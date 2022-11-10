УКР
У Мелітополі пролунали гучні вибухи, - мер Федоров. ФОТО

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Бавовняний захід сонця для русні у поки що окупованому Мелітополі. 4 гучні вибухи, які чуло все місто. Уточнюємо деталі", - йдеться в повідомленні.

вибух (4591) Мелітополь (776) Федоров Іван (653)
Огонь благодатный сошел с небес. Святые угодники принесли вате благую весть.
10.11.2022 17:08 Відповісти
Хто там постiйно гупа?
10.11.2022 17:31 Відповісти
..та Федоров язиком постійно гупа. ... Уточнюємо деталі", - йдеться в повідомленні. Джерело: Оце кінцеве про цю та попередні новини. Ляпне язиком..і тиша. Нагадує...про себе.!!!)))
10.11.2022 20:28 Відповісти
То Бавовнятко перевіряє технику нову...мабуть скоро щось прилетіть 👌✊💪👍🔱❤️🖤🔱 Слава Україні та ЗСУ🇱🇷🇨🇦🇬🇧💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦
10.11.2022 17:33 Відповісти
Героям Слава Мелитополь ждёт наших КРАСАВЦЕВ ЗСУ🙏🙏🙏❤️💙💛‼️
10.11.2022 17:37 Відповісти
В Мелітополь орки натаскали озброєння...
зараз дуже вчасно туди відправляти привіти
від бавовнятка,враховуючи загальну позитивну тенденцію на фронті...
10.11.2022 17:46 Відповісти
 
 