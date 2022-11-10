УКР
США бачать початок відходу російських військ з Херсона, - генерал Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати бачать початок відходу російських військ з Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ви бачите, як російські війська відходять з Херсона. Ми бачимо початки цього. Про це вчора заявив міністр оборони Шойгу. Отже, це відбувається", – сказав Міллі.

Він також сказав, що українці воювали з російськими військовими "до упору".

Читайте: У Херсоні спостерігають рух військової техніки РФ

+18
28-а вже в Чорнобаєвці...
10.11.2022 18:07 Відповісти
+12
По-перше, не відходять, а все ж таки вибивають. Неможливо не погодитись із Залужним, що насправді стоїть за кожним "жестом доброї волі".
А по-друге, вираз, що українці воювали "до упору", звучить якось не дуже, нібито це ми здали, а не орки
10.11.2022 18:09 Відповісти
+12
10.11.2022 18:27 Відповісти
Дайте танки, атакамси, літаки та дрони ударні! Вони в нас за тиждень вилетять за кордони 1991 року...
10.11.2022 18:06 Відповісти
1391
10.11.2022 18:12 Відповісти
Баяцо
10.11.2022 18:16 Відповісти
🇺🇦💪💪🇺🇦
10.11.2022 18:08 Відповісти
Оце класно!
10.11.2022 19:09 Відповісти
Нехай хлопці будуть максимально обережні.
Там заміновано усе що можна
10.11.2022 19:26 Відповісти
Все верно, тем более, шо про коридоры не просили слезно и на цырлах. Хотя пофиг, припомнили бы им Иловайск.
10.11.2022 18:33 Відповісти
"Хєрсон ні сдан! Пєрвиє трі букви ми аставілі сєбє." Конашенков)
10.11.2022 18:10 Відповісти
Точнее, переименовали.
Херсон в Херсним.
10.11.2022 18:24 Відповісти
Розвиднило
10.11.2022 18:10 Відповісти
И это же МИлли сегодня, говорил, что зима хорошая пора для переговоров и что у нас тоже как и кацапов потери убитые плюс раненые под 100000 тысяч, а это явный трындеж, я знаю из своих источников, потери наши в разы меньше, какие не буду тут писать, но реально ниже в разы
10.11.2022 18:14 Відповісти


10.11.2022 18:14 Відповісти
Теперішні віини -- все як на долоні .
10.11.2022 18:15 Відповісти
Так дайте нам можливості розхєрачить відступаюче військо русні, щоб їм більше не хотілось наступать
10.11.2022 18:19 Відповісти
10.11.2022 18:27 Відповісти
Против динозавров орки, как планктон против дельфина. Динозавры господствовали на планете 160 миллионов лет.
10.11.2022 20:41 Відповісти
Что вам?
Карту россии.
За какое число?
10.11.2022 18:28 Відповісти
Але кацапи зберігають за собою шлях до Криму.
Частину Запорізької обл, атомну станцію.
10.11.2022 18:28 Відповісти
Упор у кацапів зламався
10.11.2022 19:06 Відповісти
"Вы видите, как российские войска уходят из Херсона. Мы видим начало этого."
что то не заметно что они уходят. их отуда выбивают постепенно это да. а уходят врядли.

10.11.2022 20:25 Відповісти
 
 