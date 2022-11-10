УКР
Новини Агресія Росії проти України
2 854 8

Окупанти почали закликати мешканців Луганщини до евакуації, - Гайдай

гайдай

Після відступу з Херсону окупанти рекомендують жителям Луганщини виїжджати, хоча нічого не організовують

Про це повідомив голова Луганскої ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Регулярна "бавовна" псує нерви окупантам. Щось стається майже кожного дня. До того ж після Херсону - почали лунати заклики щодо евакуації окупованих територій Луганської області. росіяни перелякані, вони розуміють, що ЗСУ вже поруч", - йдеться в повідомленні. 

Автор: 

евакуація (2398) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4920)
я так розумію, пасєчніку вже готовлять автомобіль?
10.11.2022 11:03 Відповісти
або ліфт )
10.11.2022 11:04 Відповісти
Беріть приклад з Гайдая. він під час боїв за Сєвєродонець і Лисичанснськ так евакуювався, що більше не повертається і всіх з Дніпра побєждаєт.
10.11.2022 11:08 Відповісти
А які ще були у нього варіанти? Залишитись на окупованій території і співробітничати з рашистами? Чи не співробітничати і померти від тортур у підвалі?
10.11.2022 12:41 Відповісти
Усю цю кацапоморду-чухраінську підороzню, яка верещала "кака раzніца і руzкіє наши братья" котру завозили в Україну з усяких холодних та голодних мухосрпнськів підороzії в Україну ешелонами, НА*УЙ з УКРАЇНИ...!!!
Усіх в столипінські вагони і назад в бараки голодних-холодних мухасранськів підороzії...!!!

Тепер кацапоморді чухраїнські підороzи ви розумієте, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою. мирним небом та куском хліба на столі...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО...???
ви УСВІДОМИЛИ...???
ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підоруzzкій вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!

Чухраїнські кацапоморді підороzи-колоборанти...!!!
УКРАЇНЦІ вам ніколи не пробачуть цієї війни....!!!
НІ хорошим, ні поганим...!!!
Поки хороші чухраїнські-підороzи мовчали,
погані чухраїнські-підороzи колаборанти закликали
до війни і вбивали УКРАЇНЦІВ ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо -підороzzкій мерзоті...!!!
10.11.2022 11:14 Відповісти
Наступає момент істини: ті,хто були привезені з глухих мордорських лісів до Луганської області,зможуть повернутись назад.....
Дякуємо ЗСУ та народу України,що зібралися
з духом,крок за кроком вичавлюють ворога.
Правда на нашій стороні,ми стали зрілі,а наше
молоде поколяння - взагалі унікуми і на фронті,і в тилу.
10.11.2022 11:32 Відповісти
Ех! Шкода, що Стремоусова немає, він би їм пояснив як правильно тікати треба
10.11.2022 12:04 Відповісти
вся грязь должна выехать к своим **..ям
10.11.2022 13:00 Відповісти
 
 