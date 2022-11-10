РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6314 посетителей онлайн
Новости Война
6 071 6

В Мелитополе раздались громкие взрывы, - мэр Федоров. ФОТО

Во временно оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Хлопковый" закат для россиян в пока оккупированном Мелитополе. 4 громких взрыва, которые слышал весь город. Уточняем детали", - говорится в сообщении.

Читайте: Кадыровец под наркотиками выстрелил в лицо пациенту мелитопольской больницы, - мэр Федоров

В Мелитополе раздались громкие взрывы, - мэр Федоров 01

взрыв (6875) Мелитополь (618) Федоров Иван (471)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Огонь благодатный сошел с небес. Святые угодники принесли вате благую весть.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:08 Ответить
Хто там постiйно гупа?
показать весь комментарий
10.11.2022 17:31 Ответить
..та Федоров язиком постійно гупа. ... Уточнюємо деталі", - йдеться в повідомленні. Джерело: Оце кінцеве про цю та попередні новини. Ляпне язиком..і тиша. Нагадує...про себе.!!!)))
показать весь комментарий
10.11.2022 20:28 Ответить
То Бавовнятко перевіряє технику нову...мабуть скоро щось прилетіть 👌✊💪👍🔱❤️🖤🔱 Слава Україні та ЗСУ🇱🇷🇨🇦🇬🇧💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
10.11.2022 17:33 Ответить
Героям Слава Мелитополь ждёт наших КРАСАВЦЕВ ЗСУ🙏🙏🙏❤️💙💛‼️
показать весь комментарий
10.11.2022 17:37 Ответить
В Мелітополь орки натаскали озброєння...
зараз дуже вчасно туди відправляти привіти
від бавовнятка,враховуючи загальну позитивну тенденцію на фронті...
показать весь комментарий
10.11.2022 17:46 Ответить
 
 