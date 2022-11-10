У Путіна закінчуються варіанти щодо України, - Bloomberg

Дві події підкреслили виклики, з якими зараз стикається російський диктатор Володимир Путін через його вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg у матеріалі "У Путіна закінчуються варіанти щодо України".

Видання звернуло увагу, що Путін не був присутній, коли Шойгу та Суровікін оголосили про відхід з Херсону. Причина - у Кремлі не хочуть пов’язувати президента з поразками, які суперечать його бажанню назавжди анексувати Херсонщину та інші українські території.

"Так само є ризик того, що Путін зіткнеться з жорсткою публічною критикою за його вторгнення з боку президента США Джо Байдена та інших світових лідерів на G-20, яка переважить будь-який потенційний зиск від участі в саміті", - пише Bloomberg.

Путін міг спробувати знайти дипломатичну підтримку і китайського лідера Сі Цзіньпіна чи прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Однак вони надіслали сигнали невдоволення минулого тижня: Сі застеріг від будь-якого використання ядерної зброї, а міністр закордонних справ Індії чітко заявив у Москві, що країни, що розвиваються, відчувають "дуже гострий біль" через те, що війна розпалює продовольчу та енергетичну кризи.

Водночас, зазначає видання, незважаючи на зростаючі труднощі, поки що немає жодних ознак того, що Путін готовий здатися і просити миру. Однак його поле для маневру все одно звужується.

