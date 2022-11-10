У Мелітополі пролунали гучні вибухи, - мер Федоров. ФОТО
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Бавовняний захід сонця для русні у поки що окупованому Мелітополі. 4 гучні вибухи, які чуло все місто. Уточнюємо деталі", - йдеться в повідомленні.
зараз дуже вчасно туди відправляти привіти
від бавовнятка,враховуючи загальну позитивну тенденцію на фронті...