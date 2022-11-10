Путин недооценил украинцев и НАТО, - Столтенберг
Решение Путина о полномасштабном вторжении в Украину было стратегической ошибкой.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"Путин совершил ряд крупных и стратегических ошибок, когда вторгся в Украину. Одной из таких ошибок стало то, что он недооценил украинцев, их мужество, их приверженность борьбе за свою страну и ее защите", - сказал Столтенберг.
По его словам, "еще одна ошибка" Путина заключалась в том, что он недооценил способность союзников и партнеров по НАТО оказать действенную поддержку Украине.
"Победы и успехи Вооруженных Сил Украины достигнуты благодаря храбрости и мужеству украинских солдат. Но, несомненно, поддержка, которую они получают от Соединенного Королевства, от союзников и партнеров по НАТО, также важна", - отметил Столтенберг.
Он предупредил, что "если Путин победит в Украине, это будет не только катастрофой для украинцев, но и сделает нас более уязвимыми".
Кацапія сама себе з"їсть.
Інтерактивна карта бойових дій :https://deepstatemap.live/#7.25/48.969/34.238