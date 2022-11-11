УКР
Близько 7-8% медичних працівників залишилося в окупованому Сєверодонецьку

сєверодонецьк

В окупованому Сєверодонецьку лишилось приблизно 7% медичних працівників від тієї кількості, яка була в місті до початку повномасштабних бойових дій.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ

"В Сєверодонецьку залишається близько 7-8% медичних працівників від довоєнної кількості, – сказав Стрюк. - Дороговартісне обладнання з місцевої лікарні росіяни вивезли".

Влітку у місто прижджали російські лікарі, але на сьогодні ніхто з них не залишився у Сєверодонецьку.

Щодо можливості місцевого населення отримувати медичні послуги, Стрюк зазначив: "На кустарному рівні, може, простуду й полікують".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни грабують майно та автомобілі громадян у окупованому Сєверодонецьку, - Генштаб

медицина (2161) окупація (6827) Сєверодонецьк (508)
