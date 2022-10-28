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Богуслаєв (134) Мотор Січ (324) відмивання грошей (393) державна зрада (1638)

Як Богуслаєв "відмивав" гроші Кремля в Україні. РОЗСЛІДУВАННЯ

богуслаєв

ТОВ "ЮКУН", засноване колишнім помічником В’ячеслава Богуслаєва Юрієм Кунаєвим, отримало на свої рахунки від "Мотор Січ" понад  900 000 000 грн.

Про це повідомив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає Плинський, у зрадника України Вячеслава Богуслаєва права рука та постійний помічник в часи його депутатства Юрій Кунаєв. У Юрія Кунаєва є компанія ТОВ "ЮКУН" 98% роботи якої було пов’язано з "Мотор Січ". Фактично ця компанія обслуговувала лише "Мотор".

І з 2018 по 2020 ТОВ "ЮКУН" отримало на свої рахунки від "Мотор Січ" понад  900 000 000 грн.

Як пише журналіст-розслідувач, аналіз податкових накладних та наданих ТОВ "ЮКУН" послуг дає підстави вважати, що ця компанія могла використовуватись виключно для відмивання грошей "Мотор Січ". В тому числі грошей від російських замовлень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ з 2019-го року прослуховувала президента "Мотор Січі" Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ, - Бутусов

"У Юрія Кунаєва є син Артем Кунаєв, який потрапив в Парламент за квотою Богуслаєва та за списком "Слуги Народу". Потрапив і одразу сів в бюджетний комітет. Після цього, з весни 2020 компанія його батька отримала доступ і до бюджетних робіт в рамках "Великого Будівництва", - зауважує Плинський.

Також читайте: СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ : "Если Путин кончит, потом националисты нас кончат". АУДIО

Автор: 
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Топ коментарі
+37
ПЕРЕДБАЧАЮ! Цього Богуслаєва Бубочка віддасть через місяць-два Рашці,ще й прокричить,що обміняли на наших героїв.Правда,скромно промовчить,що цих героїв він турботливо пристроїв перед цим в оточення і полон....
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28.10.2022 18:34
+21
имя им - легион !
сколько ж еще таких пираний, пиявок и клещей на теле Украины????
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28.10.2022 18:36
+21
Він так пафосно віддав і Цемаха.
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28.10.2022 18:37
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ПЕРЕДБАЧАЮ! Цього Богуслаєва Бубочка віддасть через місяць-два Рашці,ще й прокричить,що обміняли на наших героїв.Правда,скромно промовчить,що цих героїв він турботливо пристроїв перед цим в оточення і полон....
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28.10.2022 18:34 Відповісти
Якщо на всіх нашіх героїв з Маріуполя - нехай. Хлопці варті того, щоб їх витягли, навіть видачею такого кадра.
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28.10.2022 18:36 Відповісти
нащо писати дурниці? максимум чоловік 30-40.попереду ще треба віддавати рашці сотні диверсантів і коректувальників,думати треба,а не на всіх міняти....
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28.10.2022 18:39 Відповісти
Залежить від того, як домовитись. Це не рядовий персонаж і його можна віддавати тільки за дуже багато полонених, бо він може Україні ще багато шкоди наробити.
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28.10.2022 18:44 Відповісти
"... він може Україні ще багато шкоди наробити."
То як же його віддавати?
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28.10.2022 22:30 Відповісти
Я про те й кажу - тільки на всіх захисників Маріуполя разом - повернути їх вартує навіть той шкоди.
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29.10.2022 01:33 Відповісти
За мертвечука выменяли 150 бойцов. Этот кадр не намного дешевле. Знает дофига. Но сначала нужно расследование. В которое особо не верится.
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28.10.2022 19:50 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Т/К Україна переможе:
Щодо власника "Мотор Січі" Богуслаєва - суд виніс рішення про утримання під вартою на 60 днів.
Після цього Подоляк з ОП зробив заяву, що зрадника можуть відпустити жити до росії з його паспортом рф і всіма грошима обміняти на полонених (бо в обмінному фонді ж більше нікого немає🤡).
За час перебування при владі зекоманди керівництво "Мотор Січі" з 2019 по 2022й роки виготовили і передали до росії понад 200 двигунів.
Їх експортували на росію через китайські та латвійські підставні фірми як "двигуни цивільного призначення".
Всі замовлення підприємств пов'язані з оборонною сферою є під контролем СБУ - тому Голова СБУ Баканов точно був в цій схемі задіяний, лише він міг дати дозвіл - але заяв чи викличуть його як свідка немає. Також разом з Богуслаєвим неодноразово помічали депутата "слуги народа" Генадія Касая (на фото), члена Комітету ВР з нацбезпеки. А "слуга народа" Мотовиловець виправдовує продаж двигунів ворогу під час війни: "Главноє не патріотизм, а зарабативаніє дєнєг…"
Це і є головний девіз нинішньої влади. (Скрін листування в коментарях)￼ Тому влада хоче прибрати Богуслаєв з України якомога швидше, щоб не свідчив проти них…
Valeriy Prozapas:
Хм...як цікаво. Портнова і банкіра Шевченка фактично відпустили. Коломойського відвели з-під удару, забравши український паспорт. Медведчука обміняли.
Тепер натякають на обмін Богуслаєва.
І зверніть увагу - жоден з цих добродіїв не надав свідчень про своїх високопоставлених спільників по антидержавній діяльності.
Хтось підчищає.
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28.10.2022 22:34 Відповісти
Щодо Каламойші ,то
у Порошенка було тільки дві великі помилки:
1. Він серйозно поранив Коломойського.
2. Він не добив Коломойського.
Все решта - наслідки😠
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29.10.2022 00:06 Відповісти
Абсолютно погоджуюсь.
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29.10.2022 00:13 Відповісти
💯
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29.10.2022 07:37 Відповісти
якби порох думав добити пархатого беню . то добив би . а вин дав йому драпонуть за кордон . а пархатий пидготував петру зеленого чортика який в петра виграв вибори --- це не вова виграв . це пархатий у петра виграв . а якби добив пархатого то як знати якби все повернулось
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29.10.2022 07:57 Відповісти
А на территории паРаши он передаст все схемы по изготовлению двигателей , моторов и всего , что производила "Мотор Сич ", и эти штурмовые вертолеты будут уничтожать и убивать⁉️Этого выродка нельзя менять категорически
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28.10.2022 20:54 Відповісти
Він давно передав документацію в рашестан, там є подібний завод.Сам Богуслаєв їздив туди налагоджувати виробництво, але в криворуких поки нічого не вийшло...
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28.10.2022 23:39 Відповісти
Не смешите - это он уже давно передал.
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29.10.2022 01:34 Відповісти
Значит ,если УЖЕ ПЕРЕДАЛ , выедут специалисты коллаборанты , а режим хитросделанного ЗеДерьмачья в этом поспособствует ( как выехали - Портнов , Наумов, баканов, демченко, Деркач ……………)и будут работать на территории врага
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29.10.2022 07:30 Відповісти
"выедут специалисты коллаборанты"

Богуслаев с 2015го года способствовал выезду этих специалистов в рашку. Так что это фактор, уженикак не зависящий от того, обменяют Богуслаева, или нет.
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30.10.2022 12:31 Відповісти
Він так пафосно віддав і Цемаха.
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28.10.2022 18:37 Відповісти
Вам не здаэться, що віддавати громадян України обвинувачених у злочинах іншій державі, це щось із розряду покривання злочину?
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28.10.2022 19:18 Відповісти
безперечно! воно ж так і задумано.все поставлено на конвеєр,українські патріоти гинуть,частину здають в полон,а потім обмінюють одних громадян України на інших.тільки інші це вороги України.таку практику ввів ще наймудріший сивочолий гетьмАн,а членограї розвинули до маштабів тисяч людей.
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28.10.2022 20:03 Відповісти
Баба Ванга, шо ти там передбачаєш?))) Про можливий обмін його на наших Захисників почали говорити одразу. Так і буде. Чи він тобі потрібний? Правда сказали, що коштувати він буде дешевше чим Медведчук
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28.10.2022 20:40 Відповісти
Пам'ятаю як він казав в 90-х що ми ще і доплачувати будемо аби тільки брали нашу продукцію. А на заводі платив робітникам копійки.
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28.10.2022 18:35 Відповісти
А майбутня зелена шобла у той час радісно верещала - у нас нічіво нєт! ніхто нічіво нє дєлаєт! всє паля бурьяном зараслі! а мільярдери як на дрожжах росли...а прості люди працювали на них за копійки та проклинали Україну і завідавалі бєларуссам...дазавідивались.
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28.10.2022 19:24 Відповісти
На чорта нам обмін. Нищити цю москальню впень. Не ми до них вони самі до нас полізли. А цього вилупка настромити на палю на його хвабриці хай верещить який він маскаль
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28.10.2022 20:01 Відповісти
За то , КУПИЛ СЫНКУ ЦЕЛЫЙ ОСТРОВ в Италии‼️
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28.10.2022 20:57 Відповісти
имя им - легион !
сколько ж еще таких пираний, пиявок и клещей на теле Украины????
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28.10.2022 18:36 Відповісти
Та сміливо беріть будь-якого дєльца з 1990х, не промахнетесь.
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28.10.2022 18:55 Відповісти
со всей уверенностью могу сказать, что, да, все они не простые люди, но мало кто из них пираньи, они - пиявки!
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28.10.2022 21:47 Відповісти
Весь ОП и половина шоблы "СЛУГ" любителей *****!
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29.10.2022 07:33 Відповісти
всє атмівалі, тільки каломойша з рижим ахмєткой нє атмівалі і платілі податки.
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28.10.2022 18:39 Відповісти
Як Богуслаєв "відмивав" гроші Кремля в Україні

Та ж харашо відмивав!
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28.10.2022 18:50 Відповісти
Корейко - 2.0
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28.10.2022 19:12 Відповісти
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28.10.2022 19:14 Відповісти
При Зеле все стало можно....это и есть главная заслуга реальных зелёных свинарчуков и 73% зебилов....конечно....за 4 000 ойро зарплатможно и глаза закрыть на мелкие шалости ЗеБенят.(
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28.10.2022 19:24 Відповісти
Я так розумію влада яку очолює Мао Зедун виконала державне замовлення. Какаяразніца що від єрефії.
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28.10.2022 21:53 Відповісти
Зеленский и РНБО ничтожные марионетки и плевать им на ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ Украины и даже после 24 Февраля , когда Рашисты ворвались бомбят , убивают , грабят , насилуют ОНИ ПРЕКРАСНО ЗНАЛИ и МОЛЧАЛИ , пока ЗСУ и журналисты не разоблачили их ЦИНИЗМ и СВЕРХЖАДНОСТЬ , ПРЕДЪЯВИВ НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСВА - моторы произведённые в Украине‼️Вонючие подонки возмущаются , что кто-то снабжает УБИЙЦ РАШИСТОВ ОРУЖИЕМ , а САМИ ДЕЛАЮТ ТОЖЕ , но только против украинцев
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29.10.2022 07:58 Відповісти
Квота Богуслаєва у списку "Слуги Народу та доступ до бюджетних грошей на "Велике Будівництво"....
Дуже цікаво і це висмикнута тільки одна ниточка з того корупційного гобелену присвяченого імені Зеленського...як то кажуть,далі буде.
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28.10.2022 19:44 Відповісти
а цей Кунаєв же - чинний нардеп слуга урода...

https://sluga-narodu.com/ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ СЛУГА НАРОДУ

https://sluga-narodu.com/deputies/ НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

АРТЕМ КУНАЄВ

Член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
***********
Прости мене Господи, що навожу ссиль з партсайту уродів, бо сайт ВР не відкривається...
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28.10.2022 19:45 Відповісти
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28.10.2022 19:48 Відповісти
зебіла разом з цим богуслаевим віддати в обмін на наших полонених пользи буде більше.
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28.10.2022 19:49 Відповісти
Вивсьоврьотє! ТМ

Щоби попліч... соратники Вєлічайшого та наживалися під час війни?

Какіє ваші доказатєльства?
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28.10.2022 20:02 Відповісти
Цікаво,а хто цьму Богуслаєву дозволив прихватизувати Мотор-Січ,а потім продати завод нашим жовтолицим дружбанам? здається цей хтось був дуже мудрий і сивочолий....
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28.10.2022 20:05 Відповісти
Діло було в далеких 90 - х, що робити з приватизаційними ваучерами кожен українець мав дуже туманні бачення, комуняцькі червоні директори позкуповували всі ваучери і приватузували всі свої підприємства, при Кучмі вони повилазили на світ і стали називатися олігархами.
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28.10.2022 22:36 Відповісти
Кучма віддав. богуслаєв був довіреною особою на виборах кучми по Запоріжській області.
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28.10.2022 23:43 Відповісти
Зебілам всюди сивочолий мерещиться!
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29.10.2022 06:27 Відповісти
Довпойоп73%, мотор січ була прихватизована у 90-х завдяки чучмі, який давав добро.
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29.10.2022 07:01 Відповісти
Малко , прежде чем перднуть , хоть поинтересуйся Фактами- передал КУЧМА и наградил званием Героя Украины, чтоб ты 🤖🤢🦠знало !
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29.10.2022 08:04 Відповісти
їх треба знаходити та ліквідовувати
це кремлівська п'ята колона
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28.10.2022 20:06 Відповісти
шо він, шо медветчук- виглядають, як мертвяки, такі ж обличчя з пекла....це генетично у цих рашистів
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28.10.2022 20:38 Відповісти
Якось щось не так, такий "патриотичний" президент, а як тільки якась скотина викриєиться у співпраці з кацапами, то обов'язково кінці ведуть до нього, та ще й "бариги" підсунули йому ОПу всю із команди януковича, а так Володя "патріот".
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28.10.2022 20:48 Відповісти
Просто преЗЕдент ЛОХ, який понабирав у ЗЕКОманду корупціонерів, казнокрадів, офшорних друзів...
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28.10.2022 21:25 Відповісти
Він в команді, дурепо.
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29.10.2022 07:30 Відповісти
Он хуже всех их вместе взятых и согласился сыграть роль , чтобы НАИВНЫМ ПРОСТАКАМ

( всем , кто был против Порошенко )легче было втюхать ПРЕВРАЩЕНИЕ Украины в "какая разница" ,"один народ"…
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29.10.2022 08:12 Відповісти
А хто з СБУ , оборонпрому та інших атвєтствєнн х давав дозвіл богуслаєву??????
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28.10.2022 21:45 Відповісти
Неужели не понятно , Зеленский , тот , кто имел на это полномочия‼️Зеленский лично отвечает за ВСЕ - "вагнергейт", СДАЧЮ ЮГА УКРАИНЫ , крышевание всех гнид и агентов путлера -Ермака , Баканова, Наумова, Портнова, деркача, татарова,судью Львова с рашистским паспортом ………………………
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29.10.2022 08:34 Відповісти
Син екс-власника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро
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28.10.2022 21:46 Відповісти
Чи не Зе влада тримала під контролем Мотор Січ і хотіла загнати ії Китаю ? Тільки розголос суспільства зірвав цю муйню кацапську.
Бубка Гоп Зелені штани і тут всратися вспів
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28.10.2022 22:30 Відповісти
Цей незручний момент, коли Zeкоманда у кримінальному розслідуванні вийшла на самих себе.
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29.10.2022 06:55 Відповісти
Цікаво, коли дізнаємось скільки зеклоун відмив фсбшних грошей через свій квартал?
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29.10.2022 07:24 Відповісти
А пальчевский собиратиль Нарко- анализов Оманского Осла, а кивалов с капитаном(трухановым) а мамай, а дупа и т.д
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02.11.2022 15:56 Відповісти
Китайская компания "Скиризон" наверно была подставное площадка по дороге к верному владельцу в кремле.
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30.11.2022 20:14 Відповісти
 
 