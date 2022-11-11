Байден: Війна закінчиться, коли Путін виведе війська з України

Президент США Джо Байден заявив, що війна Росії проти України триватиме доти, доки диктатор Володимир Путін не виведе війська з України.

Оце він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено доти, доки президент Росії Володимир Путін не виведе сили з України", - сказав Байден.

Нагадаємо, раніше помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила журналістам, що наразі тільки Путін може ухвалити рішення про припинення цієї війни.

При цьому в Британії вважають, що війна може тривати довго, але російський диктатор Володимир Путін зазнає невдачі в усіх стратегічно-військових цілях.

Тим часом у ЄС озвучили свою умову закінчення війни. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, вона має завершитися лише на умовах України.