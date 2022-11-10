Росіяни обстріляли з РСЗВ Нікопольський район
Армія РФ удень обстріляла з РСЗВ одну з громад у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це в телеграмі повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"Вдень російські окупаційні війська вдарили по Червоногригорівській громаді з РСЗВ. Люди не постраждали", - написав посадовець.
За його словами, у Широківській громаді, що у Криворізькому районі, на подвір’ї приватного будинку виявлено вирву, орієнтовно – від реактивної системи залпового вогню "Смерч".
Лукашук додав, що піротехніки знищили на Дніпропетровщині 46 вибухонебезпечних предметів, зокрема бойову частину ракети, яка напередодні вибухнула у передмісті Кривого Рогу. З'ясувалося, це була ракета С-300.
бо забелемкали обстрілами, прикриваючись ЗАЕС...потвори !