УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13443 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 488 16

Росія зазнає сильного тиску в Україні, - Столтенберг

шойгу,путін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія зазнає сильного тиску в Україні після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав "вивести" свої війська з Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Очевидно те, що Росія зазнає сильного тиску, і якщо вони підуть з Херсона, це буде ще одна перемога для України", - наголосив генсек Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін недооцінив українців та НАТО, - Столтенберг

Автор: 

росія (67242) Херсон (3566) Столтенберг Єнс (1596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Єдиний вихід в України-силами ЗСУ випалити цю мерзоту при відступі. Інакше ці тупорилі тварі знову будуть лізти в Україну.
показати весь коментар
10.11.2022 15:13 Відповісти
+10
Кацапы не идут с Херсона. Их оттуда выбивают.
показати весь коментар
10.11.2022 15:06 Відповісти
+8
Росія зазнала тиску ще коли з-під Києва тікала.
І не "якщо вони підуть з Херсона", а коли вони підуть з Херсона, ЗСУ неодмінно про це подбають
показати весь коментар
10.11.2022 15:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы не идут с Херсона. Их оттуда выбивают.
показати весь коментар
10.11.2022 15:06 Відповісти
Росія зазнала тиску ще коли з-під Києва тікала.
І не "якщо вони підуть з Херсона", а коли вони підуть з Херсона, ЗСУ неодмінно про це подбають
показати весь коментар
10.11.2022 15:07 Відповісти
...бач люди правду кажуть - русофобія єсть, бо притискають же
показати весь коментар
10.11.2022 15:31 Відповісти
воно гальмо від природи, сцикло і дємбєль незабаром((( без юриста ані пари з вуст, як мєркєль...
показати весь коментар
10.11.2022 19:09 Відповісти
ольха ,ольха ...спасибо пастор,петя,чехи..... они наконец пришли... надцать
показати весь коментар
10.11.2022 15:09 Відповісти
Украинцы в составе армии СССР, с боями дошли до Берлина и победили.
Так что воевать украинцы умеют.
Не стоило русским нападать.
показати весь коментар
10.11.2022 15:11 Відповісти
Окупували Латвію, Єстонію, Литву, отримали звіздюлей у Фінляндії і Афганістані. Попустися вже, совкодрочере москворотий.
показати весь коментар
10.11.2022 15:49 Відповісти
Начинайте спасать Расею и рожу Пыни. А то Китай на Расеюшку нападе, дядушка Си придет - порядок наведет, а там уже ни армии ни вооружения не осталось. А то "голубь мира" Францик бабло уже не отрабатывает. Где это существо в феврале-марте было?
показати весь коментар
10.11.2022 15:12 Відповісти
Який там "пЬІня" коли: Зна й простий громадянин хто ***** номер 1 ! ! !
показати весь коментар
10.11.2022 15:19 Відповісти
нема за що поговорити? Мені байдуже як цього ... назвати. Хоч *****, хоч дед-мопед, хоч бункерна гидота. На справи це ні як не впливає
показати весь коментар
10.11.2022 16:09 Відповісти
Єдиний вихід в України-силами ЗСУ випалити цю мерзоту при відступі. Інакше ці тупорилі тварі знову будуть лізти в Україну.
показати весь коментар
10.11.2022 15:13 Відповісти
Це правда 👍🏼🙂
показати весь коментар
10.11.2022 15:15 Відповісти
І в той же час в "Европах" мусолиться ідея про переговори з мордором.
показати весь коментар
10.11.2022 15:15 Відповісти
Зазнає -- геть до ворожки не ходи .
показати весь коментар
10.11.2022 15:26 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 16:08 Відповісти
.

Геть кацапо-ординське лайно!

все буде Україна !

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/686/111686081_111634069_0_deac8_91651d52_L1.gif

.
показати весь коментар
10.11.2022 16:12 Відповісти
 
 