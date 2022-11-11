РФ обстрілює цивільну інфраструктуру України з метою зламати моральний дух населення, - британська розвідка

Росія надає пріоритет ударам по цивільній інфраструктурі України над військовими цілями. Метою є зламати моральний дух населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з 10 жовтня Росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. На сьогодні вони йдуть хвилями. Останні інтенсивні удари були завдані 31 жовтня, коли вперше було атаковано греблі гідроелектростанцій.

"Удари призвели до великих пошкоджень передавальних станцій та електростанцій. Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичайним явищем у деяких частинах України, особливо це торкнулося Києва", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, наслідки ударів навряд чи відчуватимуться однаково. Руйнування мереж, що триває, через російські удари майже напевно вплине на взаємопов'язані системи водопостачання та опалення, що найбільше відчує населення взимку, коли потреба в них зросте.

Російські удари по об’єктах вироблення та передачі електроенергії чинять непомірний вплив на громадянське населення України, невибірково торкаючись таких важливих функцій, як охорона здоров'я та опалення. "Пріоритет критичної національної інфраструктури над військовими цілями, що зберігається, чітко свідчить про намір Росії завдати удару по моральному духу цивільного населення", - впевнені в Міноборони Британії.

