Санду заявила на пресконференції з президенткою Єврокомісії в Кишиневі у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми переконані, що необхідно більше зусиль, більше єдності та більше солідарності на глобальному рівні, щоб змусити Росію покинути Україну. Лише у такому разі мир може бути відновлений. Мир в Україні є життєво важливим для добробуту всього континенту і він є невід’ємним для нас тут, у Молдові, де безпекові ризики зростають від початку війни", - заявила Санду.

Вона додала, що війна принесла у Молдову велику економічну та соціальну шкоду, яку відчуває кожен громадянин.

Також читайте: В Молдові - антиурядові протести. Влада каже, за ними стоїть РФ

За словами Санду, Молдова зіткнулась з енергетичною кризою, у якій енергетичні ресурси використовуються як зброя, що націлюється на демократію, і "ця енергетична війна відбувається не тільки в Молдові".

Таке враження що в цієї Санду розуму більше чим чим у всіх західних лідерів, крім хіба що Б. Джонсона.
10.11.2022 10:24 Відповісти
кому як Молдові цього не розуміти ...- памятають як "Приндістрове" кацапня "віджали" , а весь НАТО та ЕС тоді втерлись...- сьогоднішня війна це все від тих подій...
10.11.2022 10:27 Відповісти
Даже Санду це розуміє.
Байден, читай, що кажуть адекватні розумні люди, а не мамма рімський!
10.11.2022 10:24 Відповісти
Та ми і не проти, повний вивід військ + репарації. А зараз завдати якомога більших втрат "відступаючим".
Але щось останні заяви про переговори досить насторожують.
10.11.2022 10:25 Відповісти
так..знову щось з'явилось багато переговорників - посередників..
10.11.2022 10:35 Відповісти
Результат роботи кремлівських лобістів. А в нас гроші йдуть на марахвон.
10.11.2022 10:51 Відповісти
а придністров'я? шо ?Санду?
10.11.2022 10:33 Відповісти
Виведення військ,репарації і дотискання санкціями так,щоб думали про кусок хліба і забули думать про війни.
10.11.2022 10:44 Відповісти
мая, ви не заміжня?..
10.11.2022 10:52 Відповісти
Ні. Вона не заміжня.
10.11.2022 10:54 Відповісти
є її телефон? мені завжди подобались розумні, а тут ще й красива)
10.11.2022 10:59 Відповісти
Она по девочкам )
10.11.2022 11:08 Відповісти
я теж! у нас мінімум одна спільна пристрасть вже є!
10.11.2022 11:16 Відповісти
Вставай з дивану, купляй квиток та їдь до неї. Може тобі й пощастить
10.11.2022 11:53 Відповісти
не виїздний( після війни спробую!
10.11.2022 11:55 Відповісти
Втеча соссіян з правого берега Дніпра дуже хороший знак для Молдови.
10.11.2022 12:18 Відповісти
Скоро кацапи будуть тікати на ПРАВИЙ берег Дністра до Бандери в Бендери
10.11.2022 13:40 Відповісти
 
 