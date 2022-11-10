ЄС не визнаватиме документи, видані на окупованих територіях України

Чеське головування в Раді ЄС та Європарламент досягли попередньої домовленості щодо рішення про невизнання російських закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях в Україні та Грузії.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Узгоджений текст має бути схвалений Радою ЄС та Європейським парламентом перед проходженням формальної процедури ухвалення.

"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України та практику видачі російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів. Воно також є наслідком одностороннього рішення Росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії у 2008 році", - пояснили в Раді ЄС.

Російські проїзні документи, видані в окупованих Росією регіонах України або сепаратистських територіях Грузії або особам, які там проживають, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.

При цьому російські проїзні документи, видані в цих регіонах, вже не визнаються або перебувають у процесі невизнання державами-членами ЄС.

Рішення на рівні Євросоюзу має на меті встановити єдиний підхід, забезпечити належне функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також гарантувати безпеку держав-членів ЄС.