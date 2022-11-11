УКР
РФ обстрілює цивільну інфраструктуру України з метою зламати моральний дух населення, - британська розвідка

Росія надає пріоритет ударам по цивільній інфраструктурі України над військовими цілями. Метою є зламати моральний дух населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з 10 жовтня Росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. На сьогодні вони йдуть хвилями. Останні інтенсивні удари були завдані 31 жовтня, коли вперше було атаковано греблі гідроелектростанцій.

"Удари призвели до великих пошкоджень передавальних станцій та електростанцій. Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичайним явищем у деяких частинах України, особливо це торкнулося Києва", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, наслідки ударів навряд чи відчуватимуться однаково. Руйнування мереж, що триває, через російські удари майже напевно вплине на взаємопов'язані системи водопостачання та опалення, що найбільше відчує населення взимку, коли потреба в них зросте.

Російські удари по об’єктах вироблення та передачі електроенергії чинять непомірний вплив на громадянське населення України, невибірково торкаючись таких важливих функцій, як охорона здоров'я та опалення. "Пріоритет критичної національної інфраструктури над військовими цілями, що зберігається, чітко свідчить про намір Росії завдати удару по моральному духу цивільного населення", - впевнені в Міноборони Британії.

Також читайте: Українським енергетикам потрібно від 3 до 5 тижнів, щоб повернути більш-менш звичний рівень комфорту

На данный момент это вызывает обратный эффект и усиливает ненависть к оккупантам.
11.11.2022 09:31 Відповісти
При всій повазі, британці через таке вже пройшли в 2 світовій.
Так так, розумію, що тоді електроплит і інтернета не було, і загалом люди не були настільки принаркоманені до електрики і девайсів, питань нема. Але все ж таки, хто-хто, а якраз британці нас зрозуміти можуть. Можливо, саме тому й підтримують з перших днів війни.
11.11.2022 10:01 Відповісти
на меті зламати дух українців, а на ділі просто доводить, яка Московія кінчена країна
11.11.2022 09:28 Відповісти
Дивно,бо унизу, що уже не має чим оркам бомбить...Ворога не можна недооцінювати, він ще сильний і несе смерть
11.11.2022 09:29 Відповісти
як ми без ваших "корисних" порад тут живемо, їх.
11.11.2022 10:11 Відповісти
а ти вже на себе на ви? баронесса ))))) палестинська((((
11.11.2022 10:27 Відповісти
ну чого ж, у багатьох скиглення - ах як так мені сітло відключили, треба банкову відключити і заживемо!
Дурнів повно. Прошу заходьте на новини про відчключення світло і підтримуйте комунальників. Бо ботів зі скигленням і звинуваченнями України в відключеннях світла - до фіга.
11.11.2022 10:13 Відповісти
11.11.2022 09:52 Відповісти
При всій повазі,що можуть британці знати про моральний дух українців? Вже не кажучи про кацапів.
11.11.2022 09:57 Відповісти
Московия наш давний маниакальный враг. В учебниках истории при ссср не учили главную причину почему Русь-Украина когда-то попала под власть Польши. Рассказывали, что там кто-то на ком-то женился.

Главная причина тогдашнего объединения с Польшей, чтобы не быть завоеванными маниакальной московией. То есть выбор меньшего зла.

Кстати это было при иване грозном. В тот год, когда ВКЛ объединилось с Польшей, московия с грозным провела новгородский погром который был геноцидом отдельного этноса новгородцев. Была вырезана вся новгородская элита и большая часть простого населения. Большинство из тех кто остался переселили, смешивая с московитами.
11.11.2022 10:40 Відповісти
 
 