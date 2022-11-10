Россияне обстреляли из РСЗО Никопольский район

Армия РФ днем обстреляла из РСЗО одну из громад в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом в телеграм-канале сообщает глава областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Днем российские оккупационные войска ударили по Красногригоревской громаде из РСЗО. Люди не пострадали", - написал чиновник.

По его словам, в Широковской громаде, что в Криворожском районе, во дворе частного дома обнаружена воронка, ориентировочно – от реактивной системы залпового огня "Смерч".

Смотрите также: Последствия массированного обстрела россиянами Часова Яра в Донецкой области. ВИДЕО

Лукашук добавил, что пиротехники уничтожили в Днепропетровской области 46 взрывоопасных предметов, в том числе боевую часть ракеты, которая накануне взорвалась в пригороде Кривого Рога. Выяснилось, что это была ракета С-300.