Мобілізованих росіян командири кидають самих на полі бою на Луганщині, - Гайдай

гайдай,сергій

У районі Сватового та Кремінної на Луганщині мобілізовані росіяни деморалізовані, адже командири кидають їх на полі бою та тікають.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай

"У районі Сватового та Кремінної  російські солдати деморалізовані через велику кількість загиблих недосвідчених свіжо мобілізованих, яких не жаліють російські командири, і одразу кидають в пекло. Непоодинокі випадки, коли офіцерів на полі бою взагалі немає, вони тікають.", - зазначив Гайдай.

Сватове Гайдай ЛОГА Луганська область
+4
деморалізуются чи дематеріалізуються... в них, певно, скінчились білі труселя, аби подати важливий знак ВСУ...
10.11.2022 10:27 Відповісти
+4
незрозуміло, що ті мобілізовані чекали в Україні? будь-яка людина розуміє що, якщо тебе зовсім не готують до війни та не дають все необхідне, то тебе вже викреслили зі всіх списків..., але ніт, ці істоти самі купують собі спорядження за свій кошт та радісно йдуть сюди вмирати... за щось незрозуміле..., це ж треба настільки лишити людей здорового глузду...
10.11.2022 10:45 Відповісти
+3
Шо дімка, боїшся? Правильно робиш, бойся! Бо вам пізда від ЗСУ, москалі їбучі!
10.11.2022 10:35 Відповісти
Наші хлопці утілізують цих чмобіків...
Ми вже нічого не боїмося....всі атаки відбивають наші бійці успішно.
10.11.2022 10:43 Відповісти
так чмобіки і не знають за що воюють...помародерити унітази і пральні машинки зась...автомат в руки і в окопи..
10.11.2022 10:40 Відповісти
незрозуміло, що ті мобілізовані чекали в Україні? будь-яка людина розуміє що, якщо тебе зовсім не готують до війни та не дають все необхідне, то тебе вже викреслили зі всіх списків..., але ніт, ці істоти самі купують собі спорядження за свій кошт та радісно йдуть сюди вмирати... за щось незрозуміле..., це ж треба настільки лишити людей здорового глузду...
10.11.2022 10:45 Відповісти
Они видно расчитывают, что всу будут вынуждены сначала уничтожать мобиков артиллерией и авиацией а не наступать сразу.А ватаны на место уничтоженных будут подвозить новых мобиков и таким образом фронт будет стоять ,пока опытные путлеровцы будут штурмовать в районе бахмута и авдеевки.
10.11.2022 10:49 Відповісти
10.11.2022 11:14 Відповісти
Да и фиг с ними))
10.11.2022 11:29 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
10.11.2022 14:25 Відповісти
 
 