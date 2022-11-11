Богуслаєва відсторонили від управління його "Мотор-Банком"
Національний банк України заборонив єдиному акціонеру АТ "Мотор-Банк" В’ячеславу Богуслаєву використовувати право голосу за 100% акцій банку.
Таке рішення було узгоджено через те, що НБУ визнав ділову репутацію Богуслаєва небездоганною, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заборона діятиме протягом одного року.
За даними прес-служби НБУ, підставою для ухвалення рішення стало отримання Нацбанком відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства Російської Федерації з 2000 року.
Відповідно до закону"Про банки і банківську діяльність", право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яка призначається Національним банком, повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, власника АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв жовтні заарештували за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору. Підприємство "Мотор Січ" на час війни передали до Міністерства оборони.
За даними НБУ, станом на 1 вересня "Мотор-Банк" перебував на 45 місті серед 67 українських банків за розміром активів - 2,27 млрд гривень.
