Росія зазнає сильного тиску в Україні, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія зазнає сильного тиску в Україні після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав "вивести" свої війська з Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Очевидно те, що Росія зазнає сильного тиску, і якщо вони підуть з Херсона, це буде ще одна перемога для України", - наголосив генсек Альянсу.
Топ коментарі
+13 Валера Мерс
показати весь коментар10.11.2022 15:13 Відповісти Посилання
+10 Мобильный крематорий
показати весь коментар10.11.2022 15:06 Відповісти Посилання
+8 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар10.11.2022 15:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І не "якщо вони підуть з Херсона", а коли вони підуть з Херсона, ЗСУ неодмінно про це подбають
Так что воевать украинцы умеют.
Не стоило русским нападать.
Геть кацапо-ординське лайно!
все буде Україна !
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/686/111686081_111634069_0_deac8_91651d52_L1.gif
.