УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6824 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 848 32

Байден: Війна закінчиться, коли Путін виведе війська з України

байден

Президент США Джо Байден заявив, що війна Росії проти України триватиме доти, доки диктатор Володимир Путін не виведе війська з України.

Оце він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено доти, доки президент Росії Володимир Путін не виведе сили з України", - сказав Байден.

Нагадаємо, раніше помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила журналістам, що наразі тільки Путін може ухвалити рішення про припинення цієї війни.

При цьому в Британії вважають, що війна може тривати довго, але російський диктатор Володимир Путін зазнає невдачі в усіх стратегічно-військових цілях.

Також читайте: Байден і Сі Цзіньпін детально обговорять ситуацію навколо України, - Білий дім

Тим часом у ЄС озвучили свою умову закінчення війни. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, вона має завершитися лише на умовах України.

Автор: 

Байден Джо (2898) прогноз (1407) путін володимир (24676)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
і тільки після того перемовини.перемовини про репарації,контрибуції і покаяння
показати весь коментар
11.11.2022 10:26 Відповісти
+17
"the conflict will be resolved" - такая формулировка не соответствует действительности. Никакого "конфликта" нет, поскольку Украина ни с кем не конфликтовала, никому ничего не предъявляла и не требовала. Существует лишь ничем не спровоцированная военная агрессия раши, по отношению к суверенному государству.
показати весь коментар
11.11.2022 10:33 Відповісти
+11
Россия должна быть расчленена на отдельные государства, по национальным территориям. Иначе они будут начинать войны , каждые 30 лет . И кто знает , чем это закончится в будущем для Украины и всего человечества ?
показати весь коментар
11.11.2022 10:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і тільки після того перемовини.перемовини про репарації,контрибуції і покаяння
показати весь коментар
11.11.2022 10:26 Відповісти
Війна закінчиться тільки коли буде підписана капітуляція РФ і буде знищений останній маскаль
показати весь коментар
11.11.2022 10:36 Відповісти
Не верьте в покаяния рашистских нелюдей , они веками истязали украинцев , а сейчас после поражения они ещё больше озвереют
показати весь коментар
11.11.2022 10:42 Відповісти
Однозначно.
показати весь коментар
11.11.2022 10:51 Відповісти
за репарації не домовляються,їх призначає переможець переможеному.
показати весь коментар
11.11.2022 14:56 Відповісти
Можуть обстрілювати з-за поребрика.
показати весь коментар
11.11.2022 10:27 Відповісти
...и получать обязательную ответку.
показати весь коментар
11.11.2022 10:53 Відповісти
Пока не американским оружием, до сих пор "боятся эскалации".
показати весь коментар
11.11.2022 11:28 Відповісти
Скорійш коли виживші чмобики почнуть розуміти що можно і не дихнути за)(уйла и ко.
показати весь коментар
11.11.2022 10:27 Відповісти
Ну от така позиція мені подобається. А то домовлятись, домовлятись. Про якісь компроміси піднімав тему. Компроміс тут може лише 1 бути. Росія драпає і платить компенсацію і після цього так і бути путін залишиться договороздатним з Києвом, а договір має заключатися в денуклеарізації України.
показати весь коментар
11.11.2022 10:29 Відповісти
* Перепрошую. Денуклеарізації росії.
показати весь коментар
11.11.2022 10:30 Відповісти
навіщо? я б навпаки, стронцій їм в щоденне меню прописав би. всім 140+ мільйонам.
показати весь коментар
11.11.2022 10:32 Відповісти
І знищенні 139 000 000 кацапів
показати весь коментар
11.11.2022 10:37 Відповісти
"the conflict will be resolved" - такая формулировка не соответствует действительности. Никакого "конфликта" нет, поскольку Украина ни с кем не конфликтовала, никому ничего не предъявляла и не требовала. Существует лишь ничем не спровоцированная военная агрессия раши, по отношению к суверенному государству.
показати весь коментар
11.11.2022 10:33 Відповісти
війна - це також конфлікт, воєнний. Одна сторона хоче знищити іншу. Пока їде війна триває конфлікт, сторони не дійшли компромісу, щоби "не воювати" або немає сторони яка отримала перемогу чи була розбита. Це вот така дипломатична паперова термінологія, яка написана в усіляких конвенціях, воєнних статутах, резолюціях і т.п. Просто політики упускають слово воєнний конфлікт, щоб було все дипломатично і не турбувати сильно плебс )
показати весь коментар
11.11.2022 10:56 Відповісти
західний світ явно уникає використання слова "війна"!
бо це тягне за собою питання, чому рф, яка розвʼязала цю війну доси сидить в раді безпеки оон?! чому західні компанії співпрацюють з рф?!, чому не працюють "гарантії безпеки", надані "ядерним клубом" Україні в обмін на відмову від ядерної зброї?
з останнього, взагалі, випливають питання, про спроможність захистити свої кордони для КОЖНОЇ держави на цій планеті при відсутності в них ядерної зброї!!!
зогляду на це, розмови заходу про забезпечення неросповсюдження ядерної зброї виглядать комедійно та відкритим знущанням!
через це, я впевненний, що деякі кола політиків на заході розуміють яку дурню вони вчинили ще в 2014 році і зараз намагаються, усіма силами, обставити ситуацію так, що це не війна, а якійсь "кофлікт"
показати весь коментар
11.11.2022 11:05 Відповісти
захід вже розуміє, і тому допомагає. і саме тому, що в іншому випадку всі ці міжнародні угоди, резолюції не будуть вартувати паперу на якому написані, буде знову панувати право сили, знову століття війн і кровопролиття, через воду, клімат, релігію і т.п. А для економіки, інвестицій, розвитку це не потрібне. Ну викинули би з РадБезу і що? який результат цього, ніякий. Захід міг би здати Україну росії і все. Обставили би це як з Грузією і далі торгувати з нею, бо в них ресурси, нафта, газ. Але в цей раз росія кинула глобальний виклик, публічно погрожувала і США і Європі, тому показово буде покарана.
показати весь коментар
11.11.2022 11:21 Відповісти
Війна закінчиться тоді, коли на території російської федерації буде реалізовано право націй на самовизначення шляхом утворення незалежних національних держав.
показати весь коментар
11.11.2022 10:38 Відповісти
Просто и понятно.
показати весь коментар
11.11.2022 10:48 Відповісти
Россия должна быть расчленена на отдельные государства, по национальным территориям. Иначе они будут начинать войны , каждые 30 лет . И кто знает , чем это закончится в будущем для Украины и всего человечества ?
показати весь коментар
11.11.2022 10:49 Відповісти
дипломатично сказал...
показати весь коментар
11.11.2022 10:54 Відповісти
Це необхідна умова, але не достатня:
війна закінчиться коли будуть виведені всі російські війська з України, але й знищені всі російські заводи, які здатні виготовляти далекобійну зброю, якою рф може стріляти зі своєї території по Україні!
показати весь коментар
11.11.2022 10:58 Відповісти
Іншими словами - демілітаризація рф.
показати весь коментар
11.11.2022 11:14 Відповісти
а ще прилетятть рожеві поні,самі в то вірите? таке можливе ТІЛЬКИ ПРИ ОКУПАЦІЇ рашки,інакше,вони закриються в свому сральнику як кндр та іран.і будуть клепати ракети хоч на лампах.
показати весь коментар
11.11.2022 14:58 Відповісти
дядя Байден, а може краще знищити кремлівську крису, може тоді війна швидше закінчиться?
показати весь коментар
11.11.2022 11:04 Відповісти
дедушка Байден, будь дедом Морозом епрст - дай АТАКМС, дай сотню Эвенджеров, ну там и по мелочи, гаубицы, снаряды, ракеты, всё как мы любим.
показати весь коментар
11.11.2022 11:19 Відповісти
"Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено доти, доки президент Росії Володимир Путін не виведе сили з України"

... в кордонах 1991 року не забувай додавати, діду. Бо кампраміснікі давно напоготові із рішенням перемалювати кордони і заявити, що рашкавійська в "Україні" відсутні, тож війна закінчилася
показати весь коментар
11.11.2022 11:34 Відповісти
все правильно, пан Президент США
показати весь коментар
11.11.2022 11:39 Відповісти
Що їм заважатиме запускати ракети з Каспійського моря чи стратегічних бомбардувальників?
показати весь коментар
11.11.2022 11:47 Відповісти
Що таке росія-- читайте Бісмарка та Аденауєра.
А на сьогодні, як виконується Будапештський
меморандум.
показати весь коментар
11.11.2022 12:00 Відповісти
Ну вот и всё. И какие нах прерговоры. Подписывает вывод войск и репарации и всё.
показати весь коментар
11.11.2022 12:15 Відповісти
 
 