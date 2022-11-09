Путин на Красной площади крутит пропеллер старого самолета, осматривая экспозицию, посвященную обороне Москвы. ВИДЕО

Российский диктатор Путин осмотрел на Красной площади экспозицию, посвященную обороне Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, хор мужчин в военной форме спел для Путина песню "Вставай, страна огромная...", а сам Путин покрутил пропеллер старого самолета. Традиционно мероприятие проходило под наблюдением исключительно охраны диктатора и кремлевских пропагандистов.

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