Окупанти почали закликати мешканців Луганщини до евакуації, - Гайдай
Після відступу з Херсону окупанти рекомендують жителям Луганщини виїжджати, хоча нічого не організовують
Про це повідомив голова Луганскої ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Регулярна "бавовна" псує нерви окупантам. Щось стається майже кожного дня. До того ж після Херсону - почали лунати заклики щодо евакуації окупованих територій Луганської області. росіяни перелякані, вони розуміють, що ЗСУ вже поруч", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Усіх в столипінські вагони і назад в бараки голодних-холодних мухасранськів підороzії...!!!
Тепер кацапоморді чухраїнські підороzи ви розумієте, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою. мирним небом та куском хліба на столі...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО...???
ви УСВІДОМИЛИ...???
ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підоруzzкій вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!
Чухраїнські кацапоморді підороzи-колоборанти...!!!
УКРАЇНЦІ вам ніколи не пробачуть цієї війни....!!!
НІ хорошим, ні поганим...!!!
Поки хороші чухраїнські-підороzи мовчали,
погані чухраїнські-підороzи колаборанти закликали
до війни і вбивали УКРАЇНЦІВ ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо -підороzzкій мерзоті...!!!
Дякуємо ЗСУ та народу України,що зібралися
з духом,крок за кроком вичавлюють ворога.
Правда на нашій стороні,ми стали зрілі,а наше
молоде поколяння - взагалі унікуми і на фронті,і в тилу.