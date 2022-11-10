Росія зазнає сильного тиску в Україні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія зазнає сильного тиску в Україні після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав "вивести" свої війська з Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Очевидно те, що Росія зазнає сильного тиску, і якщо вони підуть з Херсона, це буде ще одна перемога для України", - наголосив генсек Альянсу.

