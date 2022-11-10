УКР
Путін недооцінив українців та НАТО, - Столтенберг

Рішення Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну було стратегічною помилкою.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком в Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Anadolu.

"Путін допустив низку великих і стратегічних помилок, коли вторгся в Україну. Однією з таких помилок стало те, що він недооцінив українців, їхню мужність, їхню прихильність до боротьби за свою країну та її захисту", - сказав Столтенберг.

За його словами, "ще одна помилка" Путіна полягала в тому, що він недооцінив здатність союзників і партнерів із НАТО надати дієву підтримку Україні.

"Перемоги та успіхи Збройних сил України досягнуто завдяки хоробрості та мужності українських солдатів. Але, безсумнівно, підтримка, яку вони отримують від Сполученого Королівства, від союзників та партнерів з НАТО, також важлива", - зазначив Столтенберг.

Він попередив, що "якщо Путін переможе в Україні, це буде не лише катастрофою для українців, а й зробить нас більш уразливими".

НАТО (6718) путін володимир (24601) Столтенберг Єнс (1596)
Топ коментарі
+6
Це називається, почали примазуватися до наших перемог. Я би додав - недооцінили стійкіть східної частини блоку НАТО з маленьких, але сильних країн. Жабоїди і бюргери вже давно б нас здали і забули.
показати весь коментар
10.11.2022 10:14 Відповісти
+5
А пам'ятаєте, як у лютому Столтенберг відкидав будь-яке втягнення НАТО у війну, навіть щодо зброї.
показати весь коментар
10.11.2022 10:11 Відповісти
+4
Який з рифляндії Карфаген? Вони і близько не валялись!
Кацапія сама себе з"їсть.
показати весь коментар
10.11.2022 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Карфаген должен быть разрушен»
показати весь коментар
10.11.2022 10:05 Відповісти
Який з рифляндії Карфаген? Вони і близько не валялись!
Кацапія сама себе з"їсть.
показати весь коментар
10.11.2022 10:11 Відповісти
але сіллю посипати його нам
показати весь коментар
10.11.2022 10:34 Відповісти
Вже Київ за 3 дні брали...
Інтерактивна карта бойових дій :https://deepstatemap.live/#7.25/48.969/34.238
показати весь коментар
10.11.2022 10:46 Відповісти
«https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Карфаген должен быть разрушен» (краткая форма https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Carthago delenda est, полное выражение https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse) - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA латинское https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 крылатое выражение , означающее настойчивый призыв к борьбе с врагом или препятствием. В более широком смысле - постоянное возвращение к одному и тому же вопросу, независимо от общей тематики обсуждения.
показати весь коментар
10.11.2022 11:51 Відповісти
Да, это так. Прежде всего мужество и героизм наших воинов и, конечно же помощь наших союзников или друзей. В этом случае мы непобедимы.
показати весь коментар
10.11.2022 10:07 Відповісти
"Путин недооценил украинцев и НАТО".. Это только сейчас дошло до Столтенберга?
показати весь коментар
10.11.2022 10:38 Відповісти
А пам'ятаєте, як у лютому Столтенберг відкидав будь-яке втягнення НАТО у війну, навіть щодо зброї.
показати весь коментар
10.11.2022 10:11 Відповісти
пуйло красиво рекламирует истинно русскую глубинно-сортирную лишнехромосомную хищную нацистско-фашистскую унтерменшевость ! МОЛОДЕЦ !!!!!
показати весь коментар
10.11.2022 10:12 Відповісти
Це називається, почали примазуватися до наших перемог. Я би додав - недооцінили стійкіть східної частини блоку НАТО з маленьких, але сильних країн. Жабоїди і бюргери вже давно б нас здали і забули.
показати весь коментар
10.11.2022 10:14 Відповісти
Десь я це вже чув. Згадав. Росіяни про лендліз під час другої світової так говорять. Перемогу у другій світовій виключно собі примазали.
показати весь коментар
10.11.2022 20:03 Відповісти
у человека от множества сроков на президентском сроке (который уже превратился в президентский трон), уже крыша поехала. россиянам попался первый непьющий президент, значит надо его на тысячу восьмой срок. в штатах не зря больше 2 сроков нельзя
показати весь коментар
10.11.2022 10:18 Відповісти
післи того ,як )(уйло в лютому чи березні,сказав щоб ЗСУ складали зброю і брали владу в руки..я зрозумів -це жест відчаю,це програш рашки.
показати весь коментар
10.11.2022 10:24 Відповісти
Впевнений, що якби був наказ скласти зброю, тоді б ЗСУ взяли владу в руки і продовжили боротьбу!
показати весь коментар
10.11.2022 23:17 Відповісти
А ми недооцінили нато і ко...В той час коли в Україні гинуть люди, а країна знищується, вони вирішують надатичи ні ту чи іншу зброю, а то ***** обідиться!
показати весь коментар
10.11.2022 10:45 Відповісти
Складається так, що якраз в оцінці більшості країн НАТО х#йло не помилилось.
показати весь коментар
10.11.2022 10:50 Відповісти
І до чого тут НАТО ? Хіба що разом ховаються за спинами українців, кажучи, що то не їх війна, та останнім часом спонукають до миру та компромісу з рф.
показати весь коментар
10.11.2022 10:50 Відповісти
НАТО теж недооцінював. А ми їх переоцінили
показати весь коментар
10.11.2022 12:16 Відповісти
Якщо оцінювати НАТО загалом, то це досить інфантильна організація, але, разом з тим, деякі її члени мають яйця, і у деяких випадках, ті яйця залізні...
показати весь коментар
10.11.2022 23:21 Відповісти
Після закінчення війни, для НАТО варто задуматися про вступ до ЗСУ...
показати весь коментар
10.11.2022 23:22 Відповісти
Треба йому ще порадитись з Шольцем
показати весь коментар
25.11.2022 13:16 Відповісти
 
 