РУС
Путин недооценил украинцев и НАТО, - Столтенберг

Решение Путина о полномасштабном вторжении в Украину было стратегической ошибкой.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Путин совершил ряд крупных и стратегических ошибок, когда вторгся в Украину. Одной из таких ошибок стало то, что он недооценил украинцев, их мужество, их приверженность борьбе за свою страну и ее защите", - сказал Столтенберг.

По его словам, "еще одна ошибка" Путина заключалась в том, что он недооценил способность союзников и партнеров по НАТО оказать действенную поддержку Украине.

"Победы и успехи Вооруженных Сил Украины достигнуты благодаря храбрости и мужеству украинских солдат. Но, несомненно, поддержка, которую они получают от Соединенного Королевства, от союзников и партнеров по НАТО, также важна", - отметил Столтенберг.

Он предупредил, что "если Путин победит в Украине, это будет не только катастрофой для украинцев, но и сделает нас более уязвимыми".

Топ комментарии
+6
Це називається, почали примазуватися до наших перемог. Я би додав - недооцінили стійкіть східної частини блоку НАТО з маленьких, але сильних країн. Жабоїди і бюргери вже давно б нас здали і забули.
10.11.2022 10:14 Ответить
+5
А пам'ятаєте, як у лютому Столтенберг відкидав будь-яке втягнення НАТО у війну, навіть щодо зброї.
10.11.2022 10:11 Ответить
+4
Який з рифляндії Карфаген? Вони і близько не валялись!
Кацапія сама себе з"їсть.
10.11.2022 10:11 Ответить
«https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Карфаген должен быть разрушен»
10.11.2022 10:05 Ответить
але сіллю посипати його нам
10.11.2022 10:34 Ответить
Вже Київ за 3 дні брали...
Інтерактивна карта бойових дій :https://deepstatemap.live/#7.25/48.969/34.238
10.11.2022 10:46 Ответить
«https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Карфаген должен быть разрушен» (краткая форма https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Carthago delenda est, полное выражение https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse) - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA латинское https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 крылатое выражение , означающее настойчивый призыв к борьбе с врагом или препятствием. В более широком смысле - постоянное возвращение к одному и тому же вопросу, независимо от общей тематики обсуждения.
10.11.2022 11:51 Ответить
Да, это так. Прежде всего мужество и героизм наших воинов и, конечно же помощь наших союзников или друзей. В этом случае мы непобедимы.
10.11.2022 10:07 Ответить
"Путин недооценил украинцев и НАТО".. Это только сейчас дошло до Столтенберга?
10.11.2022 10:38 Ответить
пуйло красиво рекламирует истинно русскую глубинно-сортирную лишнехромосомную хищную нацистско-фашистскую унтерменшевость ! МОЛОДЕЦ !!!!!
10.11.2022 10:12 Ответить
Десь я це вже чув. Згадав. Росіяни про лендліз під час другої світової так говорять. Перемогу у другій світовій виключно собі примазали.
10.11.2022 20:03 Ответить
у человека от множества сроков на президентском сроке (который уже превратился в президентский трон), уже крыша поехала. россиянам попался первый непьющий президент, значит надо его на тысячу восьмой срок. в штатах не зря больше 2 сроков нельзя
10.11.2022 10:18 Ответить
післи того ,як )(уйло в лютому чи березні,сказав щоб ЗСУ складали зброю і брали владу в руки..я зрозумів -це жест відчаю,це програш рашки.
10.11.2022 10:24 Ответить
Впевнений, що якби був наказ скласти зброю, тоді б ЗСУ взяли владу в руки і продовжили боротьбу!
10.11.2022 23:17 Ответить
А ми недооцінили нато і ко...В той час коли в Україні гинуть люди, а країна знищується, вони вирішують надатичи ні ту чи іншу зброю, а то ***** обідиться!
10.11.2022 10:45 Ответить
Складається так, що якраз в оцінці більшості країн НАТО х#йло не помилилось.
10.11.2022 10:50 Ответить
І до чого тут НАТО ? Хіба що разом ховаються за спинами українців, кажучи, що то не їх війна, та останнім часом спонукають до миру та компромісу з рф.
10.11.2022 10:50 Ответить
НАТО теж недооцінював. А ми їх переоцінили
10.11.2022 12:16 Ответить
Якщо оцінювати НАТО загалом, то це досить інфантильна організація, але, разом з тим, деякі її члени мають яйця, і у деяких випадках, ті яйця залізні...
10.11.2022 23:21 Ответить
Після закінчення війни, для НАТО варто задуматися про вступ до ЗСУ...
10.11.2022 23:22 Ответить
Треба йому ще порадитись з Шольцем
25.11.2022 13:16 Ответить
 
 