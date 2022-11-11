СБУ ідентифікувала російського генерала, який координує ДРГ на сході Україні

Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України.

інформує Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи у складі окупаційного угруповання, він організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку. Під його керівництвом ворожі ДРГ намагаються прориватися через лінію фронту для проведення диверсій проти українських військ та об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

СБУ з'ясувала, що генерал-майор ЗС РФ із позивним "Сторож" є героєм Росії. На Донбасі перебуває з 2014 року у складі організації "ДНР". Він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил антитерористичної операції.

"Саме він командував ворожими ДРГ під час захоплення Слов’янська угрупованням "Стрєлкова" і їхніми подальшими діями проти українських військ. На початку повномасштабного вторгнення зловмисник отримав завдання з Москви організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли підрозділи ВДВ РФ та учасники терористичних угруповань "ДНР", - повідомили в СБУ.



На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили російському генералу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.



Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

