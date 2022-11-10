РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12069 посетителей онлайн
Новости Война
678 2

Россияне обстреляли из РСЗО Никопольский район

дніпропетровщина

Армия РФ днем обстреляла из РСЗО одну из громад в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом в телеграм-канале сообщает глава областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Днем российские оккупационные войска ударили по Красногригоревской громаде из РСЗО. Люди не пострадали", - написал чиновник.

По его словам, в Широковской громаде, что в Криворожском районе, во дворе частного дома обнаружена воронка, ориентировочно – от реактивной системы залпового огня "Смерч".

Смотрите также: Последствия массированного обстрела россиянами Часова Яра в Донецкой области. ВИДЕО

Лукашук добавил, что пиротехники уничтожили в Днепропетровской области 46 взрывоопасных предметов, в том числе боевую часть ракеты, которая накануне взорвалась в пригороде Кривого Рога. Выяснилось, что это была ракета С-300.

Автор: 

обстрел (29050) РСЗО (214) Днепропетровская область (4362)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Херсонские ТГ каналы пишут что наши уже в чернобаевке, а на окраинах Херсона автоматные очереди.
показать весь комментарий
10.11.2022 21:59 Ответить
не знаю як...але так життєво необхідно вичавлювати паскуд з Енергодару...
бо забелемкали обстрілами, прикриваючись ЗАЕС...потвори !
показать весь комментарий
10.11.2022 22:09 Ответить
 
 