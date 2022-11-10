УКР
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, - Bloomberg

Дві події підкреслили виклики, з якими зараз стикається російський диктатор Володимир Путін через його вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg у матеріалі "У Путіна закінчуються варіанти щодо України".

Видання звернуло увагу, що Путін не був присутній, коли Шойгу та Суровікін оголосили про відхід з Херсону. Причина - у Кремлі не хочуть пов’язувати президента з поразками, які суперечать його бажанню назавжди анексувати Херсонщину та інші українські території.

"Так само є ризик того, що Путін зіткнеться з жорсткою публічною критикою за його вторгнення з боку президента США Джо Байдена та інших світових лідерів на G-20, яка переважить будь-який потенційний зиск від участі в саміті", - пише Bloomberg.

Путін міг спробувати знайти дипломатичну підтримку і китайського лідера Сі Цзіньпіна чи прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Однак вони надіслали сигнали невдоволення минулого тижня: Сі застеріг від будь-якого використання ядерної зброї, а міністр закордонних справ Індії чітко заявив у Москві, що країни, що розвиваються, відчувають "дуже гострий біль" через те, що війна розпалює продовольчу та енергетичну кризи.

Водночас, зазначає видання, незважаючи на  зростаючі труднощі, поки що немає жодних ознак того, що Путін готовий здатися і просити миру. Однак його поле для маневру все одно звужується.

+23
А варіант застрелитись він розглядає ?
10.11.2022 15:22 Відповісти
10.11.2022 15:22 Відповісти
+22
10.11.2022 15:25 Відповісти
10.11.2022 15:25 Відповісти
+21
10.11.2022 15:22 Відповісти
10.11.2022 15:22 Відповісти
Ми знаємо це з 1918 року ....і раніше теж
10.11.2022 15:19 Відповісти
10.11.2022 15:19 Відповісти
...а в України починаються варіянти щодо путіна...
10.11.2022 15:20 Відповісти
10.11.2022 15:20 Відповісти
10.11.2022 15:25 Відповісти
10.11.2022 15:25 Відповісти
Нехай приміряє на себе "дерев'яний макінтош"-зразу всі його проблеми зникнуть.
10.11.2022 15:21 Відповісти
10.11.2022 15:21 Відповісти
Та то занадто! Яма у дворі і дві каністри бензину.
10.11.2022 16:01 Відповісти
10.11.2022 16:01 Відповісти
10.11.2022 15:22 Відповісти
10.11.2022 15:22 Відповісти
10.11.2022 15:26 Відповісти
10.11.2022 15:26 Відповісти
А варіант застрелитись він розглядає ?
10.11.2022 15:22 Відповісти
10.11.2022 15:22 Відповісти
він буде до останнього триматись, як Гітлер.
Бо обидва садисти, а найбільше бояться болю - садисти.
10.11.2022 15:55 Відповісти
10.11.2022 15:55 Відповісти
Хай берет свою Еву Браун, поочереди понадкусывают ампулу.
Ну а бензин, канистру, я так и быть свою дам.
На какие траты пойдешь ради его вариантов.
10.11.2022 15:23 Відповісти
10.11.2022 15:23 Відповісти
як варіант він ще напослідок втопить свого корєша лукашенка, спровокувавши напад з території білорусі
10.11.2022 15:23 Відповісти
10.11.2022 15:23 Відповісти
10.11.2022 15:29 Відповісти
10.11.2022 15:29 Відповісти
Обличчя - дзеркало душі.
У кого ще є сумніви, що він воюватиме до останнього солдата? Ось якби йому особисто відірвало обидві ноги, або спалило всю шкіру, то може він ще замислився б. А так... Скільки там у Росії тих ванек послали на забій і скільки з них не повернеться, йому нецікаво

10.11.2022 15:25 Відповісти
10.11.2022 15:25 Відповісти
10.11.2022 15:38 Відповісти
10.11.2022 15:38 Відповісти
у Чикотіло і те погляд свідоміше, від людини в Путіні вже взагалі нічого не лишилось...
10.11.2022 15:56 Відповісти
10.11.2022 15:56 Відповісти
Чікотило не робив собі уколи з ботоксом.
10.11.2022 18:59 Відповісти
10.11.2022 18:59 Відповісти
ATACMS з дальністю 257 км можуть бути вже в Україні
https://glavred.net/ukraine/rakety-atacms-s-dalnostyu-257-km-mogut-byt-v-ukraine-bayden-nameknul-na-postavki-10424489.html
10.11.2022 15:30 Відповісти
10.11.2022 15:30 Відповісти
Впливовий республіканець закликав Байдена надати Україні «правильну зброю»Сьогодні, 15:41

https://glavcom.ua/world/world-politics/vplivovij-respublikanets-zaklikav-bajdena-nadati-ukrajini-pravilnu-zbroju-pro-shcho-jdetsja-888280.html
10.11.2022 15:53 Відповісти
10.11.2022 15:53 Відповісти
У *********** нi освiти, нi виховання, звiдки йому перемогати. воно з членiним навiть сторiю не знають. 🦨🦍
10.11.2022 15:37 Відповісти
10.11.2022 15:37 Відповісти
10.11.2022 15:39 Відповісти
10.11.2022 15:39 Відповісти
10.11.2022 15:40 Відповісти
10.11.2022 15:40 Відповісти
це пʼять
10.11.2022 15:45 Відповісти
10.11.2022 15:45 Відповісти
Повіситися-нормальний варіант.
10.11.2022 15:41 Відповісти
10.11.2022 15:41 Відповісти
А з якого дива в нього ті плани зявилися -- нехаи відмотує назад .
10.11.2022 15:47 Відповісти
10.11.2022 15:47 Відповісти
пилять, какой же уродец это пуйло))

а пальчики, пальчики-то какие уродские...
и там у него, наверняка, скукоженная, отсохшая, махонька пипетка...карла, к тому же...
отсюда комплексы...комплексы, злоба, злопамятность.

https://glavcom.ua/img/article/8467/55_main-v1652965028.png
https://nikvesti.com/images/imageeditor/2022/5/24//248717_1.jpeg



https://pbs.twimg.com/media/FVjH2uiXEAM8clb?format=jpg&name=medium
10.11.2022 15:58 Відповісти
10.11.2022 15:58 Відповісти
Останні його маневри - це надія на ракети та мопеди...але вони не в змозі вплинути на хід війни,це очеіидно....
10.11.2022 16:00 Відповісти
10.11.2022 16:00 Відповісти
10.11.2022 16:01 Відповісти
10.11.2022 16:01 Відповісти
10.11.2022 16:04 Відповісти
10.11.2022 16:04 Відповісти
Але сталося не так як гадалося . Поступово звільняються території. Снігурівка вже не під Росією але ж та відбувся референдум і Росія за словами ПУТЛЕРА назавжди.
Тільки Путлер видає бажане за дійсне бо жодні референдуми не можуть зупинити військо для звільнення територій- а може зупинити тільки недостатня кількість зброї.
Малоймовірно що він застрелиться бо Путлер не ГІТЛЕР і важко втрачати все те що награбовано.
10.11.2022 16:19 Відповісти
10.11.2022 16:19 Відповісти
Нах.р иди ***** конченый, буть проклят твой род, который тебя "придумал" и пустил на Свет божий.
10.11.2022 17:33 Відповісти
10.11.2022 17:33 Відповісти
 
 