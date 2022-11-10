Бельгія переказала Україні майже п’ять млн євро
Бельгія переказала для України грант у EUR4,96 млн на спеціально створений та адміністрований МВФ рахунок.
Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.
"Приємно бачити, що міжнародна спільнота продовжує об'єднуватися, щоб допомогти стабілізувати українську економіку", - зазначила вона.
Георгієва подякувала Бельгії за надані кошти.
