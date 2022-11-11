Байден: Війна закінчиться, коли Путін виведе війська з України
Президент США Джо Байден заявив, що війна Росії проти України триватиме доти, доки диктатор Володимир Путін не виведе війська з України.
Оце він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено доти, доки президент Росії Володимир Путін не виведе сили з України", - сказав Байден.
Нагадаємо, раніше помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила журналістам, що наразі тільки Путін може ухвалити рішення про припинення цієї війни.
При цьому в Британії вважають, що війна може тривати довго, але російський диктатор Володимир Путін зазнає невдачі в усіх стратегічно-військових цілях.
Тим часом у ЄС озвучили свою умову закінчення війни. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, вона має завершитися лише на умовах України.
бо це тягне за собою питання, чому рф, яка розвʼязала цю війну доси сидить в раді безпеки оон?! чому західні компанії співпрацюють з рф?!, чому не працюють "гарантії безпеки", надані "ядерним клубом" Україні в обмін на відмову від ядерної зброї?
з останнього, взагалі, випливають питання, про спроможність захистити свої кордони для КОЖНОЇ держави на цій планеті при відсутності в них ядерної зброї!!!
зогляду на це, розмови заходу про забезпечення неросповсюдження ядерної зброї виглядать комедійно та відкритим знущанням!
через це, я впевненний, що деякі кола політиків на заході розуміють яку дурню вони вчинили ще в 2014 році і зараз намагаються, усіма силами, обставити ситуацію так, що це не війна, а якійсь "кофлікт"
війна закінчиться коли будуть виведені всі російські війська з України, але й знищені всі російські заводи, які здатні виготовляти далекобійну зброю, якою рф може стріляти зі своєї території по Україні!
... в кордонах 1991 року не забувай додавати, діду. Бо кампраміснікі давно напоготові із рішенням перемалювати кордони і заявити, що рашкавійська в "Україні" відсутні, тож війна закінчилася
А на сьогодні, як виконується Будапештський
меморандум.