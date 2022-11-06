В Молдове - антиправительственные протесты. Власть говорит, за ними стоит РФ

Протесты в Молдове спланированы пророссийскими силами, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом заявила глава МВД Молдовы Ана Ревенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Это беглые преступники, которые пытаются скрыться от правосудия. Конечно, они действуют заодно с определенными партиями. Москва тоже, как мы видим, стоит за ними", - ответила Ревенко на вопрос, кто может стоять за антиправительственными протестами в стране.

Министр заявила, что протесты в Молдове спланированы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

"Ставка делается на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове, сделать страну, общество, власти уязвимыми при помощи пропаганды, фейковых новостей, блокирования бизнеса, дискредитации властей, лидеров, в том числе правоохранительных органов. Все это, чтобы получить ослабленную страну и использовать ее как разменную монету в европейском пространстве", — сказала она.

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По словам главы МВД, молдавские власти работают вместе с международными партнерами, чтобы вмешаться в случае необходимости.

"Любое действие подрывного характера, любое подрывное действие против государства будет соответствующим образом наказано", — добавила она.

Как сообщается, партия "Шор" в последние месяцы провела множество акций протеста. Она требует отставки президента, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Недавно к протестам присоединилась партия "Строим Европу дома" (PACE), которую возглавляют находящийся в розыске Георгий Кавкалюк.

Президент Майя Санду, комментируя митинги в Кишиневе, заявила, что цель организаторов — дестабилизировать ситуацию в стране.