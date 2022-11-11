У Києві скасовують аварійні відключення світла

З 12:00 п’ятниці, 11 листопада, у Києві скасовуються аварійні графіки відключень електроенергії.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", - написав він у фейсбуці.

