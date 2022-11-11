УКР
14 851 20

У Києві скасовують аварійні відключення світла

світло

З 12:00 п’ятниці, 11 листопада, у Києві скасовуються аварійні графіки відключень електроенергії.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", - написав він у фейсбуці.

Також читайте: 11 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення, аварійні не передбачаються

Автор: 

Київ (20049) електроенергія (6334) відключення світла (1108)
Топ коментарі
Крутять як циган сонцем.
11.11.2022 12:09 Відповісти
устроили понимаєшь рамашка--тут помню ,тут не помню..спать мєшают
11.11.2022 12:11 Відповісти
Громче кричите
11.11.2022 12:19 Відповісти
Ничего, повышайте рождаемость по графикам ДТЭК.
11.11.2022 14:00 Відповісти
а есть варианты?
11.11.2022 12:15 Відповісти
нічо не понятно.Вони аварії скасували?
11.11.2022 12:14 Відповісти
а до обстрелов было в избытке высоковольтное оборудование "на всякий случай"?
11.11.2022 12:30 Відповісти
по первому:

допустим у вас есть автомобиль, вы держите к нему в запасе блок управления, топливный насос?уверен, что максимум - запаска

по второму:

наверное зависит от интенсивности и степени прикрытия ПВО/ЗРК энерго объектов, чи не так?
11.11.2022 12:56 Відповісти
це такий жарт?! чи в дтекє взагалі не володіють ситувцією
11.11.2022 12:52 Відповісти
Ахметка, надо 400 прилётов точно в цель, чтоб 40% электроинфраструктуры повредить. Виталя свидетель, возле стеклянного моста бахнуло - мосту хоть бы шо, правда виталя? Месяц рубильниками клацаете. Энерго-диверсией на высших уровнях занимаетесь
11.11.2022 13:21 Відповісти
Звідки ви взяли 400 прильотів? Навіть однієї ракети достатньо, щоб нанести руйнувань для підстанції 750кВ, а їх навколо Києва десь до 10 максимум
11.11.2022 13:44 Відповісти
верно. Я не про Киев, а энергосистему в общем. А попали куда? Нет фото. Нет информации о восстановительных работах. Всё покрыто мраком. Значит никуда не попали, или максимум на 10% Киев отключен. Учитывая падение производства на 50% - осталась неиспользованная энергия, которую резервами легко перекинуть на время восстановления.
11.11.2022 13:51 Відповісти
Писали ж, навколо Києва виведено з ладу кілька підстанцій високовольтних.
В Києві споживання було на рівні 1500 МВт (це пікові навантаження). Через виведення з ладу підстанцій в Київ може заходити всього близько 700 МВт
11.11.2022 13:56 Відповісти
И я вам писал: фото/видео разрушенного и восстановленного. Если так надо для ВСУ - я двумя руками - за! И такое - надо для прочистки зас ратых зЕмозгов! поскольку бухающих в кабаках на раслабоне и подвывающих про хорошие дороги было дох уя
11.11.2022 18:43 Відповісти
Удалите эту ветку, чтобы кацапы не читали
11.11.2022 14:49 Відповісти
и што если они прочитут?
11.11.2022 18:48 Відповісти
 
 