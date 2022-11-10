УКР
Новини
У Києві з’явилися вулиці імені Гандзюк, Куліша та Бекешкіної

перейменування

Сьогодні депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, у столиці з’явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Нові назви отримали:

  • вулиця Біломорська стала вулицею Катерини Гандзюк
  • вулиця Магнітогорська - вулицею Якова Гніздовського
  • вулиця Ломоносова - вулицею Юлії Здановської
  • вулиця Північно-Сирецька - вулицею Віктора Некрасова
  • бульвар Праці - бульваром Івана Котляревського
  • вулиця Генерала Карбишева - вулицею Ірини Бекешкіної
  • вулиця Челябінську - вулицею Пантелеймона Куліша
  • вулиця Миколи Гастелло - вулицею Бусовогірською
  • вулиця Маміна-Сибіряка - вулицею Вічовою
  • вулиця Валі Котика - вулицею Віденською
  • вулиця Іжевська - вулицею Іжкарську.

Також читайте: Останні 4 вулиці і провулок перейменували у Рівному в межах дерусифікації та дерадянізації

Зазначимо, що у Києві загалом перейменували вже 204 міські об’єкти.

При цьому у КМДА пояснювали, що перейменування вулиць не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. Але перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта або інших процедур в ЦНАП.

КМДА (2394) Київ (20027) перейменування (588) вулиця (80) Гандзюк Катерина (549)
Топ коментарі
+8
Гандзюк?

10.11.2022 15:32 Відповісти
10.11.2022 15:37 Відповісти
+6
Добре що не додумалися до вулиці ім Савченко - курва медведчуквська всіх підставила.
Де вона там сердешна зараз, у окопах з калашем чи під Монако.
10.11.2022 15:47 Відповісти
10.11.2022 15:47 Відповісти
+5
Якусь вулицю де немає освітлення, нормального асфальту та закінчується глухим кутом назвемо на честь Зеленського.
10.11.2022 16:01 Відповісти
10.11.2022 16:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
у Херсоні імені Гандзюк робіть..
10.11.2022 15:33 Відповісти
10.11.2022 15:33 Відповісти
В Одесі б так...
10.11.2022 15:36 Відповісти
10.11.2022 15:36 Відповісти
Гандзюк?

10.11.2022 15:37 Відповісти
10.11.2022 15:37 Відповісти
Чекаємо на вулицю Шеремета 😆
10.11.2022 15:48 Відповісти
10.11.2022 15:48 Відповісти
і у всіх містах ім. Гонгадзе..
нас знову відволікають знесенням й перейменуванням??
10.11.2022 15:50 Відповісти
10.11.2022 15:50 Відповісти
якшо так, то тоді вже - Бузини. Якщо ще хтось памʼятає шо був такий
10.11.2022 16:14 Відповісти
10.11.2022 16:14 Відповісти
😆
Бузина то гарь і копоть.
10.11.2022 16:44 Відповісти
10.11.2022 16:44 Відповісти
Забули перейменувати вулиці Пітерська і Єреванська, а також поміняти все, що назване на честь "перемог" окупаційної радянської армії та її "героїв".
10.11.2022 15:42 Відповісти
10.11.2022 15:42 Відповісти
Єреванська чим насолила?
10.11.2022 15:51 Відповісти
10.11.2022 15:51 Відповісти
Непросто насолила, а конкретно насрала. Якщо ви вже вийшли з анабіозу, наберіть, скажімо, у ґуґлі "Вірменія Крим".
10.11.2022 16:27 Відповісти
10.11.2022 16:27 Відповісти
не забули. просто рішення про перейменуваня приймають по частинах
10.11.2022 16:07 Відповісти
10.11.2022 16:07 Відповісти
зате безперервно по частинах і гуртом дрочать на "досягнення" окупаційної радянської армії" - особливо на це страждають Кличко та Зеленський
10.11.2022 16:20 Відповісти
10.11.2022 16:20 Відповісти
Все правильно. Это и есть история Украины, эти фамилии.
А не фейковые Гастело, Ватутин и прочие ряженые.
10.11.2022 15:43 Відповісти
10.11.2022 15:43 Відповісти
Гандзюк такой же фейк. Павлик Морозов современной Украины.
10.11.2022 16:03 Відповісти
10.11.2022 16:03 Відповісти
Добре що не додумалися до вулиці ім Савченко - курва медведчуквська всіх підставила.
Де вона там сердешна зараз, у окопах з калашем чи під Монако.
10.11.2022 15:47 Відповісти
10.11.2022 15:47 Відповісти
ото 100500 лайків..ще на честь того б---ва назвати..то був би треш..
10.11.2022 15:52 Відповісти
10.11.2022 15:52 Відповісти
Так Гадя ще жива, тому і не назвали..а могли б..
10.11.2022 17:20 Відповісти
10.11.2022 17:20 Відповісти
Точно що Гадя, так нагадити Україні ще треба вміти.
10.11.2022 18:32 Відповісти
10.11.2022 18:32 Відповісти
Це блюзнірство називати вулицю поки вбивця та замовники на волі.
10.11.2022 15:54 Відповісти
10.11.2022 15:54 Відповісти
Якусь вулицю де немає освітлення, нормального асфальту та закінчується глухим кутом назвемо на честь Зеленського.
10.11.2022 16:01 Відповісти
10.11.2022 16:01 Відповісти
а Труд чим завадив?

знову нагадую, скільки коштує перейменування..
- таблички, вказівники, мапи
-зміна у Дії
- похрін, що не треба змінювати у свідоцтвах і паспортах..потім все одно трабли будуть, заміна у документах на майно

доречі, задля приколу пошукала про власнсть своєї картири..потребують сканкопії..цікаво, що там з БТІ?
10.11.2022 16:02 Відповісти
10.11.2022 16:02 Відповісти
печатки, штампи, виготовлення бланків..
10.11.2022 16:04 Відповісти
10.11.2022 16:04 Відповісти
Звичайна цитата із репертуару завивань совкодрочерів, які надто сцикливі, щоб чесно визнати, що вони спадкові совкодрочери.
10.11.2022 16:31 Відповісти
10.11.2022 16:31 Відповісти
а Ви просто створіть хоча б в ексель таблицю і підрахуйте, скілтьки вартує перейменування..мені вистачило порахувати тільки зміну назви компанії...тільки дурне думає, що нашару все можна зробити
10.11.2022 16:40 Відповісти
10.11.2022 16:40 Відповісти
Порахуйте, у що країні обходиться вата в голові совкодрочерів, а потім випийте зеленки, щоб полікувати вавки в голові.
10.11.2022 16:49 Відповісти
10.11.2022 16:49 Відповісти
 
 