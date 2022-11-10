МАГАТЕ провело перевірку Південноукраїнської АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії завершило інспекцію на Південноукраїнській АЕС, її визначили успішною.
Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання, передає Цензор.НЕТ.
"З 07 по 09 листопада 2022року на ВП "Південноукраїнська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснена інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання.
Мета інспекції: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу", - йдеться в повідомленні.
