Мобілізованих росіян командири кидають самих на полі бою на Луганщині, - Гайдай
У районі Сватового та Кремінної на Луганщині мобілізовані росіяни деморалізовані, адже командири кидають їх на полі бою та тікають.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"У районі Сватового та Кремінної російські солдати деморалізовані через велику кількість загиблих недосвідчених свіжо мобілізованих, яких не жаліють російські командири, і одразу кидають в пекло. Непоодинокі випадки, коли офіцерів на полі бою взагалі немає, вони тікають.", - зазначив Гайдай.
