ЗСУ навряд чи припинять контрнаступ через настання зими, - ISW

зсу

Американські аналітики вважають, що Збройні сили України навряд чи спинять свій контрнаступ через настання зими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Зимова погода може завдати непропорційно великої шкоди погано оснащеним російським військам в Україні, але добре забезпечені українські війська навряд чи зупинять свої контрнаступи через настання зимової погоди і зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості для легшого пересування, ніж це було б можливо у брудні осінні місяці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що осінній та весняний бруд може уповільнити або зупинити військові дії, так само як і несправне або недостатнє обладнання для зимового періоду. Деяку військову техніку, можливо, доведеться адаптувати до холодної погоди, а нестача обладнання або боєприпасів може сповільнити просування через логістичні труднощі, а не зимову погоду.

"Якщо бойові дії і припиняться цієї зими, то це буде пов'язано з логістичними проблемами і завершенням кількох кампаній з обох сторін", - кажуть аналітики ISW.

При цьому в ISW вказують, що українські Збройні сили намагатимуться просунутися якомога далі до прибуття підкріплень окупантів – росіяни на весну готують 120 000 призовників для відправки на фронт.

Також дивіться: Зимову форму для українських військових почали шити в Латвії. ФОТОрепортаж

Автор: 

зима (150) ЗСУ (7861) ISW (653)
+14
Ті, які будуть втікати з Криму, ще будуть заздрити тим, хто зараз втікає з Херсону
11.11.2022 08:36 Відповісти
+7
21 один населений пункт учора ,ще деякі у сірій зоні+село поблизу Сватове. ЗСУ зими не бояться, бо знають,що ворог потребує паузи, а дзуськи
11.11.2022 08:29 Відповісти
+7
Лупайте сю скалу
Нехай ні жар, ні холод

Не спинить вас.
11.11.2022 08:30 Відповісти
120 тис призовників з мосінками та шашками то могутня сила.
11.11.2022 08:28 Відповісти
11.11.2022 08:29 Відповісти
І правильно зробить.
Бо кацапи посиляться, що їх весною не виб'єш
11.11.2022 08:30 Відповісти
11.11.2022 08:30 Відповісти
11.11.2022 08:36 Відповісти
Недоміністр по виставлянні мемів в соцмережах - звами не погодиться.
11.11.2022 08:38 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера впервые с начала военных действий в Украине президент России Владимир Путин получил «предложения мира». Мы уже рассказывали о том, что Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, с попыткой выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения, конечно с учётом интересов российского руководства. Поступившее вчера «предложение мира» исходит от страны-посредника, но канал который использовали для передачи и лица, участвующие в процессе, не вызывают сомнений в серьёзных намерениях стороны. Более того, Путину были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения, а «зацепиться» за шанс, который ему может быть представлен и обдумать свои пожелания «в деталях» не меняя концепцию основных пунктов предложения.

Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.

Приднестровье переходит под контроль Молдовы.

Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц.
11.11.2022 08:38 Відповісти
Не має ще одного,що оркостан відновлює усе,що зруйнував і відмовляється від ядерної зброї, рівно,як і від іншої і стає країною імпотентом.
11.11.2022 08:45 Відповісти
Та там ще б дофіга чого....наприклад стіну (за рахунок мокшан) і не просто бетон, а по-нормальному, в світі є нормальні інженерні технології - все одно колись її будувать, без неї ніяк... Репарації потрібні живими коштами (під контролем заходу, бо спиз..ть), а живі кошти - де вони? Арешти, заморозки-розморозки-отморозки - повірте то все маячня...роки і в час по чайній ложці... Питань більше, ніж ми собі можемо уявити.. Одне речення, а під ним томи пояснень, яким чином там все може відбуватися
11.11.2022 08:57 Відповісти
Повна туфта. За сьогодні вже декілька таких подібних планів в мережі бачив.
11.11.2022 08:58 Відповісти
Посилання на першоджерело можна?
В залежності від нього, будемо робити висновки, фейк це чи ні.
Якщо чесно - то схоже на вкид. Демілітаризована зона вздовж 100 км - це смішно! Навіть "Смерч" та "Ураган" б'є далі, не кажучи про більш серйозну
зброю.
І тема окупованих районів Донбасу абсолютно не розкрита.
Схоже на російський вкид. Адже всі наведені пункти плану вигідні росії.
Особливо Крим
11.11.2022 09:32 Відповісти
це в телеграмм каналу Генерал СВР. Але там дуже часто пыд виглядом ынсайдыв публікують інформацыю котру не можна перевірити. Якщо РФ справді погодиться на такі умови, то це буде насправді близько до її капітуляції. Про ОРДЛО - пункт про державний кордон, тут все зрозуміло
11.11.2022 10:31 Відповісти
Плюс репарації та відшкодування не тільки за знищення майна але і за смерті починаючи з лютого 2014 року
11.11.2022 10:40 Відповісти
11.11.2022 08:39 Відповісти
Осінню -- казали експерти -- движухи не буде -- бо ніг з грязюки не витягнут .
11.11.2022 08:43 Відповісти
Осінь була не надто дощова тому, це аж ніяк не завадило звільнення ЗСУ України від кацапів. Прогнозують, що зима буде теплою. А кацапи мають бути дохлими.
11.11.2022 08:51 Відповісти
"не надто дощова" ??? якраз цьогорічна осінь була дощова
11.11.2022 09:00 Відповісти
Почему ВСУ могут освободить Крым и это не фантастика?

Объясняем:
1. ВСУ берут Херсон, тем самым берут под огневой контроль левый берег Днепра.
2. После взятия Херсона ВСУ берут под огневой контроль три главных дороги в Крым.
3. С Крымским мостом, https://t.me/insiderUKR/43023 как показала практика , тоже можно что-то придумать.
4. Русня оказывается в полном окружении.
5. https://t.me/insiderUKR/44952 Крым наш 🇺🇦
11.11.2022 09:10 Відповісти
а смысл останавливать? - Колёсную ракетную арту (Химарсы) загонят в ангары до весны, а выведут гусеничную, типа МЛРС (ВБ) и МАРС-2 (ФРГ), которые в 2 раза мощнее по залпу, чем Химарсы
11.11.2022 09:22 Відповісти
химарс по дорогам ездит, а не полям. Если будут дороги от снега чистить, то без разницы
11.11.2022 10:40 Відповісти
Зимою половина орків здохне на передовій через холодну погоду.
11.11.2022 14:45 Відповісти
 
 