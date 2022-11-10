Росіяни обстріляли з РСЗВ Нікопольський район

Армія РФ удень обстріляла з РСЗВ одну з громад у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це в телеграмі повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень російські окупаційні війська вдарили по Червоногригорівській громаді з РСЗВ. Люди не постраждали", - написав посадовець.

За його словами, у Широківській громаді, що у Криворізькому районі, на подвір’ї приватного будинку виявлено вирву, орієнтовно – від реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Також дивіться: Наслідки масованого обстрілу росіянами Часового Яру на Донеччині. ВIДЕО

Лукашук додав, що піротехніки знищили на Дніпропетровщині 46 вибухонебезпечних предметів, зокрема бойову частину ракети, яка напередодні вибухнула у передмісті Кривого Рогу. З'ясувалося, це була ракета С-300.