Бельгія переказала Україні майже п’ять млн євро

Бельгія переказала для України грант у EUR4,96 млн на спеціально створений та адміністрований МВФ рахунок.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.

"Приємно бачити, що міжнародна спільнота продовжує об'єднуватися, щоб допомогти стабілізувати українську економіку", - зазначила вона.

Георгієва подякувала Бельгії за надані кошти.

