Богуслаєва відсторонили від управління його "Мотор-Банком"

Національний банк України заборонив єдиному акціонеру АТ "Мотор-Банк" В’ячеславу Богуслаєву використовувати право голосу за 100% акцій банку.

Таке рішення було узгоджено через те, що НБУ визнав ділову репутацію Богуслаєва небездоганною, повідомляє Цензор.НЕТ.

Заборона діятиме протягом одного року.

За даними прес-служби НБУ, підставою для ухвалення рішення стало отримання Нацбанком відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства Російської Федерації з 2000 року.

Відповідно до закону"Про банки і банківську діяльність", право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яка призначається Національним банком, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, власника АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв жовтні заарештували за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору. Підприємство "Мотор Січ" на час війни передали до Міністерства оборони.

За даними НБУ, станом на 1 вересня "Мотор-Банк" перебував на 45 місті серед 67 українських банків за розміром активів - 2,27 млрд гривень.