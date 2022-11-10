РУС
США видят начало ухода российских войск из Херсона, – генерал Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты видят начало ухода российских войск из Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Вы видите, как российские войска уходят из Херсона. Мы видим начало этого. Об этом вчера заявил министр обороны Шойгу. Следовательно, это происходит", – сказал Милли.

Он также сказал, что украинцы воевали с российскими военными "до упора".

Читайте также: В Херсоне наблюдают движение военной техники РФ

Топ комментарии
+18
28-а вже в Чорнобаєвці...
10.11.2022 18:07 Ответить
+12
По-перше, не відходять, а все ж таки вибивають. Неможливо не погодитись із Залужним, що насправді стоїть за кожним "жестом доброї волі".
А по-друге, вираз, що українці воювали "до упору", звучить якось не дуже, нібито це ми здали, а не орки
10.11.2022 18:09 Ответить
+12
10.11.2022 18:27 Ответить
Дайте танки, атакамси, літаки та дрони ударні! Вони в нас за тиждень вилетять за кордони 1991 року...
10.11.2022 18:06 Ответить
1391
10.11.2022 18:12 Ответить
Баяцо
10.11.2022 18:16 Ответить
10.11.2022 18:07 Ответить
🇺🇦💪💪🇺🇦
10.11.2022 18:08 Ответить
Оце класно!
10.11.2022 19:09 Ответить
Нехай хлопці будуть максимально обережні.
Там заміновано усе що можна
10.11.2022 19:26 Ответить
По-перше, не відходять, а все ж таки вибивають. Неможливо не погодитись із Залужним, що насправді стоїть за кожним "жестом доброї волі".
А по-друге, вираз, що українці воювали "до упору", звучить якось не дуже, нібито це ми здали, а не орки
10.11.2022 18:09 Ответить
Все верно, тем более, шо про коридоры не просили слезно и на цырлах. Хотя пофиг, припомнили бы им Иловайск.
10.11.2022 18:33 Ответить
"Хєрсон ні сдан! Пєрвиє трі букви ми аставілі сєбє." Конашенков)
10.11.2022 18:10 Ответить
Точнее, переименовали.
Херсон в Херсним.
10.11.2022 18:24 Ответить
Розвиднило
10.11.2022 18:10 Ответить
И это же МИлли сегодня, говорил, что зима хорошая пора для переговоров и что у нас тоже как и кацапов потери убитые плюс раненые под 100000 тысяч, а это явный трындеж, я знаю из своих источников, потери наши в разы меньше, какие не буду тут писать, но реально ниже в разы
10.11.2022 18:14 Ответить


10.11.2022 18:14 Ответить
Теперішні віини -- все як на долоні .
10.11.2022 18:15 Ответить
Так дайте нам можливості розхєрачить відступаюче військо русні, щоб їм більше не хотілось наступать
10.11.2022 18:19 Ответить
10.11.2022 18:27 Ответить
Против динозавров орки, как планктон против дельфина. Динозавры господствовали на планете 160 миллионов лет.
10.11.2022 20:41 Ответить
Что вам?
Карту россии.
За какое число?
10.11.2022 18:28 Ответить
Але кацапи зберігають за собою шлях до Криму.
Частину Запорізької обл, атомну станцію.
10.11.2022 18:28 Ответить
Упор у кацапів зламався
10.11.2022 19:06 Ответить
"Вы видите, как российские войска уходят из Херсона. Мы видим начало этого."
что то не заметно что они уходят. их отуда выбивают постепенно это да. а уходят врядли.

10.11.2022 20:25 Ответить
 
 