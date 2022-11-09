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Помимо гражданства РФ, Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, - СМИ

Кроме гражданства РФ президент АО "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, которую имел с 2002 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.

Помимо гражданства РФ, Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, - СМИ 01

Речь идет о минимум двух объектах недвижимости, которые удалось найти журналистам: квартиру в ЖК, примерной стоимостью 350 тысяч долларов, и складские помещения.

Оба объекта расположены в Хорошевском районе Москвы:

  • квартира – в жилом комплексе по адресу Хорошевское шоссе, 84, корпус 6 (в собственности Богуслаева с 2006 года)
  • складские помещения – в здании по ул. Зорге, 7а (в собственности Богуслаева с 2002 года)

Помимо гражданства РФ, Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, - СМИ 02

Ни один из этих объектов не был указан Богуслаевым в его имущественных декларациях, которые он подавал, пока был народным депутатом Украины с 2006 по 2019 годы.

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Помимо гражданства РФ, Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, - СМИ 03

Помимо гражданства РФ, Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, - СМИ 04

Читайте также: Арестовано имущество руководства "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн, - Офис генпрокурора

Это может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе с РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что у Богуслаева есть гражданство РФ.

Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.

Автор: 

Богуслаев Вячеслав (73) москва (3084) Мотор Січ (126)


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Топ комментарии
+13
Это новость? Вся Украина знала что Богуслав предатель
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09.11.2022 20:54
+12
Не дивлюся Марафон - а ЄРМАКОТУДЄЙ ПРО ЦЕ РОЗПОВІСТЬ?
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09.11.2022 20:51
+9
та всі хто міг вкрадені гроші тримали в мацкві та за кордоном--кучму помацайте-там ще більше
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09.11.2022 21:03
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і ще одну нерухомість, яйцеслаєв приховує в шірінці своїх штанів ))
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09.11.2022 20:49 Ответить
Сфоткали з молодою сосалкою 9 років тому в Москві.

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09.11.2022 21:10 Ответить
)) а мог бы тоже, как совковый министр обороны гречко, умереть в постели с малолеткой
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09.11.2022 21:14 Ответить
Молодой сосалке слегка за 50.
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09.11.2022 21:59 Ответить
На той час їй був 21 рік. Йому 74.
Звати її Олена Неборачко.

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09.11.2022 22:08 Ответить
виглядає, як кацапська матрьоха. тьфу.
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24.11.2022 14:25 Ответить
Фуууу гидота 🤮🤮
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10.11.2022 00:49 Ответить
Не дивлюся Марафон - а ЄРМАКОТУДЄЙ ПРО ЦЕ РОЗПОВІСТЬ?
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09.11.2022 20:51 Ответить
эрмакотудей- сподобалось!!" Вкраду і буду поширювати.
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09.11.2022 21:32 Ответить
я цю щоблу називаю Зермакотатарами
ні одної реакції не було.
хотя, єрмакотудей
уруто...
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09.11.2022 22:56 Ответить
Это новость? Вся Украина знала что Богуслав предатель
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09.11.2022 20:54 Ответить
Украина знала. Не знали президенты. Причем все.
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09.11.2022 22:01 Ответить
"Не знали" президенты. Причем все.....
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09.11.2022 23:45 Ответить
Зараз усі президенти дізналися.
І?
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10.11.2022 04:23 Ответить
та всі хто міг вкрадені гроші тримали в мацкві та за кордоном--кучму помацайте-там ще більше
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09.11.2022 21:03 Ответить
Що роблять органи,котрі мають відповідати,контролювати за те, щоб ніяка прорашистська проблядь не пролізла в органи української влади і на стратегічно важливі підприємства держави.???
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09.11.2022 21:06 Ответить
Ті органи дрочили на кацапію і її фюрера *****.Бо журналісти в мережах могли це вичислити, а органи за 20 років не здатні!
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09.11.2022 21:21 Ответить
Цікаво, чому до 2019 року СБУ не прослуховувало Богуслаєва?
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09.11.2022 21:13 Ответить
Цікаво що з 2014 року ніхто не займався зрадником - СКІЛЬКІ він геликоптерів оснастив за 8 років? Це ті геликоптери , що массово збирались сісти в Гостомелі ?

ізза ціх геликоптерів так легко зайшли в Бучу і Ірпінь , під самий бік Києва,

невже тількі Богуслаева арештували ? А як ті, що повінни були забезпечити безпеку Україні? За що вони зарплату получали?
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09.11.2022 21:20 Ответить
Ждал ****, ждал пока рузький мир в Украину придёт. Поэтому и в мацкву не тикал. Ну ничего, на киче не сахар тем более в таком возрасте. Может за него можно сотню- полторы наших бойцов выменять! Я давно читал что этот дедушка рашистский посипака, странно что его ни порох ни бубочка не трогали… шо каломыйский не давал???
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09.11.2022 21:22 Ответить
Та ви шо? А самі "чесні" ДБР, СБУ і генпрокурорка ганялися за Порошенко і самий "чесний" Президент сам особисто керував тими чортами.
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09.11.2022 21:24 Ответить
так говоришь белый и пушистый?
и сколько же он вам башляет за вылизывание шоколадной задницы?
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09.11.2022 21:30 Ответить
При Порошенко цей зрадник сидів під віником, як миші в кімнаті, куди зайшов кіт. Але розвиваючи Вашу логіку провідомлю, чи наповню, що Ви і такі як Ви дали оцінку Порошенко у 2019 році і привели до влади оте, що привели. Повторюсь, при Порлошенко жодного мотора на вертоліт чи літак цей дід богуслаєв на московщину не посилав. Чому це сталося при "гарному мальчіку"?
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09.11.2022 22:53 Ответить
вырвать старые яйца и на рары, в петушинный угол
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09.11.2022 21:25 Ответить
Хай там суд розбирається з матеріалами справи, ми на то ніяк не вплинемо, а от висловити своє побажання в ефір, то це можемо - трилітрову банку землі московитської йому в горлянку, хай наїсться!
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09.11.2022 21:34 Ответить
А, у криму нічого не має? Знаю одного артиста - у нього є. Щей комуналку платить у бюджет рифи. І ніхто не арештовує, поки.
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09.11.2022 23:08 Ответить
С этим старым рЫговским ПИ...сом давно все было понятно, а как на счет трех киностудий в маЦкве под руководством шефиров, офшоров к ним подвязанными, майном в маЦкве и Крыму, сватов на стс и т.д за которые Оманский Осел сдал юг Украины???
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09.11.2022 23:44 Ответить
В мене питання до НАЗК - для чого кожен рік подаються декларації про доходи та майно? Ви їх перевіряєте?
Виходить, що можна вносити туди будь-які дані, просто так, шо на ум прийде.
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10.11.2022 05:48 Ответить
 
 