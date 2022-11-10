УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12273 відвідувача онлайн
Новини
401 1

Окупанти двічі обстріляли громаду на Сумщині з мінометів

сумщина

Війська РФ удень двічі обстріляли з мінометів Хотінську громаду в Сумській області.

Про це повідомив у телеграмі начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду. О 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння. 42 вибухи пролунали на нашій території. Вдруге по цьому ж селу армійці РФ відкрили вогонь з мінометів після 16:30. Ще 7 "прильотів"", - написав очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ворог обстріляв 7 громад Сумщини й одну громаду Чернігівщини, - Держприкордонслужба

За його словами, минулося без людських жертв і руйнувань.

Автор: 

обстріл (30375) Сумська область (4142) Живицький Дмитро (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заліссянські підори, що величають себе "солдатами", вміють воювати лише з цивільними. Гандони штопані...
показати весь коментар
10.11.2022 22:10 Відповісти
 
 