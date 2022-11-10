11 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення, аварійні не передбачаються

Завтра, 11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Укренерго.

Як зазначається, з 05:00 до 23:00 відключення очікуються у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Найбільший обсяг обмежень буде введено у столиці та області, а також на Чернігівщині, Черкащині та Житомирщині.