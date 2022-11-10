УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13472 відвідувача онлайн
Новини Війна
15 591 34

ЗСУ визволили Киселівку на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО

Збройні Сили України визволили Киселівку на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднили українські захисники в мережі.

Село Киселівка розташоване орієнтовно за 25 кілометрів від обласного центру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ на трофейному Т-72Б3М тягнуть ще один захоплений Т-72Б3 під Херсоном. ВIДЕО

ЗСУ визволили Киселівку на Херсонщині 01
ЗСУ визволили Киселівку на Херсонщині 02

Автор: 

визволення (569) деокупація (951) 28 окрема механізована бригада (195) Херсонська область (6113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
показати весь коментар
10.11.2022 15:31 Відповісти
+31
Слава Богу та ЗСУ!
показати весь коментар
10.11.2022 15:30 Відповісти
+29
Тепер тільки Чорнобаївку звільнити і Херсон, хоча ідуть з усіх сторін. Карта радує і хвилює. Бутусов тіль ки що ленд ліз показав,захоплює.
показати весь коментар
10.11.2022 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер тільки Чорнобаївку звільнити і Херсон, хоча ідуть з усіх сторін. Карта радує і хвилює. Бутусов тіль ки що ленд ліз показав,захоплює.
показати весь коментар
10.11.2022 15:30 Відповісти
Слава Богу та ЗСУ!
показати весь коментар
10.11.2022 15:30 Відповісти
Слава Низький уклIн Героям ЗСУ❤️🙏🙏🙏💙💛‼️✊👍Дякуем👏👏👏👏
показати весь коментар
10.11.2022 15:55 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 15:31 Відповісти
Киселев оценит. Там у нас на Херсонщине случаем Соловьевки нет?
показати весь коментар
10.11.2022 15:36 Відповісти
То на Запоріжчині, соловйову доведеьбся трошнчки почекати.
показати весь коментар
10.11.2022 15:42 Відповісти
В Криму є, так що трохи пізніше.
показати весь коментар
10.11.2022 15:43 Відповісти
Поповок - дуже багато. Сподіваюсь, Скабєєвкі немає.
показати весь коментар
10.11.2022 17:19 Відповісти
бережи вас Господь, та Божа Мати..
показати весь коментар
10.11.2022 15:38 Відповісти
Ну це вже ***** кацапам. За Киселівкою Чорнобаївка, а за нею Херсон.
показати весь коментар
10.11.2022 15:50 Відповісти
🛸"Ці двоє невідомо коли затесались"
"Та по дорозі підібрали"🛴
...

Хлопці, молодчики, так тримати. Бережіть себе та друг друга. ❗
показати весь коментар
10.11.2022 15:51 Відповісти
Правильно в мові "Один одного" але про друзів краще звучить.
показати весь коментар
10.11.2022 15:52 Відповісти
Что-то наши резко пошли. Я так понимаю - "пастка" не срабатывает? Или и нет никакой пастки?
показати весь коментар
10.11.2022 15:57 Відповісти
Є тільки пустка і вона заповнюється Какцаби утікли.
показати весь коментар
10.11.2022 16:22 Відповісти
Да яка там пастка, Снігурівка все, а значить и весь плацдарм для кацапів - все. Ну якщо тільки будуть добровольці-смертники, щоб залишитись у Херсоні.
показати весь коментар
10.11.2022 17:20 Відповісти
Миколаївці радіють як ніхто! Тому що саме в Кіселівці було перебито водогін, по якому вода бігла в Миколаїв. Тепер нарешті є змога його відремонтувати і Миколаїву згадати про питну воду з крану
показати весь коментар
10.11.2022 15:58 Відповісти
не все так просто...по перше, треба вийти на рубіж дніпровського берега, по друге ремонтні роботи займуть зо три тижні, треба всю систему злити, спустити їржу, та й стан водогону після використання морської води дуже поганий, але сподіваємось....
показати весь коментар
10.11.2022 16:46 Відповісти
я ж не казав що буде легко...
але хоча б можна починати хоч щось робити...бо місце розриву вже доступне ...
показати весь коментар
10.11.2022 16:48 Відповісти
Ось що пише НИКОЛАЕВСКИЙ ВАНЕК Освобождение Киселёвки не даёт возможность давать нормальную воду в Николаев

это тоже фейк

вы вообще на юге живёте или где?

насос нам вырубили в Антоновке, поэтому до деокупации Антоновки воды нормальной в Николаеве не будет
показати весь коментар
10.11.2022 17:10 Відповісти
не можу ані заперечити ані погодитися з Вашим словами...
бо інформація надходить з різних джерел, наприклад:

Миколаївський нардеп Ігор Копитін також повідомив про звільнення села.
«Миколаїв… Є дуже гарна новина щодо води.
Киселівка, так-так, та сама, де водогін, - під контролем України.
Тож скоро у місто повернеться вода!
Дякуємо ЗСУ!» - написав він.
Варто додати, що саме поряд із Киселівкою окупанти підірвали водопровід,
яким вода з Дніпра надходила до Миколаєва. Щоб його відремонтувати,
необхідно було звільнити території від загарбників.
показати весь коментар
10.11.2022 17:16 Відповісти
Підпишись в ТГ на НИКОЛАЕВСКИЙ ВАНЕК і все будеш добре розуміти, бо цей канал веде дуууже серьозна людина! Копитін один з небагатьох адекватних "зелених", але намагання хайповати та нагадати про себе його не оминуло. Бо те що він написав це повна хрінь. Стосовно подачі води я тобі ще додам, що насосів в Антонівці вже немає, принаймні вони будуть в неробочому стані, тож завдання повернути воду не таке вже і просте. Та ми вже звикли, тож ще почекаємо
показати весь коментар
10.11.2022 17:28 Відповісти
я с Днепра... шо на Днепре... и от себя мало шо добавляю в чьи-то комменты (только эмоции мои)
все тонкости не знаю... просто порадовался за николаевцев от всего сердца и выразил надежду на починку водопровода вашего... и не более того...
показати весь коментар
10.11.2022 17:34 Відповісти
что там на Днипро бедолашный? знаю что кошмарят вас с*ки из запор. области...Ох как надо Зап. область освобождать!
показати весь коментар
10.11.2022 21:06 Відповісти
сам Днепр (не буду Бога гневить...еще так-сяк) а от Никополю (и округе), Кривому рогу (и округе) Синельниково и вокруг... достается от все широтыдушисруцкой... так, шо все в пыль!!! твари...
показати весь коментар
10.11.2022 21:14 Відповісти
Геть кацапо-ординське лайно!

все буде Україна !

показати весь коментар
10.11.2022 16:03 Відповісти
Посыпалась кацапье
показати весь коментар
10.11.2022 16:17 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
10.11.2022 16:25 Відповісти
де той "Мышкин" що назвав мене кацапом і 10 тижнів тому обіцяв Киселівку через два дні?
показати весь коментар
10.11.2022 16:50 Відповісти
Олександрівка із заходу теж вже!!!
показати весь коментар
10.11.2022 16:56 Відповісти
Уфффф.... Щойно дізнався, що вже й Станіслав звільнено!!! Це вже Чорне море і гирло Дніпра!
показати весь коментар
10.11.2022 17:04 Відповісти
Можете починати радіти і за інші нп до Херсону на заході и Береслава - на сході, там кацапів вже нема. Основну частину вже вивели, але дісталось ім на переправах дай Боже. Завтра буде дуже багато трофейної техніки.
показати весь коментар
10.11.2022 17:24 Відповісти
Киселівка! Незабутнє місце. Провела там колись все літо у складі студентського загону. Сердечна подяка нашим воїнам за звільнення нашої землі, наших людей. А прихвостні московитьські нехай тікають, горіти їм в пеклі разом з кацапнею.
показати весь коментар
10.11.2022 17:49 Відповісти
Береги вас всех Господь!
показати весь коментар
10.11.2022 18:10 Відповісти
 
 