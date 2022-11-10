Окупанти почали закликати мешканців Луганщини до евакуації, - Гайдай

Після відступу з Херсону окупанти рекомендують жителям Луганщини виїжджати, хоча нічого не організовують

Про це повідомив голова Луганскої ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Регулярна "бавовна" псує нерви окупантам. Щось стається майже кожного дня. До того ж після Херсону - почали лунати заклики щодо евакуації окупованих територій Луганської області. росіяни перелякані, вони розуміють, що ЗСУ вже поруч", - йдеться в повідомленні.

