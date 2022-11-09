Путин на Красной площади крутит пропеллер старого самолета, осматривая экспозицию, посвященную обороне Москвы. ВИДЕО
Российский диктатор Путин осмотрел на Красной площади экспозицию, посвященную обороне Москвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, хор мужчин в военной форме спел для Путина песню "Вставай, страна огромная...", а сам Путин покрутил пропеллер старого самолета. Традиционно мероприятие проходило под наблюдением исключительно охраны диктатора и кремлевских пропагандистов.
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+43 Максім ХОЙ #398010
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молодиці кабаїха та кривоногова з сумом дивляться на цю картинку старика козодоєва😂
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар, он желает в сортир
давай не будь Латыниной?
Она Невзорову всегда кричит шо - это не рашка плохая, это пусин такой.
ДА???????
а тебя кто бомбил бы, будь ты тут? Пусин лично, да?
харошая *******, как и Пономарев, и особенно Фейгин.
с хороших я думаю только Невзоров и Бабченко.
послушай стрим Латынки с Невзоровым, как она обхаживает "народ". тот же Леха только без .... как там, признаков бабушки. хотя и он и она тоже без признаков норм. "русского", хотя это понятие само по себе - как и Медведев, такое же говно
я настолько веровал в то шо вдолбили, насколько и стал атеистом.
ну это я.
он думаю тоже как и сказал - был "фошистом"
кстати - атеистакак я - не найдешь, тупо ненавижу попов, ибо просто за то что вдалбливали все это в детей, да и вдалбливают.
Так и Невзоров, хотя и циницен, но за правду.
я понимаю шо ты типо там сомневаешься.
ну а когда все было без сомнений то?
Цей чувак , якийсь не такий . Мордою не надто схожий , рухається жвавіше , і не такий сутулий . В цілому виглядає молодшим за іншого ***** .
я сразу говорил что требуются жертвы. вот и.... сотонисты мочат чмобиков, которые противостоят сотоне, там Джонсону и англичанка гадит, стремясь отжать сортиры бурятов, но все это вместе - борьба за освобождение.....
славян зэками и овцелюбами, против Мерседеса и его товарища Билла Гейтса - заключила Плюшевая попа в Твиттере.
и да, психиатры россии - мне вас жаль., просто хочется диссертацию написать, но посадят.
"Штирлиц идёт по коридору".(с)
Скоро все це поїде на фронт.
цель такая жирная что просто мы все ракеты выпустим, а потом чубиться будем - из ста ракет которая разнесла крысу.
Москалі - це нація ВОР...нічого свого, все піZджене у когось ...польська вудка, матрьошки, пельмені, самовар, балалайка, фолкльор....
(Вовочка, не катайся на папе, он не для того повесился!").
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg
Але на І-16 для уборки та іипуску шассі стояла лебілка, троси йшли з центроплану до стійок. Даже троси не протягнули у випущеному положенні.
Тьху позор реставраторам.
Тою ле бідкою пілот мав волати при злеті херачити правою руцею (28-46 обертів від модифікації).
То прикинемо, що запуск двигуна від аеродромного стартера, при злеті мослати правою рукою, РУС між колінами РУД лівою.
Just add some modern small AWACS radar for the gunner or radio operator.
Cheaper than modern missles.
пуйло зашло слишком далеко, прощения ему и его шобле уже не будет, он это понимает, поэтому пуйло и кремлядь сейчас особенно опасны.
душить нужно так, чтобы не особо пострадал остальной мир.
а пальчики, пальчики-то какие уродские...
и там у него, наверняка, скукоженная, отсохшая, махонька пипетка...карла, к тому же...
отсюда комплексы...комплексы, злоба, злопамятность.
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны...(с)
А пропелер старого літака він випробовував і думав кого повісити з ним на іншому кінці, покімона мєдвєдєва чи мєріна лаврова, але щоб він все одно вище висів за них...!!!