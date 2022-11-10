Окупанти створюють умови, щоб місцеві мешканці виїжджали зі своїх домівок, - Маляр

У населених пунктах Херсонської області противник обладнує вогневі позиції артилерії безпосередньо в житлових забудовах та проводить інженерно-фортифікаційні роботи, руйнуючи приватні оселі громадян.

Про це повідомила під час брифінгу заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Через низьку купівельну спроможність місцевого населення спостерігається закриття магазинів, кіосків, майже припинено доставку продовольчих товарів та ліків для населення", - зазначила Маляр.

