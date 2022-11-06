В Молдові - антиурядові протести. Влада каже, за ними стоїть РФ

Протести в Молдові сплановані проросійськими силами, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це заявила глава МВС Молдови Ана Ревенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

"Це злочинці-втікачі, які намагаються втекти від правосуддя. Звичайно, ​​вони діють разом з певними партіями. Москва також, як ми бачимо, стоїть за ними", - відповіла Ревенко на запитання, хто може стояти за антиурядовими протестами в країні.

Міністр заявила, що протести у Молдові сплановано для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

"Ставка робиться на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові, зробити країну, суспільство, владу вразливими за допомогою пропаганди, фейкових новин, блокування бізнесу, дискредитації влади, лідерів, у тому числі правоохоронних органів. Все це, щоб отримати ослаблену країну та використати її як розмінну монету в європейському просторі", - зазначила вона.

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За словами глави МВС, молдавська влада працює разом з міжнародними партнерами, щоб втрутитися у разі потреби.

"Будь-яка дія підривного характеру, будь-яка підривна дія проти держави буде відповідним чином покарана", - додала вона.

Як повідомлялося, партія "Шор" за останні місяці провела в Молдові безліч акцій протесту. Вона вимагає відставки президента, розпуску парламенту та проведення дострокових виборів. Нещодавно до протестів приєдналася партія "Будуємо Європу вдома" (PACE), яку очолює Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку.

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Президент Молдови Мая Санду, коментуючи мітинги у Кишиневі, заявила, що мета організаторів - дестабілізувати ситуацію в країні.