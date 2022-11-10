У Мелітополі пролунали гучні вибухи, - мер Федоров. ФОТО

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Бавовняний захід сонця для русні у поки що окупованому Мелітополі. 4 гучні вибухи, які чуло все місто. Уточнюємо деталі", - йдеться в повідомленні.

