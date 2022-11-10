Путін недооцінив українців та НАТО, - Столтенберг

Рішення Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну було стратегічною помилкою.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком в Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Anadolu.

"Путін допустив низку великих і стратегічних помилок, коли вторгся в Україну. Однією з таких помилок стало те, що він недооцінив українців, їхню мужність, їхню прихильність до боротьби за свою країну та її захисту", - сказав Столтенберг.

За його словами, "ще одна помилка" Путіна полягала в тому, що він недооцінив здатність союзників і партнерів із НАТО надати дієву підтримку Україні.

"Перемоги та успіхи Збройних сил України досягнуто завдяки хоробрості та мужності українських солдатів. Але, безсумнівно, підтримка, яку вони отримують від Сполученого Королівства, від союзників та партнерів з НАТО, також важлива", - зазначив Столтенберг.

Також читайте: Столтенберг про відступ росіян з окупованого Херсона: Треба почекати та подивитися, що станеться насправді

Він попередив, що "якщо Путін переможе в Україні, це буде не лише катастрофою для українців, а й зробить нас більш уразливими".