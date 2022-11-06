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ППО, С-300, ЗРК, снаряди, міномети: Україна передала Болгарії список необхідного озброєння

сша,зброя,боєприпаси

Міноборони України передало Болгарії перелік необхідного озброєння. До списку входять ППО, С-300 та інше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Frognews.

"Я дуже уважно стежив за дебатами в Парламенті щодо надання військової допомоги Україні і вважаю, що рішення, яке ухвалили депутати, є дуже правильним, важливим і нарешті своєчасним", - заявив посол України в Болгарії Віталій Москаленко.

За словами посла, Україна потребує різні види озброєнь. До переліку Міноборони були включені понад 30 найменувань, серед яких:

  • засоби ППО;
  • С-300, а також зенітні ракетні комплекси, установки;
  • самохідні артилерійські установки;
  • снаряди;
  • міномети.

"Раніше ми давали запит на вертольоти і на літаки Су-25 і МіГ-29. Все озброєння, яке є у Болгарії з часів СРСР, вкрай необхідне нам, Україні", - додав Посол Москаленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія зробила крок до надання Україні військової допомоги

Автор: 

Болгарія (784) зброя (7472) допомога (8371)


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А що асфальт не написали у список? Чому.... судячи з бюджету то одне з самих необхідних для "найвялічнєйшаго" янєлоха42....
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06.11.2022 12:44 Відповісти
Труни для тебе та іншого бурято-монгольського бидла кажуть замовили!
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06.11.2022 12:48 Відповісти
Список складено ну "дуже професійно". Відразу видно руку "справжнього військового". Перший пункт ППО, потім С-300, який і є системою ППО і ще ЗРК. Чому не написати: системи ППО, зокрема ЗРК С-300 і ракети до них? Але то таке.
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06.11.2022 12:57 Відповісти
Це бубочка писав. Відкос від армії дає про себе знати
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06.11.2022 13:29 Відповісти
а Ленка не перевірила бо скумбрію продавала, - гроші збирала на підводні і надводні дрони.
Десь так.
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06.11.2022 13:53 Відповісти
не заганяй, редактор сайту і складач списків це різні люди. Дивись першоджерело:
Посланикът на Украйна: Решението на депутатите е важно, дали сме заявки за С-300, гаубици 152 мм, Су-25 и МиГ-29
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06.11.2022 17:04 Відповісти
А 100 мм гарматок та снарядів до неї Єрмак не змовляв. Чи ще не на часі.
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06.11.2022 15:58 Відповісти
 
 