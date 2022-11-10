УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13443 відвідувача онлайн
Новини
634 8

Бельгія переказала Україні майже п’ять млн євро

євро

Бельгія переказала для України грант у EUR4,96 млн на спеціально створений та адміністрований МВФ рахунок.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.

"Приємно бачити, що міжнародна спільнота продовжує об'єднуватися, щоб допомогти стабілізувати українську економіку", - зазначила вона.

Георгієва подякувала Бельгії за надані кошти.

Також читайте: Після відмови ЄС від газу з РФ Москва не зможе фінансувати війну, - прем’єр Бельгії де Кроо

Автор: 

Бельгія (428) МВФ (3096) допомога (8665) Георгієва Крісталіна (100)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спец.рахунок, зі спецконтролем, зі спецрозподілом, тим паче ГРАНТ!
показати весь коментар
10.11.2022 12:52 Відповісти
Дякуємо бельгійцям 👍🏼‼️
показати весь коментар
10.11.2022 12:52 Відповісти
"адміністрований МВФ" - принципово важлива деталь.
показати весь коментар
10.11.2022 12:52 Відповісти
Якраз черговій чинуші вистачить оновити лєксуса
показати весь коментар
10.11.2022 12:53 Відповісти
І шо вже прилипли до рук .
показати весь коментар
10.11.2022 12:59 Відповісти
МВФ контролюватиме кожен цент. І тут клоуну поплохєло.
показати весь коментар
10.11.2022 13:02 Відповісти
Тільки ж не дєрьмаку з дружбанами,а Україні.
показати весь коментар
10.11.2022 13:05 Відповісти
Краще б зброєю, по списку. Бо де в кого руки ********* в асфальт
показати весь коментар
10.11.2022 18:18 Відповісти
 
 