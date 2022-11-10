Швейцарія на рік продовжила особливий статус українських біженців
Уряд Швейцарії продовжив особливий статус українських біженців до березня 2024 року. Також на рік продовжили програму підтримки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на swissinfo.ch.
Міністерка юстиції країни Карін Келлер-Зуттер зазначила, що найближчим часом складно передбачити покращення ситуації в Україні, а атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру все ще можливі по всій країні.
"Українське цивільне населення страждає від нападів Росії, що тривають. На людей чекає холодна зима", - зазначила вона.
Щоб знову скасувати статус тимчасового захисту S, потрібна стабільна нормалізація ситуації. Поки що безпечне повернення для біженців неможливе, зауважила чиновниця.
Передбачається, що статус S не буде скасований раніше 4 березня 2024 року, якщо ситуація не зміниться.
Минулого місяця ЄС зазначив, що на тлі поточної ситуації в Україні він також очікує продовження тимчасового захисту до весни 2024 року.
"На європейській території триває війна. Тому спільний підхід має сенс", - сказала міністерка.
На сьогодні у Швейцарії спеціальний статус захисту отримали 68 тисяч осіб з України. Біженці із цим статусом можуть виїжджати за кордон і повертатися до Швейцарії без спеціального дозволу на поїздку. Також вони можуть займатися оплачуваною роботою (включно із самозайнятістю), не чекаючи для цього певного періоду.
Крім того, українці зі статусом захисту S можуть отримати компенсацію витрат на проживання (харчування, одяг). На одного біженця влада виділяє 1500 франків (1520 євро) на місяць.
