У Києві з’явилися вулиці імені Гандзюк, Куліша та Бекешкіної

Сьогодні депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, у столиці з’явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Нові назви отримали:

вулиця Біломорська стала вулицею Катерини Гандзюк

вулиця Магнітогорська - вулицею Якова Гніздовського

вулиця Ломоносова - вулицею Юлії Здановської

вулиця Північно-Сирецька - вулицею Віктора Некрасова

бульвар Праці - бульваром Івана Котляревського

вулиця Генерала Карбишева - вулицею Ірини Бекешкіної

вулиця Челябінську - вулицею Пантелеймона Куліша

вулиця Миколи Гастелло - вулицею Бусовогірською

вулиця Маміна-Сибіряка - вулицею Вічовою

вулиця Валі Котика - вулицею Віденською

вулиця Іжевська - вулицею Іжкарську.

Зазначимо, що у Києві загалом перейменували вже 204 міські об’єкти.

При цьому у КМДА пояснювали, що перейменування вулиць не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. Але перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта або інших процедур в ЦНАП.