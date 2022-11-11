ЗСУ навряд чи припинять контрнаступ через настання зими, - ISW
Американські аналітики вважають, що Збройні сили України навряд чи спинять свій контрнаступ через настання зими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
"Зимова погода може завдати непропорційно великої шкоди погано оснащеним російським військам в Україні, але добре забезпечені українські війська навряд чи зупинять свої контрнаступи через настання зимової погоди і зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості для легшого пересування, ніж це було б можливо у брудні осінні місяці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що осінній та весняний бруд може уповільнити або зупинити військові дії, так само як і несправне або недостатнє обладнання для зимового періоду. Деяку військову техніку, можливо, доведеться адаптувати до холодної погоди, а нестача обладнання або боєприпасів може сповільнити просування через логістичні труднощі, а не зимову погоду.
"Якщо бойові дії і припиняться цієї зими, то це буде пов'язано з логістичними проблемами і завершенням кількох кампаній з обох сторін", - кажуть аналітики ISW.
При цьому в ISW вказують, що українські Збройні сили намагатимуться просунутися якомога далі до прибуття підкріплень окупантів – росіяни на весну готують 120 000 призовників для відправки на фронт.
Бо кацапи посиляться, що їх весною не виб'єш
Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас.
Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.
Приднестровье переходит под контроль Молдовы.
Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц.
В залежності від нього, будемо робити висновки, фейк це чи ні.
Якщо чесно - то схоже на вкид. Демілітаризована зона вздовж 100 км - це смішно! Навіть "Смерч" та "Ураган" б'є далі, не кажучи про більш серйозну
зброю.
І тема окупованих районів Донбасу абсолютно не розкрита.
Схоже на російський вкид. Адже всі наведені пункти плану вигідні росії.
Особливо Крим
Объясняем:
1. ВСУ берут Херсон, тем самым берут под огневой контроль левый берег Днепра.
2. После взятия Херсона ВСУ берут под огневой контроль три главных дороги в Крым.
3. С Крымским мостом, https://t.me/insiderUKR/43023 как показала практика , тоже можно что-то придумать.
4. Русня оказывается в полном окружении.
5. https://t.me/insiderUKR/44952 Крым наш 🇺🇦