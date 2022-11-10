США видят начало ухода российских войск из Херсона, – генерал Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты видят начало ухода российских войск из Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Вы видите, как российские войска уходят из Херсона. Мы видим начало этого. Об этом вчера заявил министр обороны Шойгу. Следовательно, это происходит", – сказал Милли.

Он также сказал, что украинцы воевали с российскими военными "до упора".

