Россияне обстреляли из РСЗО Никопольский район
Армия РФ днем обстреляла из РСЗО одну из громад в Никопольском районе Днепропетровской области.
Об этом в телеграм-канале сообщает глава областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"Днем российские оккупационные войска ударили по Красногригоревской громаде из РСЗО. Люди не пострадали", - написал чиновник.
По его словам, в Широковской громаде, что в Криворожском районе, во дворе частного дома обнаружена воронка, ориентировочно – от реактивной системы залпового огня "Смерч".
Лукашук добавил, что пиротехники уничтожили в Днепропетровской области 46 взрывоопасных предметов, в том числе боевую часть ракеты, которая накануне взорвалась в пригороде Кривого Рога. Выяснилось, что это была ракета С-300.
бо забелемкали обстрілами, прикриваючись ЗАЕС...потвори !