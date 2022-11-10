РУС
Последствия массированного обстрела россиянами Часова Яра в Донецкой области. ВИДЕО

Оккупационные войска России ударили по городу из реактивной артиллерии. Атака длилась час.

Как передает Цензор.НЕТ, об очередных последствиях военных преступлений россиян сообщили в Нацполиции.

"По предварительным данным, один человек погиб, два получили ранения. Разрушения получили детский сад, школа. Полностью уничтожены 4 дома, повреждены еще по меньшей мере 16", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла доказательства военного преступления России. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

так завжди будуть виглядати будь які компроміси з руснявими покидьками...
10.11.2022 14:11 Ответить
Кобзон одобряє...це його батьківщина
10.11.2022 14:33 Ответить
А Джо говорит надо идти на компромисс с варварами.
10.11.2022 14:50 Ответить
 
 