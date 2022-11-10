Міжнародні експерти використовуватимуть 3D-mapping на деокупованій Харківщині
На початку листопада до Харківщини прибули експерти з Міжнародного кримінального суду для роботи на деокупованих територіях.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, до розслідування злочинів росіян долучилися криміналісти, хімічні експерти, експерти з балістики, експерти-картографи та лікарі-криміналісти.
Так, 10 листопада прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області спільно із зарубіжними експертами оглянули обсяг руйнувань у Вільхівській громаді, завданих систематичними обстрілами російськими військовослужбовцями. Наразі вже визначений план подальшої роботи.
Крім того, у роботі міжнародної групи буде використовуватись відеомеппінг (3D mapping). Вказана технологія дасть змогу зробити 3D-проєкцію на пошкоджені/зруйновані об‘єкти з врахуванням їхньої геометрії та місцерозташування у просторі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль