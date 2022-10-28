Як Богуслаєв "відмивав" гроші Кремля в Україні. РОЗСЛІДУВАННЯ
ТОВ "ЮКУН", засноване колишнім помічником В’ячеслава Богуслаєва Юрієм Кунаєвим, отримало на свої рахунки від "Мотор Січ" понад 900 000 000 грн.
Про це повідомив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає Плинський, у зрадника України Вячеслава Богуслаєва права рука та постійний помічник в часи його депутатства Юрій Кунаєв. У Юрія Кунаєва є компанія ТОВ "ЮКУН" 98% роботи якої було пов’язано з "Мотор Січ". Фактично ця компанія обслуговувала лише "Мотор".
І з 2018 по 2020 ТОВ "ЮКУН" отримало на свої рахунки від "Мотор Січ" понад 900 000 000 грн.
Як пише журналіст-розслідувач, аналіз податкових накладних та наданих ТОВ "ЮКУН" послуг дає підстави вважати, що ця компанія могла використовуватись виключно для відмивання грошей "Мотор Січ". В тому числі грошей від російських замовлень.
"У Юрія Кунаєва є син Артем Кунаєв, який потрапив в Парламент за квотою Богуслаєва та за списком "Слуги Народу". Потрапив і одразу сів в бюджетний комітет. Після цього, з весни 2020 компанія його батька отримала доступ і до бюджетних робіт в рамках "Великого Будівництва", - зауважує Плинський.
Будь ласка, зачекайте...
можеУкраїні ще багато шкоди наробити."
То як же його віддавати?
Т/К Україна переможе:
Щодо власника "Мотор Січі" Богуслаєва - суд виніс рішення про утримання під вартою на 60 днів.
Після цього Подоляк з ОП зробив заяву, що зрадника можуть відпустити жити до росії з його паспортом рф і всіма грошима обміняти на полонених (бо в обмінному фонді ж більше нікого немає🤡).
За час перебування при владі зекоманди керівництво "Мотор Січі" з 2019 по 2022й роки виготовили і передали до росії понад 200 двигунів.
Їх експортували на росію через китайські та латвійські підставні фірми як "двигуни цивільного призначення".
Всі замовлення підприємств пов'язані з оборонною сферою є під контролем СБУ - тому Голова СБУ Баканов точно був в цій схемі задіяний, лише він міг дати дозвіл - але заяв чи викличуть його як свідка немає. Також разом з Богуслаєвим неодноразово помічали депутата "слуги народа" Генадія Касая (на фото), члена Комітету ВР з нацбезпеки. А "слуга народа" Мотовиловець виправдовує продаж двигунів ворогу під час війни: "Главноє не патріотизм, а зарабативаніє дєнєг…"
Це і є головний девіз нинішньої влади. (Скрін листування в коментарях)￼ Тому влада хоче прибрати Богуслаєв з України якомога швидше, щоб не свідчив проти них…
Valeriy Prozapas:
Хм...як цікаво. Портнова і банкіра Шевченка фактично відпустили. Коломойського відвели з-під удару, забравши український паспорт. Медведчука обміняли.
Тепер натякають на обмін Богуслаєва.
І зверніть увагу - жоден з цих добродіїв не надав свідчень про своїх високопоставлених спільників по антидержавній діяльності.
Хтось підчищає.
у Порошенка було тільки дві великі помилки:
1. Він серйозно поранив Коломойського.
2. Він не добив Коломойського.
Все решта - наслідки😠
Богуслаев с 2015го года способствовал выезду этих специалистов в рашку. Так что это фактор, уженикак не зависящий от того, обменяют Богуслаева, или нет.
сколько ж еще таких пираний, пиявок и клещей на теле Украины????
Та ж харашо відмивав!
Дуже цікаво і це висмикнута тільки одна ниточка з того корупційного гобелену присвяченого імені Зеленського...як то кажуть,далі буде.
https://sluga-narodu.com/ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ СЛУГА НАРОДУ
https://sluga-narodu.com/deputies/ НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
АРТЕМ КУНАЄВ
Член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
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Прости мене Господи, що навожу ссиль з партсайту уродів, бо сайт ВР не відкривається...
Щоби
попліч... соратники Вєлічайшого та наживалися під час війни?
Какіє ваші доказатєльства?
це кремлівська п'ята колона
( всем , кто был против Порошенко )легче было втюхать ПРЕВРАЩЕНИЕ Украины в "какая разница" ,"один народ"…
Бубка Гоп Зелені штани і тут всратися вспів