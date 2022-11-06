В Молдове - антиправительственные протесты. Власть говорит, за ними стоит РФ
Протесты в Молдове спланированы пророссийскими силами, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
Об этом заявила глава МВД Молдовы Ана Ревенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
"Это беглые преступники, которые пытаются скрыться от правосудия. Конечно, они действуют заодно с определенными партиями. Москва тоже, как мы видим, стоит за ними", - ответила Ревенко на вопрос, кто может стоять за антиправительственными протестами в стране.
Министр заявила, что протесты в Молдове спланированы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
"Ставка делается на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове, сделать страну, общество, власти уязвимыми при помощи пропаганды, фейковых новостей, блокирования бизнеса, дискредитации властей, лидеров, в том числе правоохранительных органов. Все это, чтобы получить ослабленную страну и использовать ее как разменную монету в европейском пространстве", — сказала она.
По словам главы МВД, молдавские власти работают вместе с международными партнерами, чтобы вмешаться в случае необходимости.
"Любое действие подрывного характера, любое подрывное действие против государства будет соответствующим образом наказано", — добавила она.
Как сообщается, партия "Шор" в последние месяцы провела множество акций протеста. Она требует отставки президента, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Недавно к протестам присоединилась партия "Строим Европу дома" (PACE), которую возглавляют находящийся в розыске Георгий Кавкалюк.
Президент Майя Санду, комментируя митинги в Кишиневе, заявила, что цель организаторов — дестабилизировать ситуацию в стране.
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Не говори мне как в Молдове, я оттуда родом и бываю там чаще тебя. Могу поспорить что и в Украине 90 процентов аполитичны - до звиздеца 24.02.2022 в гробу они видали Донбасс, гибридную войну, единство страны и прочие майданы. И были они озабочены тоже только своим благосостоянием. Пока в Донбассе умирали лучшие сыны Украины, пока их жгли в ДАПе, Иловайске, Изварино, Дебальцево, в Киеве и прочих отдаленных местах кипела веселая безмятежная жизнь. Как будто это чужая страна подверглась подлой гибридной атаке извне. Что отличает сегодняшнюю Украину от Молдовы - это гораздо более многочисленное АКТИВНОЕ ПАССИОНАРНОЕ МЕНЬШИНСТВО. Именно оно сделало Майдан. Именно оно послало первые добробаты против гибридных орков Стрелкова. Всегда и везде в мире именно активное меньшинство делало историю, а не 90% инертной и тяжелой на подъем массы населения.
У Молдовы, был такой период, задолго до того как украинцы почувствовали себя украинцами и сделали свою Революцию Достоинства. Разница между Молдовой и Украиной в том что Молдова свою революцию и свое окно возможностей упустила. Не в последнюю очередь благодаря активному вмешательству извне. У Украины есть очень большие шансы не пойти этой кривой дорожкой. И те в Молдове, которые понимают что к чему, с благодарностью смотрят на украинцев. Потому что понимают от чего они, жертвуя собой, спасают не только Молдову но и всю Европу.
и Тогда ещё большенство молдаван отдало голос за этого прекрасного и умнейшего политика которого уважает весь мир!!!
но тогда ФСБ и Кремль помогли свальсифицировать выборы и поставили предателя Додона у власти
но на следующих выборах даже фсб уже не смогла противостоять ибо Санду разгромила Додона и никак уже не смогли росияне ничего зделать!!
ибо приехало на выборы огромное количество иностранных наблюдателей котрые внимательно следили
что за бред пишем что Санду выбрали по ошибке?????!!!!
ты что лепишь дядя??????
смотри по нету
Санду аплодировали на выступлении недавно в Гарварде перед студентами которой она сама закончила с отличием!!!!( там дураков не берут даже за большие деньги)
Санду стоя аплодировал весь ООН после выступления!!!
это порядочный и честный политик котрый заставил всех воров котрые грабили нашу страну убежать по миру
сеголня по ее просьбе к всем странам мира - этих крупных воров возвращают домой и на нары с конфискацией!!!
и тот же Додон затаскан по судам и будет сидеть!!!!
не ту пресс читаешь уважаемый про Санду и Молдову в целом!!
ты у молдаван спроси
они больше расскажут и правильн
тебе сейчас пишет кореной молдаванин
котрый живет очень много десятков лет на своей земное а не приезжает проездом на пару дней
в 92-ой мы воевали с 14- ой российской армией практически голыми руками - а не современным натовским оружием!!
и причём голыми руками мы остановили и успешно жгли танки!!!
и сколько бы не хотели росияне - они никогда бы нас не победили - ибо никто никуда не убежал и все шли на фронт и готовы были до последнего воевать!!
что касается того что написал что последующие молдаване выбирали пророссийских президентов и они совсем другие
- то я тебе скажу что и в Украине и Грузии , и Армении и остальные с помощью ФСБ и Кремля они ставили своих людей во власти с помощью фальсифицирование выборов!!!
и ничего в этом нового!!
если ФСБ добралось до США и не без ихнего участи был избран Трамп!!!
то что говорить о нас??????
то есть в Молдове только очень малая часть взрослого населения ностальгирует по совку !!
а большая часть - это проевропейские граждане
ибо и трёх с небольшим всего населения - более миллиона молдаван либо живут или работают в ЕС , США итд
и у них остались дома родственники с которыми общаются и котрые сами бывали не раз в Европе и могут понять разницу между ЕС и убогой рассее!!!!!
так что плохо изучил молдаван !!!!
причем подбивали росийские танки почти голыми руками а не вооружением НАТО котрые имеет сегодня Украина
надо было Украине перекрыть Приднестровью проезды и выезды ещё с 92- го и не позволять им свободно провозить контрабанду через украинские границы а так же и россиянам заезжать туда пачками
и этот сепарский загон давно бы вымер
сегодня когла и Украина и Молдова перекрыла сепарам ротацию своих войск и в целом у них нет никакого достопамятно внешнего - то этот сепарский загон начинает вымирать
Газ в Приднестроьве может попасть только с Молдовы
а поскольку Газпром урезал наполовину нам поставки газа - то и в Приднестроьве попадает очень малое количество газа только на домашние нужды
а предприятия все практические остановились
по этому там большой кризис и они сами здадуться без всяких военных действий!!
По этому немного терпения и этот сепарский загон сам ликвидируется без всякой войны
ничего нового!!
и это в ем известно как Кремль устраивает выборы
на последних выборах у них ничего не получилось ибо было привлечено большое количество иностранных западных наблюдателей
пр этому выиграла Санду
так что меры приняты
сегодгя Додона таскают по судам и его ждёт большой срок с конфискацией за воровство и предательство
самий циміс не в коменті
циміс у анонсі комента
ПОШЛОСТІ, ПРІЯТНОСТІ
їй воно - пошло приємно.
*******
бо прихильників руськоо міра багато і у Вас
Молдаван кореных жителей у нас более 80%
и в большей части это проевропейски граждане
даже среди остальных меньшинств болгар, гагаузов, украинцев и даже руских тоже есть немало проевропейски граждан
И с самого начала войны в Украине самая большая часть Молдовы подерживают Украину !!
это подтверждает что молдаване в начале войны ездили на границах и забирали к себе домой тысячи беженцев
с начало войны и до сеголня в молдавских семьях живут более 500 тыс беженцев с которыми молдаване делятся последним куском хлеба
это по том что в Молдове на сеголня осталось чуть больше 2 млн
и этот самый большой процент беженцев на душу населения по европе
и это при том что росияне с каждым днём перекрывают нам газ и из за нехватки газа нам больше не поставляют электроэнергию дешевую с Кучурганской ГРЭС - и мы сеголня вынуждены покупать на рынке в ЕС по более высоким ценам!
нас война в Украине очень сильно коснулось
и ещё добавлю что у нас во время прилнестровской войны небыло тех которые убегали от мобилизации и такое количество предателей как у вас сегодня!!!!
по этому пересмотри свои убеждения насчёт молдава
через голову не доходить - то орки через ноги доведуть
молдоване знают кого и как зачистить от врагов
и это сегодня и делают
если посмотришь молдавские новости то будешь знать что сеголня в Молдове судят предателя и вора Молдовы - бывшего президента Додона
а Так же экстрадировали множество бывших политиков который некогда проворовались в крупных размерах и сегодня сидят в тюрьме ожидая суда
А так же крупные воры как Плахотнюк , Шор И так далее сбежали с страны и ждём их экстрадации
а так же на днях арестовали огромное количество организаторов дестабилизации в Молдове через протесты организованные с помощью Кремля в Молдове и арестованы большие суммы денег котрые шли на оплату за выход на протест
и многое другое
о Молдове мы как нибудь сами позаботимся
ты бы своих предателей начал вылавливать
их у вас гораздо больше !!
в Молдове кореных молдаван более 80%
и ещё остальные меньшинства украинцы, болгары , гагаузы, руские и остальные
моолаване в больше части проевропейски граждане
а так же среди нас меньшинств тоже есть большая часть проевропейсцев особенно среди молодежи
то что в Молдове сеголня правит проевропейский президент Санду которая получила большинство на выборах а так же в парламенте имеются 61 мандат проевропейцев из партии Санду из 100 а так же правительство тоже сформировано из ее представитей партии - это говорит о том что Молдова проевропейская страна
и с каждым днём нас прревропейцев становиться больше
ибо о том что у нас много сторонников русского мира говорит только пропаганда кремля
по этом советую мало прислушаться к кремлевской пропаганде и спрашивай и самих молдава
у нас никогда небыло столько предателей и бегавших от мобилизации !!!!
поитересуйся что во время войны в Приднестроьве никто из молдаван не убежал с страны и воевали голыми руками против 14 -ой армии ибо у нас небыло натовского оружия
и предателей небыло в таком количестве !!!
более того молдаване самый талантливый народ
на многих конкурсах занимают ведущие места особенно танцевальных , музыкальных, театральных,по живописи итл
молдавские борцы , штангисты, дзюдоисты И так далее всегда в первых местах
молдоване самый трудолюбивый народ
молдавские строители ранее отстроило весь совок а сеголня отстраивают всю Европу и везде в почете
молдаване изготовляют лучшие вина во всем мире и занимают мамы передовые места !!!
итдитдитд
где ты видишь Баранов????????
на себя посмотри в зеркало неуч
чаус не в счет - то зелений негарний срач....
Не стоит так недооценивать противника
Приднестроьве - это временно оккупированые територия Молдовы
и только Молдове решать вводить туда какие то войска или подождать что этот сепарский загон сам себя накрывает уже!!!
я так понимаю что вас от орков нет большого отличия
те же инперские замашки залезть в чужой огоро
2. Это пишут иногда, но не с точки захвата территории Молдовы, а что мол"если Модлова позовет, то мы такие бравые, вмиг разобьем приднестровскую армию" и тут же покинем территорию Молдовы. Это все бравада людей, глупости.
3. Понятно, что никаких просьб Молдовы о вводе войск не будет, и это вообще внутренний вопрос самой Молдовы, а не Украины.
Дивуюся тому, які нікчемні і імпотентні політики сидять всюди, куди свою волохату лапу застромила парашка. Точніше, не дивуюся.
Санду! Все просто, як 2х2. Звертаєшся за допомогою до Румунії. Румунія приганяє своїх беркутітушок, яких дуже любить і поважає рашабидло. Беркутітушки ******* вату, що зображає "народний" спротив. Вата ниє і збирає зламаними руками вибиті зуби. Через тиждень країна вільна, сильна, згуртована і європоорієнтована. Не дякуй, роби.
боюся, румунські беркути відхоплять на повну.
хоча б тому що румуни в Молдові не почуваються на своїй землі, у них досі інерція свідомості, що там усі росіяни. А от місцева вата ще як відчуває під собою "свою" землю, і від руменських беркутів полетять пух та пір'я
З придністров'я взагалі молодь одразу виїзжає. За невеликим виключенням тих, хто одразу по блату попадає в годівничку або до шеріфа, або на орківські ватобази. Виробництва немає, економіки немає, продукти завозять з Молдови і з України шерифські машини у шерифські продмаги. Сидять ватні баби й діди, вздихають яке раньше вкусне морозиво по 20 копійок було, коли хєр стояв і пляшку горілки можна було в одне горло вилакать. Отака картина маслом.
Біда ********* демократичного світу в поцмережах, які фактично надали голос дебілам. Дебіли, нажаль, є найпоширенішою народністю на планеті. І вони чудесно навчилися використовувати поцмережі для того, аби натовпом кидаться на якусь персону і закидувать її лайном - ну чисто макаки в зоопарку, хто був, той бачив як воно відбувається. Через то рішучі та сміливі люди просто не потрапляють у владу, а замість них приходять нікчемні сикливі популісти, які насправді не здатні приймати і реалізовувати важкі але необхідні рішення, і сидять, трусяться, аби шось не сказати зайвого, бо дебіли ж в поцмережах затравлять. На хіба ці слизняки пхаються до влади - питання цікаве. Думаю, грошовим мішкам вигідно замість серйозних і рішучих мати отаке лайно, яке легко контролювати і яким легко і недорого керувати...
все буде ок і зацвіте Молдова як завжди квітла!
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/brichag-u-moldovi-pidgotovka-do-mozhlivoi-vijni-z-rf-jde-lishe-na-paperi.htm - Якби український президент запропонував ввести війська в так звану "Придністровську республіку" та окупувати її, чи ви погодилися б, якби від вас залежало рішення?
-Я б не погодився. Поясню. Там нема з ким воювати, 90% цих російських військ - це жителі Молдови, які мають громадянство Молдови.
І, уже геть ні в яку браму не лізе заява цього "розвідника", що "там нема з ким воювати" (!?) ТО ЧОГО НЕ ВОЮЄТЕ? В 1992 році рипнулися, отримали ***** і жуєте соплі по нині! Вояки...
Повернення Української Придністрянщини до складу України - то лише питання часу, при чому - недалекого...
Молдаване что ли???
мы воевали с русней против танков голыми руками
одно орудие на весь фронт
и тем более выстояли
и если бы Снегур не подписал перемирие - прогнали русню до самой Одессы
поинтересуйся у тех кто воевал а не из пропаганды
З 24 лютого в неї є всі козирі для знищення проросійських сил в Молдові.
Молдова нам союзник? Ні.
Те, що у Молдови є населення, але нема нації - то їх проблема.
Те, що у Молдови нема правоохоронців, щоб викинути з країни пару сотень кацапів - то їх проблема.
Мені б не хотілося, щоб ще звідти всяке гівно летіло по Україні.
еще при Санду премьере большая часть воров убежало с Молдовы
когда Санду стала президентов крупные воры которые украли миллиарды с наших банков - Плахотнюк , Шор и другие срочно уехали с страны и сегодня они в Международном розыске !!!
а их активы все арестованны
имено по просьбе Санду в Лондоне были арестованы и возвращены в казну полмиллиона фунтов у сына бывшего Премьера вора Филата
сегодня вор и предатель Додон ждёт решения суда и думаю получит достаточно и с полной конфискацией
а так же на днях были экстрадирован в Молдову другие крупные воры котрые украли сотни миллионов из казны - и сидят на нарах в ожидании суда и все их имущество конфисковано
а так же под руководством Санду выявлены организаторы протестов по дестабилизации в стране
имногое многие другое
Санду уважаемый политик во всем мире!!!
что то похоже на росийскую пропаганду все твои писания!!!
кащачок ты наш засланый!!