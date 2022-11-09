Помимо гражданства РФ, Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, - СМИ

Кроме гражданства РФ президент АО "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, которую имел с 2002 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.

Речь идет о минимум двух объектах недвижимости, которые удалось найти журналистам: квартиру в ЖК, примерной стоимостью 350 тысяч долларов, и складские помещения.

Оба объекта расположены в Хорошевском районе Москвы:

квартира – в жилом комплексе по адресу Хорошевское шоссе, 84, корпус 6 (в собственности Богуслаева с 2006 года)

складские помещения – в здании по ул. Зорге, 7а (в собственности Богуслаева с 2002 года)

Ни один из этих объектов не был указан Богуслаевым в его имущественных декларациях, которые он подавал, пока был народным депутатом Украины с 2006 по 2019 годы.

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Это может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе с РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что у Богуслаева есть гражданство РФ.

Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.