В Мелитополе раздались громкие взрывы, - мэр Федоров. ФОТО
Во временно оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Хлопковый" закат для россиян в пока оккупированном Мелитополе. 4 громких взрыва, которые слышал весь город. Уточняем детали", - говорится в сообщении.
зараз дуже вчасно туди відправляти привіти
від бавовнятка,враховуючи загальну позитивну тенденцію на фронті...