УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6878 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
817 1

120 стихійних поховань виявили на деокупованій території Донецької області, - Нацполіція

нацполіція,харківщина,ексгумація

У звільнених населених пунктах Донеччини продовжується пошук поховань та ідентифікація загиблих і вбитих місцевих жителів та військових

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції в Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ

"Виявили 120 стихійних поховань, з яких 33 – у Святогірську, 87 – у Лимані. Три поховання – масові. На сьогодні ексгумовано тіла 268 людей, з них 208 – вже ідентифіковано", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, в Лимані на кладовищі знайшли тіла 111 цивільних. Крім того, там були захоронені 36 військових.

"Їхні тіла практично усі були роздроблені. Іноді це взагалі були кісткові рештки. Цілі трупи ми не знаходили", - зазначили правоохоронці. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу російські військові вбили 2 мирних жителів Донеччини, виявлено тіла 6 цивільних, загиблих під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Нацполіція (15437) ексгумація (156) Донецька область (9406)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Резюме на цю годину. Вузька лінія вздовж Дніпра, Берислав уже біля фронту.
показати весь коментар
11.11.2022 12:13 Відповісти
 
 