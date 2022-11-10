Окупанти двічі обстріляли громаду на Сумщині з мінометів
Війська РФ удень двічі обстріляли з мінометів Хотінську громаду в Сумській області.
Про це повідомив у телеграмі начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом дня росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду. О 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння. 42 вибухи пролунали на нашій території. Вдруге по цьому ж селу армійці РФ відкрили вогонь з мінометів після 16:30. Ще 7 "прильотів"", - написав очільник ОВА.
За його словами, минулося без людських жертв і руйнувань.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Карін
показати весь коментар10.11.2022 22:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль