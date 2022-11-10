УКР
Росіяни обстріляли з РСЗВ Нікопольський район

дніпропетровщина

Армія РФ удень обстріляла з РСЗВ одну з громад у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це в телеграмі повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук, передає  Цензор.НЕТ.

"Вдень російські окупаційні війська вдарили по Червоногригорівській громаді з РСЗВ. Люди не постраждали", - написав посадовець.

За його словами, у Широківській громаді, що у Криворізькому районі, на подвір’ї приватного будинку виявлено вирву, орієнтовно – від реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Також дивіться: Наслідки масованого обстрілу росіянами Часового Яру на Донеччині. ВIДЕО

Лукашук додав, що піротехніки знищили на Дніпропетровщині 46 вибухонебезпечних предметів, зокрема бойову частину ракети, яка напередодні вибухнула у передмісті Кривого Рогу. З'ясувалося, це була ракета С-300.

обстріл (30375) РСЗВ (227) Дніпропетровська область (4147)
Херсонские ТГ каналы пишут что наши уже в чернобаевке, а на окраинах Херсона автоматные очереди.
10.11.2022 21:59 Відповісти
не знаю як...але так життєво необхідно вичавлювати паскуд з Енергодару...
бо забелемкали обстрілами, прикриваючись ЗАЕС...потвори !
