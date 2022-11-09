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Путин на Красной площади крутит пропеллер старого самолета, осматривая экспозицию, посвященную обороне Москвы. ВИДЕО

Российский диктатор Путин осмотрел на Красной площади экспозицию, посвященную обороне Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, хор мужчин в военной форме спел для Путина песню "Вставай, страна огромная...", а сам Путин покрутил пропеллер старого самолета. Традиционно мероприятие проходило под наблюдением исключительно охраны диктатора и кремлевских пропагандистов.

Смотрите: В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные. ФОТОрепортаж

москва (3084) путин владимир (31355) самолет (3606)


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Топ комментарии
+43
***** показують літаки шостого покоління,зроблені шість поколінь назад
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09.11.2022 11:10
+28
В ********** все без изменений с 1945-го.
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09.11.2022 11:13
+23
Літаки без двигуна (судячи з відсутності компресії), на нових фізичних принципах.
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09.11.2022 11:20
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чим би дитя не тішилось, аби не плакало
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09.11.2022 11:10 Ответить
який самольот, такий і дід та недокраїна раZZка - вcе на півшостого 😂
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09.11.2022 12:22 Ответить
А песня хороша: И крылья чёрные над Родиной летают, и её поля просторныё враг топчет - шизофрения полная. Осталось чтобы Чкалов на И-16 кричал :" Контакт, есть контакт,от винта.."
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09.11.2022 13:23 Ответить
крутить-як чорт світом
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09.11.2022 11:10 Ответить
***** показують літаки шостого покоління,зроблені шість поколінь назад
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09.11.2022 11:10 Ответить
Літаки без двигуна (судячи з відсутності компресії), на нових фізичних принципах.
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09.11.2022 11:20 Ответить
на педалях?
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09.11.2022 11:28 Ответить
було б весело, якби той літак завівся і ***** порубало
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09.11.2022 12:38 Ответить
Ничего вы не понимаете, это боевой планер шестого поколения
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09.11.2022 14:02 Ответить
буйло вже сам "на шість" висить 😂'

молодиці кабаїха та кривоногова з сумом дивляться на цю картинку старика козодоєва😂
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09.11.2022 12:20 Ответить
А ныне, а ныне попрятались суки.
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар, он желает в сортир
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09.11.2022 14:14 Ответить
Нормас, для чмобіків пайдьот.
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09.11.2022 11:11 Ответить
Крути-крути, може заведеш. Бо скоро на таких і літати будете(якщо воно ще полетить).
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09.11.2022 11:11 Ответить
Там навіть двигуна нема, бо якщо був би двигун, то цей дід луснув би очком швидше ніж пропелер провернув.
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09.11.2022 11:15 Ответить
В ********** все без изменений с 1945-го.
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09.11.2022 11:13 Ответить
нееее с 1278 года....
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09.11.2022 11:17 Ответить
с 1937
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09.11.2022 11:18 Ответить
чмозідент чмокраїни чмобіків.
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09.11.2022 11:13 Ответить
Контакт! Есть контакт.
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09.11.2022 11:13 Ответить
Старий пітарас втягнув рашку у кріваву бійню , а тепер очко грае, що в ГААЗІ повісять на гиляку !
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09.11.2022 11:14 Ответить
ахаха, да, а она так сопротивлялась что...
давай не будь Латыниной?
Она Невзорову всегда кричит шо - это не рашка плохая, это пусин такой.
ДА???????
а тебя кто бомбил бы, будь ты тут? Пусин лично, да?
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09.11.2022 11:22 Ответить
Латьіниной просто никто не подсказал, что руские бриллиантьі рождаются исключительно к навозной яме, а у нее самой на такие открьітия мозгов недостаточно
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09.11.2022 11:34 Ответить
ой, то есть она не знает то?
харошая *******, как и Пономарев, и особенно Фейгин.

с хороших я думаю только Невзоров и Бабченко.
послушай стрим Латынки с Невзоровым, как она обхаживает "народ". тот же Леха только без .... как там, признаков бабушки. хотя и он и она тоже без признаков норм. "русского", хотя это понятие само по себе - как и Медведев, такое же говно
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09.11.2022 11:41 Ответить
У латышей про Невзорова спроси.
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09.11.2022 13:21 Ответить
давай так - у верунов у меня спроси.
я настолько веровал в то шо вдолбили, насколько и стал атеистом.
ну это я.
он думаю тоже как и сказал - был "фошистом"
кстати - атеистакак я - не найдешь, тупо ненавижу попов, ибо просто за то что вдалбливали все это в детей, да и вдалбливают.
Так и Невзоров, хотя и циницен, но за правду.
я понимаю шо ты типо там сомневаешься.
ну а когда все было без сомнений то?
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09.11.2022 13:26 Ответить
ат вінта!
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09.11.2022 11:15 Ответить
так, тільки перед цим прилаштувати той гвинт у задньопривідний отвір...
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09.11.2022 11:24 Ответить
Краще "до вінта" і поближче
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09.11.2022 11:26 Ответить
кацапи вже й самі не знають, кого їм показують. це раз. а два - як же вони з.......и своєю нікчемною "историей".
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09.11.2022 11:15 Ответить
Дайте йому *** в руку,хай балується з пользою!
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09.11.2022 11:15 Ответить
чмо двойниковое, ******** от Швеца!
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09.11.2022 11:16 Ответить
Так , схоже це - двійник ..
Цей чувак , якийсь не такий . Мордою не надто схожий , рухається жвавіше , і не такий сутулий . В цілому виглядає молодшим за іншого ***** .
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09.11.2022 11:22 Ответить
Совершенно точное определение
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09.11.2022 16:39 Ответить
Живут и ходят с назад повернутой головой. Живые мертвецы.
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09.11.2022 11:17 Ответить
просто когда "храм" открыли, это тупо нет, не секта, это там отпечаток усов Гитлера, или что, это - реликвии против сотонизма.
я сразу говорил что требуются жертвы. вот и.... сотонисты мочат чмобиков, которые противостоят сотоне, там Джонсону и англичанка гадит, стремясь отжать сортиры бурятов, но все это вместе - борьба за освобождение.....
славян зэками и овцелюбами, против Мерседеса и его товарища Билла Гейтса - заключила Плюшевая попа в Твиттере.
и да, психиатры россии - мне вас жаль., просто хочется диссертацию написать, но посадят.
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09.11.2022 11:18 Ответить
Завтра будет указ снимать кукурузники с постаментов и на фронт
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09.11.2022 11:18 Ответить
"Путін на Червоній площі крутить пропелер старого літака".(с)

"Штирлиц идёт по коридору".(с)
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09.11.2022 11:19 Ответить
ішак путіна нюхав
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09.11.2022 11:20 Ответить
*банутое ***** придумало вате жизнь в 41 ,..... угробило страну.... все пи*дец страна огромная для клиентов зомбоящика еще впереди ...
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09.11.2022 11:20 Ответить
Путін оглядає нову техніку ВКС РФ.

Скоро все це поїде на фронт.
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09.11.2022 11:22 Ответить
сам бы сел туда...
цель такая жирная что просто мы все ракеты выпустим, а потом чубиться будем - из ста ракет которая разнесла крысу.
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09.11.2022 11:24 Ответить
Доречі... "вставай страна огромная" - це наша пісня, часів УНР - ПОВСТАНЬ, ПОВСТАНЬ НАРОДЕ МІЙ....

Москалі - це нація ВОР...нічого свого, все піZджене у когось ...польська вудка, матрьошки, пельмені, самовар, балалайка, фолкльор....
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09.11.2022 11:25 Ответить
"Вставай, страна огромная" - это римейк украинской песни. Воруют всё: от песни до унитаза. Что бы вы делали без Украины, уроды?
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09.11.2022 13:02 Ответить
Довбойоб.... Дєтский сад з великим хєром. Шо старе-шо мале.
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09.11.2022 11:28 Ответить
Плешивое *******.
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09.11.2022 11:29 Ответить
Путин на "ишаке" без мотора.
(Вовочка, не катайся на папе, он не для того повесился!").
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09.11.2022 11:29 Ответить
крутить своїм "пропеллєром"....
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09.11.2022 11:31 Ответить
мало хто знає ,але навіть цю пісню кацапи вкоали в українців
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg
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09.11.2022 11:31 Ответить
в кацапiв майже все вкрадене- вiд воДки до какашнiка з матрьошкою.
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09.11.2022 11:38 Ответить
Украли.
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09.11.2022 13:03 Ответить
Оборона Москвы закончилась рашистской оккупацией.
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09.11.2022 11:32 Ответить
Оборона Москви? Актуально!
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09.11.2022 11:33 Ответить
Одухотворённо ё@нутый.
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09.11.2022 11:35 Ответить
Трохи не зрозумів. ***** крутить гвинта на "Ішаку" (И-16). Туй з ним, що без двигуна.
Але на І-16 для уборки та іипуску шассі стояла лебілка, троси йшли з центроплану до стійок. Даже троси не протягнули у випущеному положенні.
Тьху позор реставраторам.
Тою ле бідкою пілот мав волати при злеті херачити правою руцею (28-46 обертів від модифікації).
То прикинемо, що запуск двигуна від аеродромного стартера, при злеті мослати правою рукою, РУС між колінами РУД лівою.
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09.11.2022 11:35 Ответить
Не проблема, що без двигуна. Моторсіч пришле.
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09.11.2022 13:05 Ответить
Попробуй покрутить винт флагмана "москва".
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09.11.2022 13:55 Ответить
That old diva should suffice, to take an Iranian moped out of the air.

Just add some modern small AWACS radar for the gunner or radio operator.

Cheaper than modern missles.
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09.11.2022 11:35 Ответить
What do you mean "that old diva" is it that women, the putin's companion ? You suppouse she is ugly enough to take iranian Shaheeds out of the air?
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09.11.2022 12:17 Ответить
"он е@нутый, чтоб вы поняли..."

пуйло зашло слишком далеко, прощения ему и его шобле уже не будет, он это понимает, поэтому пуйло и кремлядь сейчас особенно опасны.

душить нужно так, чтобы не особо пострадал остальной мир.

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09.11.2022 11:36 Ответить
Усыплять, исключительно усыплять, как собаку.
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09.11.2022 13:56 Ответить
Історія таких виставок проста. Адольф, взірець для Путіна, зробив таку виставку спеціально для Муссоліні в сорок першому. Зняли відосик,відосик попав у руки Сталіна, в сорок третьому, організували свою, сподобалось. Але ідея то була в поширенні переваг совіцького озброєння на показі знищеної техніки ворога. А тут лпт придумали під кумачом оборони Москви сказати, щоб в нас все є і ми відстоїмо Гнилу Воду. Напевне, вже окопи копають. Секретно, поки що
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09.11.2022 11:36 Ответить
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09.11.2022 11:38 Ответить
Хвора недолугою величчю істота.
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09.11.2022 11:38 Ответить
убогое *************** дитя...........пришло **** в лунапарк на качели.......................тьфу ***** свинособачья.....................................................
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09.11.2022 11:40 Ответить
Павтаряєть?
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09.11.2022 11:46 Ответить
Карлсон під транквілізаторами )))
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09.11.2022 11:46 Ответить
ку-ку рассисяне !

а пальчики, пальчики-то какие уродские...
и там у него, наверняка, скукоженная, отсохшая, махонька пипетка...карла, к тому же...
отсюда комплексы...комплексы, злоба, злопамятность.


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09.11.2022 11:47 Ответить
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09.11.2022 11:48 Ответить
Техосмотр перед вылетом.
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09.11.2022 11:53 Ответить
На РФ сейчас актуальной должна быть другая песня:

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны...(с)
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09.11.2022 12:08 Ответить
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09.11.2022 12:09 Ответить
Після спілкування з барано*обом доном він своєю жопою почав відчувати, що скоро мацкву спалять до тла а він буде висіти в одинокій гордості на шибинеці перед стіною кремлядських мерців, важдєй бараків, катів, вбивць, балалайок, водки і усякої кацапомордої нечесті з голодних та холодних мухосранськів підоросії...!!!
А пропелер старого літака він випробовував і думав кого повісити з ним на іншому кінці, покімона мєдвєдєва чи мєріна лаврова, але щоб він все одно вище висів за них...!!!
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09.11.2022 12:10 Ответить
Це не ху№ло-це двійник...
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09.11.2022 12:16 Ответить
)(уйлишко ущербное опять на каблуках)
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09.11.2022 12:17 Ответить
А тетка тому двойнику кажет - вот это всё, что у вас осталось от армии
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09.11.2022 12:27 Ответить
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03.12.2022 19:15 Ответить
А ведь действительно, игрушечный самолёт без мотора .
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09.11.2022 12:32 Ответить
Чому лівою рукою,чому проти годинникової стрілки.Може під йовушку Стали на косить,аможе після інсульту.Тоді скоро їому кіzzда
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09.11.2022 12:35 Ответить
ЭТО ДВОЙНИК
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09.11.2022 12:43 Ответить
кстати да, этот какой-то худощавый, молодцеватый... лет под 50
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09.11.2022 12:47 Ответить
Ох и долбодятлы прости господи... нет это стопудово обречено, тут одной военной неудачей дело не ограничится...
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09.11.2022 12:45 Ответить
Все никак не найдет подходящий винт на свою резиновую ж@пу.
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09.11.2022 12:47 Ответить
Ну абсолютный поцизм, подошёл попели ему, тут винт покрутил, а на ху.Я, КНДР переплюнуть по дебилизму?
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09.11.2022 12:48 Ответить
Кручу-верчу бомбить хочу.
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09.11.2022 12:54 Ответить
Хворі люди. У них все про смерть і війни.
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09.11.2022 13:16 Ответить
некрофили
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09.11.2022 13:18 Ответить
Царь зрелищ захотел. Скомарохи работают.
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09.11.2022 13:30 Ответить
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09.11.2022 13:50 Ответить
Кротов гоняет по огороду
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09.11.2022 13:53 Ответить
От винта
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09.11.2022 14:41 Ответить
Думає, мабуть, чи голову підставити, якщо заведеться.
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09.11.2022 18:00 Ответить
Судя по тому як плешивий крутанув гвинта,то двигуна там нема,дуріки нія з минулим не ростанутся.
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09.11.2022 18:55 Ответить
Брежнева догоняет потихоньку.
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09.11.2022 20:17 Ответить
То чуство когда 20 лет правления ，6 триллионов долларов доходов от експорта газа и нефти . А в Естонии лучше социалка!!!
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09.11.2022 21:01 Ответить
 
 