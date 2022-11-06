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В Молдові - антиурядові протести. Влада каже, за ними стоїть РФ

протест,молдова

Протести в Молдові сплановані проросійськими силами, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це заявила глава МВС Молдови Ана Ревенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

"Це злочинці-втікачі, які намагаються втекти від правосуддя. Звичайно, ​​вони діють разом з певними партіями. Москва також, як ми бачимо, стоїть за ними", - відповіла Ревенко на запитання, хто може стояти за антиурядовими протестами в країні.

Міністр заявила, що протести у Молдові сплановано для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

"Ставка робиться на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові, зробити країну, суспільство, владу вразливими за допомогою пропаганди, фейкових новин, блокування бізнесу, дискредитації влади, лідерів, у тому числі правоохоронних органів. Все це, щоб отримати ослаблену країну та використати її як розмінну монету в європейському просторі", - зазначила вона.

Читайте: "Влада" Придністров’я звинуватила Кишинів у провокуванні "гуманітарної кризи" після того, як "Газпром" вдвічі скоротив Молдові постачання газу

За словами глави МВС, молдавська влада працює разом з міжнародними партнерами, щоб втрутитися у разі потреби.

"Будь-яка дія підривного характеру, будь-яка підривна дія проти держави буде відповідним чином покарана", - додала вона.

Як повідомлялося, партія "Шор" за останні місяці провела в Молдові безліч акцій протесту. Вона вимагає відставки президента, розпуску парламенту та проведення дострокових виборів. Нещодавно до протестів приєдналася партія "Будуємо Європу вдома" (PACE), яку очолює Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку.

Також читайте: Молдова дуже вразлива перед Росією, у безпеці можна буде почуватися у разі приєднання до Євросоюзу, - Санду

Президент Молдови Мая Санду, коментуючи мітинги у Кишиневі, заявила, що мета організаторів - дестабілізувати ситуацію в країні.

Автор: 

Молдова (2075) протест (2398) росія (65346)


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Топ коментарі
+21
вот что бывает когда не принимать вовремя меры к разным додонам!
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06.11.2022 17:50
+21
8 місяців було, щоб російську агентуру підчистити. Румунів треба було залучати - як ніяк, є контррозвідка НАТО. А зараз, звичайно, кацапи будуть ситуацію розгойдувати...
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06.11.2022 17:51
+20
Ну если в Украине война а предатель корупционер Шуфрич выступает в Верховной Раде и кричит что все предатели,то что говорить о Молдове
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06.11.2022 17:55
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Молдаване-підіймате свої дупи з диванів та йдіть визволяйте придністров'я...
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06.11.2022 17:50 Відповісти
Сейчас не до приднестровья. И потом-в массе в Молдове всем и на все наплевать и на приднестровье и на рф и на Украину.
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06.11.2022 17:56 Відповісти
та да 3 ляма индеферентного говнища с совковым мышлением...лягут что под рашу что под румынов...овцы тупые
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06.11.2022 18:34 Відповісти
молдавани воювали за свою незалежність тоді, коли українці ще сиділи під махровою постсовковою номенклатурою Кравчука&Ко. Причому в придністровському конфлікті Україна навіть підтримувала Придністров'я. А чере нього і неоімперські замашки кремлінів. Конфлікт на Донбасі - калька з придністровського. Один в один, тільки масштаби більші. Обережніше із заявами хто такі молдовани - подивіться краще у дзеркало.
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06.11.2022 18:57 Відповісти
Давай так. Я часто, очень часто бываю в Молдове. Я уважаю этот народ. Но то, что в Молдове 90 процентов аполитичных людей это правда. Те времена, когда боролись за единство страны давно прошли. Сейчас граждане Молдовы в массе озабочены только материальным благосостоянием. Про войну в Украине-" что-то слышали"( в отличие от Румынии, где приграничных с Украиной городках все очень переживают за Украину) И поэтому 30 лет избирали либо коммунистов, либо прорроссийских, в надежде , что те обеспечат лучшую жизнь. То, что избрали Санду- исключение из этого правила. Пожелаем ей остаться Президентом Молдовы!
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06.11.2022 20:22 Відповісти
"Давай так" - это телке так бы говорить, когда ее в различные позы ставишь
Не говори мне как в Молдове, я оттуда родом и бываю там чаще тебя. Могу поспорить что и в Украине 90 процентов аполитичны - до звиздеца 24.02.2022 в гробу они видали Донбасс, гибридную войну, единство страны и прочие майданы. И были они озабочены тоже только своим благосостоянием. Пока в Донбассе умирали лучшие сыны Украины, пока их жгли в ДАПе, Иловайске, Изварино, Дебальцево, в Киеве и прочих отдаленных местах кипела веселая безмятежная жизнь. Как будто это чужая страна подверглась подлой гибридной атаке извне. Что отличает сегодняшнюю Украину от Молдовы - это гораздо более многочисленное АКТИВНОЕ ПАССИОНАРНОЕ МЕНЬШИНСТВО. Именно оно сделало Майдан. Именно оно послало первые добробаты против гибридных орков Стрелкова. Всегда и везде в мире именно активное меньшинство делало историю, а не 90% инертной и тяжелой на подъем массы населения.
У Молдовы, был такой период, задолго до того как украинцы почувствовали себя украинцами и сделали свою Революцию Достоинства. Разница между Молдовой и Украиной в том что Молдова свою революцию и свое окно возможностей упустила. Не в последнюю очередь благодаря активному вмешательству извне. У Украины есть очень большие шансы не пойти этой кривой дорожкой. И те в Молдове, которые понимают что к чему, с благодарностью смотрят на украинцев. Потому что понимают от чего они, жертвуя собой, спасают не только Молдову но и всю Европу.
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06.11.2022 20:47 Відповісти
Прочтя текст я не увидел разногласий в позициях.
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06.11.2022 20:57 Відповісти
Санду должны были выбрать ещё в 2016 президентом
и Тогда ещё большенство молдаван отдало голос за этого прекрасного и умнейшего политика которого уважает весь мир!!!
но тогда ФСБ и Кремль помогли свальсифицировать выборы и поставили предателя Додона у власти
но на следующих выборах даже фсб уже не смогла противостоять ибо Санду разгромила Додона и никак уже не смогли росияне ничего зделать!!
ибо приехало на выборы огромное количество иностранных наблюдателей котрые внимательно следили
что за бред пишем что Санду выбрали по ошибке?????!!!!
ты что лепишь дядя??????
смотри по нету
Санду аплодировали на выступлении недавно в Гарварде перед студентами которой она сама закончила с отличием!!!!( там дураков не берут даже за большие деньги)
Санду стоя аплодировал весь ООН после выступления!!!
это порядочный и честный политик котрый заставил всех воров котрые грабили нашу страну убежать по миру
сеголня по ее просьбе к всем странам мира - этих крупных воров возвращают домой и на нары с конфискацией!!!
и тот же Додон затаскан по судам и будет сидеть!!!!
не ту пресс читаешь уважаемый про Санду и Молдову в целом!!
ты у молдаван спроси
они больше расскажут и правильн
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08.11.2022 01:12 Відповісти
Давай так
тебе сейчас пишет кореной молдаванин
котрый живет очень много десятков лет на своей земное а не приезжает проездом на пару дней
в 92-ой мы воевали с 14- ой российской армией практически голыми руками - а не современным натовским оружием!!
и причём голыми руками мы остановили и успешно жгли танки!!!
и сколько бы не хотели росияне - они никогда бы нас не победили - ибо никто никуда не убежал и все шли на фронт и готовы были до последнего воевать!!
что касается того что написал что последующие молдаване выбирали пророссийских президентов и они совсем другие
- то я тебе скажу что и в Украине и Грузии , и Армении и остальные с помощью ФСБ и Кремля они ставили своих людей во власти с помощью фальсифицирование выборов!!!
и ничего в этом нового!!
если ФСБ добралось до США и не без ихнего участи был избран Трамп!!!
то что говорить о нас??????
то есть в Молдове только очень малая часть взрослого населения ностальгирует по совку !!
а большая часть - это проевропейские граждане
ибо и трёх с небольшим всего населения - более миллиона молдаван либо живут или работают в ЕС , США итд
и у них остались дома родственники с которыми общаются и котрые сами бывали не раз в Европе и могут понять разницу между ЕС и убогой рассее!!!!!
так что плохо изучил молдаван !!!!
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08.11.2022 01:01 Відповісти
Не надо таких эмоций! Мы поддерживаем Молдову, мы поддерживаем Санду. Мы поддерживаем стремление активной части общества к ликвидации Приднестровья. Приездом я то же бываю. Но я служил еще в средине 80-х вначале в Тирасполе, затем в Кишиневе. Я жил и работал в Кишиневе в 2003-2005-годах, жил и работал в Кишиневе в 2016, 2017-2018 годах.Жил с февраля 2022 по сентябрь 22. Я знаком с многими людьми в Молдове из бизнеса. И знаю их настроения. Хорошо, что есть такие патриотичные люди как Вы! Удачи Вам в построении Молдовы!
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08.11.2022 01:34 Відповісти
Напоминаю тебе что молдаване воевали ещё в 1992 с россиянами в Приднестроьве и очень успешно
причем подбивали росийские танки почти голыми руками а не вооружением НАТО котрые имеет сегодня Украина
надо было Украине перекрыть Приднестровью проезды и выезды ещё с 92- го и не позволять им свободно провозить контрабанду через украинские границы а так же и россиянам заезжать туда пачками
и этот сепарский загон давно бы вымер
сегодня когла и Украина и Молдова перекрыла сепарам ротацию своих войск и в целом у них нет никакого достопамятно внешнего - то этот сепарский загон начинает вымирать
Газ в Приднестроьве может попасть только с Молдовы
а поскольку Газпром урезал наполовину нам поставки газа - то и в Приднестроьве попадает очень малое количество газа только на домашние нужды
а предприятия все практические остановились
по этому там большой кризис и они сами здадуться без всяких военных действий!!
По этому немного терпения и этот сепарский загон сам ликвидируется без всякой войны
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07.11.2022 09:47 Відповісти
вот что бывает когда не принимать вовремя меры к разным додонам!
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06.11.2022 17:50 Відповісти
тильки маленьке "но" - додон "на е/браслеті" а зе очолює ЗСУ і боротьбу українського народу з російськими загарбниками!
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06.11.2022 19:08 Відповісти
Додона выбирали в своё время и поставили в президенты не по воле молдаван - а по воле Кремля
ничего нового!!
и это в ем известно как Кремль устраивает выборы
на последних выборах у них ничего не получилось ибо было привлечено большое количество иностранных западных наблюдателей
пр этому выиграла Санду
так что меры приняты
сегодгя Додона таскают по судам и его ждёт большой срок с конфискацией за воровство и предательство
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07.11.2022 09:51 Відповісти
8 місяців було, щоб російську агентуру підчистити. Румунів треба було залучати - як ніяк, є контррозвідка НАТО. А зараз, звичайно, кацапи будуть ситуацію розгойдувати...
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06.11.2022 17:51 Відповісти
тривожно
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06.11.2022 17:52 Відповісти
білий ведмедь твою трубу хитав

самий циміс не в коменті
циміс у анонсі комента
ПОШЛОСТІ, ПРІЯТНОСТІ

їй воно - пошло приємно.

*******
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06.11.2022 17:55 Відповісти
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06.11.2022 17:57 Відповісти
хліб з маслом ? ... ой масло з хлібом ))))
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06.11.2022 19:13 Відповісти
Ну так в итоге и хлеб, и до хлеба.
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06.11.2022 19:13 Відповісти
Взахльоб. 😁
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06.11.2022 20:19 Відповісти
Если сбросят Санду-получим вторую Беларусь на юго-западе. Украине надо помочь нынешней власти, и на дипломатическом уровне то же.
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06.11.2022 17:53 Відповісти
В Молдови немає звідки отримувати мобіків та зброю. Але підтримувати потрібно я згоден.
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06.11.2022 18:16 Відповісти
ну якщо не хочете такого як в Укра то куярте без роздумів на право і наліво
бо прихильників руськоо міра багато і у Вас
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06.11.2022 17:55 Відповісти
Ну если в Украине война а предатель корупционер Шуфрич выступает в Верховной Раде и кричит что все предатели,то что говорить о Молдове
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06.11.2022 17:55 Відповісти
Витя
Молдаван кореных жителей у нас более 80%
и в большей части это проевропейски граждане
даже среди остальных меньшинств болгар, гагаузов, украинцев и даже руских тоже есть немало проевропейски граждан
И с самого начала войны в Украине самая большая часть Молдовы подерживают Украину !!
это подтверждает что молдаване в начале войны ездили на границах и забирали к себе домой тысячи беженцев
с начало войны и до сеголня в молдавских семьях живут более 500 тыс беженцев с которыми молдаване делятся последним куском хлеба
это по том что в Молдове на сеголня осталось чуть больше 2 млн
и этот самый большой процент беженцев на душу населения по европе
и это при том что росияне с каждым днём перекрывают нам газ и из за нехватки газа нам больше не поставляют электроэнергию дешевую с Кучурганской ГРЭС - и мы сеголня вынуждены покупать на рынке в ЕС по более высоким ценам!
нас война в Украине очень сильно коснулось
и ещё добавлю что у нас во время прилнестровской войны небыло тех которые убегали от мобилизации и такое количество предателей как у вас сегодня!!!!
по этому пересмотри свои убеждения насчёт молдава
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07.11.2022 10:02 Відповісти
Я не оскорблял Молдову.Вы не поняли что я хотел сказать. Я имел ввиду что Молдова нашпигована росийскими шпионами .
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08.11.2022 21:27 Відповісти
мамалига закінчиться а касабскі вороги-ніколи дотенпула
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06.11.2022 17:57 Відповісти
Молдова, вам ЄС натякало, що пора чистити свою територію від загарбників
через голову не доходить - то орки через ноги доведуть
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06.11.2022 17:59 Відповісти
Уважаемый
молдоване знают кого и как зачистить от врагов
и это сегодня и делают
если посмотришь молдавские новости то будешь знать что сеголня в Молдове судят предателя и вора Молдовы - бывшего президента Додона
а Так же экстрадировали множество бывших политиков который некогда проворовались в крупных размерах и сегодня сидят в тюрьме ожидая суда
А так же крупные воры как Плахотнюк , Шор И так далее сбежали с страны и ждём их экстрадации
а так же на днях арестовали огромное количество организаторов дестабилизации в Молдове через протесты организованные с помощью Кремля в Молдове и арестованы большие суммы денег котрые шли на оплату за выход на протест
и многое другое
о Молдове мы как нибудь сами позаботимся
ты бы своих предателей начал вылавливать
их у вас гораздо больше !!
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07.11.2022 10:09 Відповісти
як Молдова негайно в НАТО не побіжить і до Румунії не прислониться? - дура буде.
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06.11.2022 17:59 Відповісти
По ходу в Молдові ватників більше ніж в Харкові чи Маріуполі
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06.11.2022 18:03 Відповісти
Московські срублі інколи творять чудеса
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06.11.2022 20:08 Відповісти
У тебя с математикой плохо
в Молдове кореных молдаван более 80%

и ещё остальные меньшинства украинцы, болгары , гагаузы, руские и остальные
моолаване в больше части проевропейски граждане
а так же среди нас меньшинств тоже есть большая часть проевропейсцев особенно среди молодежи
то что в Молдове сеголня правит проевропейский президент Санду которая получила большинство на выборах а так же в парламенте имеются 61 мандат проевропейцев из партии Санду из 100 а так же правительство тоже сформировано из ее представитей партии - это говорит о том что Молдова проевропейская страна
и с каждым днём нас прревропейцев становиться больше
ибо о том что у нас много сторонников русского мира говорит только пропаганда кремля
по этом советую мало прислушаться к кремлевской пропаганде и спрашивай и самих молдава
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07.11.2022 10:20 Відповісти
Вот к чему приводит соплежуйство.
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06.11.2022 18:06 Відповісти
Крысы путлера без войны,что Будулай без кобылы...🦍🦍🦍стадо баранов...
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06.11.2022 18:09 Відповісти
На себя посмотри
у нас никогда небыло столько предателей и бегавших от мобилизации !!!!
поитересуйся что во время войны в Приднестроьве никто из молдаван не убежал с страны и воевали голыми руками против 14 -ой армии ибо у нас небыло натовского оружия
и предателей небыло в таком количестве !!!
более того молдаване самый талантливый народ
на многих конкурсах занимают ведущие места особенно танцевальных , музыкальных, театральных,по живописи итл
молдавские борцы , штангисты, дзюдоисты И так далее всегда в первых местах
молдоване самый трудолюбивый народ
молдавские строители ранее отстроило весь совок а сеголня отстраивают всю Европу и везде в почете
молдаване изготовляют лучшие вина во всем мире и занимают мамы передовые места !!!
итдитдитд
где ты видишь Баранов????????
на себя посмотри в зеркало неуч
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07.11.2022 10:27 Відповісти
Приношу извинения за мудака, таких много везде. Мы уважаем народ Молдовы!
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08.11.2022 01:43 Відповісти
Этот "Сенатор" -обычный российский троль. Их очень много на Цензоре. В основном все зарегистрированы после начала войны. Это как на зайти в комментарии на "POINT.MD", там 90 процентов российских троллей. Тут их меньше, но хватает.
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08.11.2022 02:07 Відповісти
А ми вас попереджали!
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06.11.2022 18:10 Відповісти
дві повнокровні роти з України з артілерією і через тиждень приднестовья нема, а тільки сама Молдова!
чаус не в счет - то зелений негарний срач....
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06.11.2022 18:12 Відповісти
где-то я это уже слышал... а, ну да, "сколько там той украины, возьмем киев за три дня"

Не стоит так недооценивать противника
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06.11.2022 19:49 Відповісти
Придержи для себя свои роты с артиллерией для освобождения своей земли в Украине
Приднестроьве - это временно оккупированые територия Молдовы
и только Молдове решать вводить туда какие то войска или подождать что этот сепарский загон сам себя накрывает уже!!!
я так понимаю что вас от орков нет большого отличия
те же инперские замашки залезть в чужой огоро
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07.11.2022 10:29 Відповісти
1 Три пятнадцать, не гражданин Украины, он много раз об этом писал.
2. Это пишут иногда, но не с точки захвата территории Молдовы, а что мол"если Модлова позовет, то мы такие бравые, вмиг разобьем приднестровскую армию" и тут же покинем территорию Молдовы. Это все бравада людей, глупости.
3. Понятно, что никаких просьб Молдовы о вводе войск не будет, и это вообще внутренний вопрос самой Молдовы, а не Украины.
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08.11.2022 01:49 Відповісти
молдавани, душіть, паліть и вбивайте цю мразоту, бережіть свою країну
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06.11.2022 18:15 Відповісти
Бла, бла, бла.
Дивуюся тому, які нікчемні і імпотентні політики сидять всюди, куди свою волохату лапу застромила парашка. Точніше, не дивуюся.
Санду! Все просто, як 2х2. Звертаєшся за допомогою до Румунії. Румунія приганяє своїх беркутітушок, яких дуже любить і поважає рашабидло. Беркутітушки ******* вату, що зображає "народний" спротив. Вата ниє і збирає зламаними руками вибиті зуби. Через тиждень країна вільна, сильна, згуртована і європоорієнтована. Не дякуй, роби.
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06.11.2022 18:15 Відповісти
ви недооцінюєте молдавську вату.
боюся, румунські беркути відхоплять на повну.
хоча б тому що румуни в Молдові не почуваються на своїй землі, у них досі інерція свідомості, що там усі росіяни. А от місцева вата ще як відчуває під собою "свою" землю, і від руменських беркутів полетять пух та пір'я
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06.11.2022 19:06 Відповісти
Повірив би, якби не бував у придністров'ї та Молдові і не спілкувався там і там з людьми.
З придністров'я взагалі молодь одразу виїзжає. За невеликим виключенням тих, хто одразу по блату попадає в годівничку або до шеріфа, або на орківські ватобази. Виробництва немає, економіки немає, продукти завозять з Молдови і з України шерифські машини у шерифські продмаги. Сидять ватні баби й діди, вздихають яке раньше вкусне морозиво по 20 копійок було, коли хєр стояв і пляшку горілки можна було в одне горло вилакать. Отака картина маслом.

Біда ********* демократичного світу в поцмережах, які фактично надали голос дебілам. Дебіли, нажаль, є найпоширенішою народністю на планеті. І вони чудесно навчилися використовувати поцмережі для того, аби натовпом кидаться на якусь персону і закидувать її лайном - ну чисто макаки в зоопарку, хто був, той бачив як воно відбувається. Через то рішучі та сміливі люди просто не потрапляють у владу, а замість них приходять нікчемні сикливі популісти, які насправді не здатні приймати і реалізовувати важкі але необхідні рішення, і сидять, трусяться, аби шось не сказати зайвого, бо дебіли ж в поцмережах затравлять. На хіба ці слизняки пхаються до влади - питання цікаве. Думаю, грошовим мішкам вигідно замість серйозних і рішучих мати отаке лайно, яке легко контролювати і яким легко і недорого керувати...
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06.11.2022 19:16 Відповісти
У придністров'ї така зневіра була не завжди. Були й у нього свої золоті часи. У які дуже добре набивали собі кишені не лише шерифи та молдавани, які з ним робили сірий бізнес, а й представники України. Головний хаб для темних справ та угод, для перевалу темного налу та кольорового металу, неконтрольованого трафіку зброї з Придністров'я було славне українське місто-герой Одеса. Не один стан на Банквій був збитий завдяки мунтим схемам із цією сірою зоною.
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06.11.2022 19:32 Відповісти
Тим більше причин для Молдови роздовбати те кубло в сіру пилюку.
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06.11.2022 20:18 Відповісти
старий вже ти Пека, кінолог...
все буде ок і зацвіте Молдова як завжди квітла!
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06.11.2022 18:15 Відповісти
поза сумнівом, кацапська "робота"...
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06.11.2022 18:33 Відповісти
А цей Шор оригінал. Вперше жид так відкрито виступає на стороні Кремля. Видать, пообіцяли гроші, унесенние ветром із матушки России, пробачити.
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06.11.2022 18:35 Відповісти
Рекомендую прочитати інтерв'ю колишнього голови розвідки Молдови Брічага.Багато чого стає зрозуміло.
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/brichag-u-moldovi-pidgotovka-do-mozhlivoi-vijni-z-rf-jde-lishe-na-paperi.htm - Якби український президент запропонував ввести війська в так звану "Придністровську республіку" та окупувати її, чи ви погодилися б, якби від вас залежало рішення?
-Я б не погодився. Поясню. Там нема з ким воювати, 90% цих російських військ - це жителі Молдови, які мають громадянство Молдови.
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06.11.2022 18:50 Відповісти
вони ще мають і громадянство россії і України .
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06.11.2022 19:24 Відповісти
Велика біда молдаванів, якщо навіть голова молдавської розвідки не знає, що понад 90% населення т.з. ПМР - то етнічні українці, котрі споконвіків проживають на своїх історичних землях. Москалів там уже немає - то русифіковані українці. І, на відміну від Криму і Донбасу у них немає антиукраїнських настроїв.Голова розвідки не знає, як і коли з українських земель і населення лівобережжя кремлівським режимом була штучно зліплена т.з. ПМР, як плацдарм для окупації всієї Молдавії (що і було зроблено)?
І, уже геть ні в яку браму не лізе заява цього "розвідника", що "там нема з ким воювати" (!?) ТО ЧОГО НЕ ВОЮЄТЕ? В 1992 році рипнулися, отримали ***** і жуєте соплі по нині! Вояки...
Повернення Української Придністрянщини до складу України - то лише питання часу, при чому - недалекого...
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06.11.2022 20:33 Відповісти
Это кто в 92- ом получил ***** ???
Молдаване что ли???
мы воевали с русней против танков голыми руками
одно орудие на весь фронт
и тем более выстояли
и если бы Снегур не подписал перемирие - прогнали русню до самой Одессы
поинтересуйся у тех кто воевал а не из пропаганды
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07.11.2022 10:35 Відповісти
"Ярема Стогин" -обычный пригожинский провокатор. Оно даже ник себе ультрапатриотический взяло, чего не станет делать нормальный человек.
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08.11.2022 02:23 Відповісти
Ты, провокатор Пригожинский! Тролляка, "ультрапатриотом" прикидываешся? От тебя фсб-шными тряпками за километр воняет. Пытаешся внести раскол между Украиной и Молдовой? Так в тебе креативу нет.Пригожин зря вас только на ферме держит, вами полы мыть надо, вместо тряпок использовать.
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08.11.2022 02:21 Відповісти
Санду сама винувата.
З 24 лютого в неї є всі козирі для знищення проросійських сил в Молдові.
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06.11.2022 18:53 Відповісти
які козирі ? треба силу , а її немає. Україна повинна їм допомогти .розумію що Україні не в пору але ,
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06.11.2022 19:22 Відповісти
Україна нікому, крім союзників, нічого не винна.

Молдова нам союзник? Ні.

Те, що у Молдови є населення, але нема нації - то їх проблема.
Те, що у Молдови нема правоохоронців, щоб викинути з країни пару сотень кацапів - то їх проблема.
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06.11.2022 21:37 Відповісти
Вот не надо лезть в чужие дела, у нас у самих проблем по горло. Поставь себя на место гражданина Молдовы, которому указывает "старший брат", что нужно ему делать. Хотим настроить против себя молдаван ? Так такими темпами это как два пальца об асфальт.
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08.11.2022 01:58 Відповісти
Проблема в тому, що у нас на Півдні може намалюватися ще одна кацапська клоака.

Мені б не хотілося, щоб ще звідти всяке гівно летіло по Україні.
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08.11.2022 08:21 Відповісти
********* надо демилитаризировать и денацифицировать, хуже вооруженных захватчиков и нацистов чем руzкие не сыскать сейчас.
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06.11.2022 19:14 Відповісти
в серпні був в Молдові , транзитом , так добирався в Україну . З місцевими спілкувався .. тільки таксисти . Кишинеу. Один з таксистів Молдован , поміг найти цвинтар де похоронений мій вуйко .І тільки він був за Молдову , за Європу , всі другі , не місцеві , там і українці і кацапи , ті всі за путіна ...бл. українці в Молдові , говорять що треба домовлятися з путіним .... там повний піпець. вони русске т.б дивляться ..
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06.11.2022 19:20 Відповісти
Хай влада Молдови гляне на ціни на газ. Невже не заспокоює?
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06.11.2022 20:35 Відповісти
Десятки разів виступав тут і казав молдавським мастурбаторам (доречі - де вони?) що були в стані оргазму від приходу Санду до влади: "Майя прийде - до Румунії і в Європу поведе" (ага), "в НАТО" (ого!), корупцію поборе (айякже...), Придністрянщину звільнить (та ви шо-о-о?). Казав, що Санду нічого не зробить, як не зробили до неї всі Президенти і Парламенти Молдови. Молдавія намертво сидить на Придністрянському гачку.
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06.11.2022 20:47 Відповісти
Очнись стратег!!!
еще при Санду премьере большая часть воров убежало с Молдовы
когда Санду стала президентов крупные воры которые украли миллиарды с наших банков - Плахотнюк , Шор и другие срочно уехали с страны и сегодня они в Международном розыске !!!
а их активы все арестованны
имено по просьбе Санду в Лондоне были арестованы и возвращены в казну полмиллиона фунтов у сына бывшего Премьера вора Филата
сегодня вор и предатель Додон ждёт решения суда и думаю получит достаточно и с полной конфискацией
а так же на днях были экстрадирован в Молдову другие крупные воры котрые украли сотни миллионов из казны - и сидят на нарах в ожидании суда и все их имущество конфисковано
а так же под руководством Санду выявлены организаторы протестов по дестабилизации в стране
имногое многие другое
Санду уважаемый политик во всем мире!!!
что то похоже на росийскую пропаганду все твои писания!!!
кащачок ты наш засланый!!
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07.11.2022 10:46 Відповісти
Борис. Посмотрите, когда зарегистрирован этот "Ярема Стогин "? Это российский троль. Он всегда здесь пишет ультрапатриотические провокационные тексты, с целью внести раздор между людьми. Он провокатор!
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08.11.2022 02:01 Відповісти
 
 