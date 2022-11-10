У Путіна закінчуються варіанти щодо України, - Bloomberg
Дві події підкреслили виклики, з якими зараз стикається російський диктатор Володимир Путін через його вторгнення в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg у матеріалі "У Путіна закінчуються варіанти щодо України".
Видання звернуло увагу, що Путін не був присутній, коли Шойгу та Суровікін оголосили про відхід з Херсону. Причина - у Кремлі не хочуть пов’язувати президента з поразками, які суперечать його бажанню назавжди анексувати Херсонщину та інші українські території.
"Так само є ризик того, що Путін зіткнеться з жорсткою публічною критикою за його вторгнення з боку президента США Джо Байдена та інших світових лідерів на G-20, яка переважить будь-який потенційний зиск від участі в саміті", - пише Bloomberg.
Путін міг спробувати знайти дипломатичну підтримку і китайського лідера Сі Цзіньпіна чи прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Однак вони надіслали сигнали невдоволення минулого тижня: Сі застеріг від будь-якого використання ядерної зброї, а міністр закордонних справ Індії чітко заявив у Москві, що країни, що розвиваються, відчувають "дуже гострий біль" через те, що війна розпалює продовольчу та енергетичну кризи.
Водночас, зазначає видання, незважаючи на зростаючі труднощі, поки що немає жодних ознак того, що Путін готовий здатися і просити миру. Однак його поле для маневру все одно звужується.
Бо обидва садисти, а найбільше бояться болю - садисти.
Ну а бензин, канистру, я так и быть свою дам.
На какие траты пойдешь ради его вариантов.
У кого ще є сумніви, що він воюватиме до останнього солдата? Ось якби йому особисто відірвало обидві ноги, або спалило всю шкіру, то може він ще замислився б. А так... Скільки там у Росії тих ванек послали на забій і скільки з них не повернеться, йому нецікаво
https://glavred.net/ukraine/rakety-atacms-s-dalnostyu-257-km-mogut-byt-v-ukraine-bayden-nameknul-na-postavki-10424489.html
https://glavcom.ua/world/world-politics/vplivovij-respublikanets-zaklikav-bajdena-nadati-ukrajini-pravilnu-zbroju-pro-shcho-jdetsja-888280.html
а пальчики, пальчики-то какие уродские...
и там у него, наверняка, скукоженная, отсохшая, махонька пипетка...карла, к тому же...
отсюда комплексы...комплексы, злоба, злопамятность.
https://glavcom.ua/img/article/8467/55_main-v1652965028.png
https://nikvesti.com/images/imageeditor/2022/5/24//248717_1.jpeg
https://pbs.twimg.com/media/FVjH2uiXEAM8clb?format=jpg&name=medium
Тільки Путлер видає бажане за дійсне бо жодні референдуми не можуть зупинити військо для звільнення територій- а може зупинити тільки недостатня кількість зброї.
Малоймовірно що він застрелиться бо Путлер не ГІТЛЕР і важко втрачати все те що награбовано.