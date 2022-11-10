Болгарія приєдналась до тренувальної місії ЄС для ЗСУ: навчатимуть військових санітарів

Болгарія заявила про готовність організувати на своїй території навчання для військових санітарів ЗСУ.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Болгарії.

Болгарія візьме участь у місії військової допомоги ЄС в Україні.

"Мета - сприяти підвищенню військової спроможності Збройних Сил України шляхом проведення навчань і тренувань. Для досягнення цієї мети EUMAM-UA забезпечуватиме індивідуальну та колективну підготовку ЗСУ на тактичному рівні, спеціалізовану підготовку особового складу, підготовку бойових формувань для територіальної оборони та надання зброї, обладнання та боєприпасів для підготовки формувань ЗСУ", - зазначає пресслужба.

Очікується, що Болгарія проводитиме підготовку для бойових медиків - до 15 військовослужбовців на місяць, до 4 модулів на рік.

