Крім громадянства РФ, Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, - ЗМІ
Крім громадянства РФ, президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, яку мав з 2002 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.
Мова йде про щонайменше два об’єкти нерухомості, які вдалось знайти журналістам: квартиру в ЖК, приблизною вартістю 350 тисяч доларів, та складські приміщення.
Обидва об’єкти розташовані в Хорошевському районі Москви:
- квартира – у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року)
- складські приміщення – в будівлі на вул. Зорге, 7а (у власності Богуслаєва з 2002 року)
Жодний з цих об’єктів не був вказаний Богуслаєвим у його майнових деклараціях, які він подавав поки був народним депутатом України з 2006 по 2019 роки.
Це може свідчити про порушення антикорупційного законодавства.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.
Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.
За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.
Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.
Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.
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Звати її Олена Неборачко.
ні одної реакції не було.
хотя, єрмакотудей
уруто...
І?
ізза ціх геликоптерів так легко зайшли в Бучу і Ірпінь , під самий бік Києва,
невже тількі Богуслаева арештували ? А як ті, що повінни були забезпечити безпеку Україні? За що вони зарплату получали?
и сколько же он вам башляет за вылизывание шоколадной задницы?
Виходить, що можна вносити туди будь-які дані, просто так, шо на ум прийде.