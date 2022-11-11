Близько 7-8% медичних працівників залишилося в окупованому Сєверодонецьку
В окупованому Сєверодонецьку лишилось приблизно 7% медичних працівників від тієї кількості, яка була в місті до початку повномасштабних бойових дій.
Про це повідомив голова Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.
"В Сєверодонецьку залишається близько 7-8% медичних працівників від довоєнної кількості, – сказав Стрюк. - Дороговартісне обладнання з місцевої лікарні росіяни вивезли".
Влітку у місто прижджали російські лікарі, але на сьогодні ніхто з них не залишився у Сєверодонецьку.
Щодо можливості місцевого населення отримувати медичні послуги, Стрюк зазначив: "На кустарному рівні, може, простуду й полікують".
