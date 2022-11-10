США бачать початок відходу російських військ з Херсона, - генерал Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати бачать початок відходу російських військ з Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ви бачите, як російські війська відходять з Херсона. Ми бачимо початки цього. Про це вчора заявив міністр оборони Шойгу. Отже, це відбувається", – сказав Міллі.

Він також сказав, що українці воювали з російськими військовими "до упору".

