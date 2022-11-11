У Києві скасовують аварійні відключення світла
З 12:00 п’ятниці, 11 листопада, у Києві скасовуються аварійні графіки відключень електроенергії.
Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
"З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", - написав він у фейсбуці.
допустим у вас есть автомобиль, вы держите к нему в запасе блок управления, топливный насос?уверен, что максимум - запаска
по второму:
наверное зависит от интенсивности и степени прикрытия ПВО/ЗРК энерго объектов, чи не так?
В Києві споживання було на рівні 1500 МВт (це пікові навантаження). Через виведення з ладу підстанцій в Київ може заходити всього близько 700 МВт