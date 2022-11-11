120 стихійних поховань виявили на деокупованій території Донецької області, - Нацполіція
У звільнених населених пунктах Донеччини продовжується пошук поховань та ідентифікація загиблих і вбитих місцевих жителів та військових
Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції в Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.
"Виявили 120 стихійних поховань, з яких 33 – у Святогірську, 87 – у Лимані. Три поховання – масові. На сьогодні ексгумовано тіла 268 людей, з них 208 – вже ідентифіковано", - йдеться в повідомленні.
За інформацією поліції, в Лимані на кладовищі знайшли тіла 111 цивільних. Крім того, там були захоронені 36 військових.
"Їхні тіла практично усі були роздроблені. Іноді це взагалі були кісткові рештки. Цілі трупи ми не знаходили", - зазначили правоохоронці.
