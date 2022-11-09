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Крім громадянства РФ, Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, - ЗМІ

Крім громадянства РФ, президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, яку мав з 2002 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Крім громадянства РФ, Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, - ЗМІ 01

Мова йде про щонайменше два об’єкти нерухомості, які вдалось знайти журналістам: квартиру в ЖК, приблизною вартістю 350 тисяч доларів, та складські приміщення.

Обидва об’єкти розташовані в Хорошевському районі Москви:

  • квартира – у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року)
  • складські приміщення – в будівлі на вул. Зорге, 7а (у власності Богуслаєва з 2002 року)

Крім громадянства РФ, Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, - ЗМІ 02

Жодний з цих об’єктів не був вказаний Богуслаєвим у його майнових деклараціях, які він подавав поки був народним депутатом України з 2006 по 2019 роки. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як Богуслаєв "відмивав" гроші Кремля в Україні. РОЗСЛІДУВАННЯ

Крім громадянства РФ, Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, - ЗМІ 03
Крім громадянства РФ, Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, - ЗМІ 04

Це може свідчити про порушення антикорупційного законодавства.

Також читайте: Затриманий президент "Мотор Січі" Богуслаєв має громадянство РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (140) москва (1258) Мотор Січ (328)


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Топ коментарі
+13
Это новость? Вся Украина знала что Богуслав предатель
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09.11.2022 20:54
+12
Не дивлюся Марафон - а ЄРМАКОТУДЄЙ ПРО ЦЕ РОЗПОВІСТЬ?
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09.11.2022 20:51
+9
та всі хто міг вкрадені гроші тримали в мацкві та за кордоном--кучму помацайте-там ще більше
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09.11.2022 21:03
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і ще одну нерухомість, яйцеслаєв приховує в шірінці своїх штанів ))
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09.11.2022 20:49 Відповісти
Сфоткали з молодою сосалкою 9 років тому в Москві.

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09.11.2022 21:10 Відповісти
)) а мог бы тоже, как совковый министр обороны гречко, умереть в постели с малолеткой
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09.11.2022 21:14 Відповісти
Молодой сосалке слегка за 50.
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09.11.2022 21:59 Відповісти
На той час їй був 21 рік. Йому 74.
Звати її Олена Неборачко.

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09.11.2022 22:08 Відповісти
виглядає, як кацапська матрьоха. тьфу.
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24.11.2022 14:25 Відповісти
Фуууу гидота 🤮🤮
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10.11.2022 00:49 Відповісти
Не дивлюся Марафон - а ЄРМАКОТУДЄЙ ПРО ЦЕ РОЗПОВІСТЬ?
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09.11.2022 20:51 Відповісти
эрмакотудей- сподобалось!!" Вкраду і буду поширювати.
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09.11.2022 21:32 Відповісти
я цю щоблу називаю Зермакотатарами
ні одної реакції не було.
хотя, єрмакотудей
уруто...
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09.11.2022 22:56 Відповісти
Это новость? Вся Украина знала что Богуслав предатель
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09.11.2022 20:54 Відповісти
Украина знала. Не знали президенты. Причем все.
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09.11.2022 22:01 Відповісти
"Не знали" президенты. Причем все.....
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09.11.2022 23:45 Відповісти
Зараз усі президенти дізналися.
І?
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10.11.2022 04:23 Відповісти
та всі хто міг вкрадені гроші тримали в мацкві та за кордоном--кучму помацайте-там ще більше
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09.11.2022 21:03 Відповісти
Що роблять органи,котрі мають відповідати,контролювати за те, щоб ніяка прорашистська проблядь не пролізла в органи української влади і на стратегічно важливі підприємства держави.???
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09.11.2022 21:06 Відповісти
Ті органи дрочили на кацапію і її фюрера *****.Бо журналісти в мережах могли це вичислити, а органи за 20 років не здатні!
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09.11.2022 21:21 Відповісти
Цікаво, чому до 2019 року СБУ не прослуховувало Богуслаєва?
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09.11.2022 21:13 Відповісти
Цікаво що з 2014 року ніхто не займався зрадником - СКІЛЬКІ він геликоптерів оснастив за 8 років? Це ті геликоптери , що массово збирались сісти в Гостомелі ?

ізза ціх геликоптерів так легко зайшли в Бучу і Ірпінь , під самий бік Києва,

невже тількі Богуслаева арештували ? А як ті, що повінни були забезпечити безпеку Україні? За що вони зарплату получали?
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09.11.2022 21:20 Відповісти
Ждал ****, ждал пока рузький мир в Украину придёт. Поэтому и в мацкву не тикал. Ну ничего, на киче не сахар тем более в таком возрасте. Может за него можно сотню- полторы наших бойцов выменять! Я давно читал что этот дедушка рашистский посипака, странно что его ни порох ни бубочка не трогали… шо каломыйский не давал???
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09.11.2022 21:22 Відповісти
Та ви шо? А самі "чесні" ДБР, СБУ і генпрокурорка ганялися за Порошенко і самий "чесний" Президент сам особисто керував тими чортами.
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09.11.2022 21:24 Відповісти
так говоришь белый и пушистый?
и сколько же он вам башляет за вылизывание шоколадной задницы?
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09.11.2022 21:30 Відповісти
При Порошенко цей зрадник сидів під віником, як миші в кімнаті, куди зайшов кіт. Але розвиваючи Вашу логіку провідомлю, чи наповню, що Ви і такі як Ви дали оцінку Порошенко у 2019 році і привели до влади оте, що привели. Повторюсь, при Порлошенко жодного мотора на вертоліт чи літак цей дід богуслаєв на московщину не посилав. Чому це сталося при "гарному мальчіку"?
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09.11.2022 22:53 Відповісти
вырвать старые яйца и на рары, в петушинный угол
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09.11.2022 21:25 Відповісти
Хай там суд розбирається з матеріалами справи, ми на то ніяк не вплинемо, а от висловити своє побажання в ефір, то це можемо - трилітрову банку землі московитської йому в горлянку, хай наїсться!
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09.11.2022 21:34 Відповісти
А, у криму нічого не має? Знаю одного артиста - у нього є. Щей комуналку платить у бюджет рифи. І ніхто не арештовує, поки.
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09.11.2022 23:08 Відповісти
С этим старым рЫговским ПИ...сом давно все было понятно, а как на счет трех киностудий в маЦкве под руководством шефиров, офшоров к ним подвязанными, майном в маЦкве и Крыму, сватов на стс и т.д за которые Оманский Осел сдал юг Украины???
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09.11.2022 23:44 Відповісти
В мене питання до НАЗК - для чого кожен рік подаються декларації про доходи та майно? Ви їх перевіряєте?
Виходить, що можна вносити туди будь-які дані, просто так, шо на ум прийде.
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10.11.2022 05:48 Відповісти
 
 