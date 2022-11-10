США бачать початок відходу російських військ з Херсона, - генерал Міллі
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати бачать початок відходу російських військ з Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Ви бачите, як російські війська відходять з Херсона. Ми бачимо початки цього. Про це вчора заявив міністр оборони Шойгу. Отже, це відбувається", – сказав Міллі.
Він також сказав, що українці воювали з російськими військовими "до упору".
Там заміновано усе що можна
А по-друге, вираз, що українці воювали "до упору", звучить якось не дуже, нібито це ми здали, а не орки
Херсон в Херсним.
Карту россии.
За какое число?
Частину Запорізької обл, атомну станцію.
что то не заметно что они уходят. их отуда выбивают постепенно это да. а уходят врядли.