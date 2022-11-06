ППО, С-300, ЗРК, снаряди, міномети: Україна передала Болгарії список необхідного озброєння
Міноборони України передало Болгарії перелік необхідного озброєння. До списку входять ППО, С-300 та інше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Frognews.
"Я дуже уважно стежив за дебатами в Парламенті щодо надання військової допомоги Україні і вважаю, що рішення, яке ухвалили депутати, є дуже правильним, важливим і нарешті своєчасним", - заявив посол України в Болгарії Віталій Москаленко.
За словами посла, Україна потребує різні види озброєнь. До переліку Міноборони були включені понад 30 найменувань, серед яких:
- засоби ППО;
- С-300, а також зенітні ракетні комплекси, установки;
- самохідні артилерійські установки;
- снаряди;
- міномети.
"Раніше ми давали запит на вертольоти і на літаки Су-25 і МіГ-29. Все озброєння, яке є у Болгарії з часів СРСР, вкрай необхідне нам, Україні", - додав Посол Москаленко.
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Десь так.
Посланикът на Украйна: Решението на депутатите е важно, дали сме заявки за С-300, гаубици 152 мм, Су-25 и МиГ-29