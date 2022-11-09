Крім громадянства РФ, Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, - ЗМІ

Крім громадянства РФ, президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, яку мав з 2002 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Мова йде про щонайменше два об’єкти нерухомості, які вдалось знайти журналістам: квартиру в ЖК, приблизною вартістю 350 тисяч доларів, та складські приміщення.

Обидва об’єкти розташовані в Хорошевському районі Москви:

квартира – у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року)

складські приміщення – в будівлі на вул. Зорге, 7а (у власності Богуслаєва з 2002 року)

Жодний з цих об’єктів не був вказаний Богуслаєвим у його майнових деклараціях, які він подавав поки був народним депутатом України з 2006 по 2019 роки.

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Це може свідчити про порушення антикорупційного законодавства.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.