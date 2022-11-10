Последствия массированного обстрела россиянами Часова Яра в Донецкой области. ВИДЕО
Оккупационные войска России ударили по городу из реактивной артиллерии. Атака длилась час.
Как передает Цензор.НЕТ, об очередных последствиях военных преступлений россиян сообщили в Нацполиции.
"По предварительным данным, один человек погиб, два получили ранения. Разрушения получили детский сад, школа. Полностью уничтожены 4 дома, повреждены еще по меньшей мере 16", - говорится в сообщении.
Полиция изъяла доказательства военного преступления России. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
