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Новини
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Якщо блекаути електрики будуть продовжуватися, то ВВП впаде на 39%, - Мінекономрозвитку

ввп,війна,економіка

Український ВВП, який відчуває критично низькі показники в умовах війни, опуститься ще більше – до "мінус" 39% річних, якщо періодичні відключення електроенергії в Україні через російські обстріли триватимуть ще принаймні кілька тижнів.

Про це розповіла в коментарі Укрінформу під час візиту до Вашингтона перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ

"За нашими розрахунками, у випадку, якщо "блекаути" продовжуватимуться наступні кілька тижнів, ВВП України знизиться ще більше – до "мінус" 39%", - зазначила глава Мінекономіки України.

Вона підкреслила, що відключення електроенергії зазнають не лише домогосподарства, але також бізнес та компанії, які вимушені зупиняти свою роботу.

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Українська економіка й так постраждала внаслідок війни через окупацію окремих територій України, де розташовані металургійні та інші великі підприємства, а також через руйнування інфраструктури, відтік робочої сили й капіталу та багатьох інших чинників. Крім того, серйозно порушені ланцюги поставок.

"Якщо до цього списку додадуться ще проблеми зі зруйнованими енергетичними мережами, наш ВВП впаде ще більше",- зауважила Свириденко.

Для розв’язання цієї проблеми або принаймні пом’якшення наслідків, за словами міністра, необхідно провести, насамперед, швидке відновлення пошкодженої інфраструктури. Крім того, свою роль може відіграти перехід бізнесу на альтернативні джерела живлення. Як приклад вона навела значну частину АЗС, які використовують генератори в період відключення світла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вечір 8 жовтня без світла близько 4 мільйонів українців у 14 областях, - Зеленський

Автор: 

ВВП (1368) Мінекономрозвитку (2361) відключення світла (1089)


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Топ коментарі
+10
допоки обенерго будуть належать бандітам, аферистам і пдорасам ахмєтову, грігорішину, каломойському, суркісам, бойку, льовочкіну блекаути не закінчаться, і покращення буде тільки для цих ублюдків, а не для мудрого наріду.
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09.11.2022 23:11
+5
Такі експерименти з інфрастуктурою іншої держави з боку росії-дуже поганий приклад.Можливо,рашка в кулуарах вже вважається вкрай небезпечною для всього Світу.Можливо,їй вже винесений смертний вирок,але поки ні Україна,ні рашка цього не знають.
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09.11.2022 23:12
+2
ТАК НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЗАГРАНИЦУ !!!
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10.11.2022 02:50
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каже одна бабка другій...
єрмаконьюс сказало що блекаут мішає єкономіці, тому малі пенсії.
а що таке блекаут
а куй його знає..
розмовляйте УКРАЇНСЬКОЮ, не знаю ким шановні.
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09.11.2022 23:09 Відповісти
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09.11.2022 23:27 Відповісти
А мы что, кроме зерна что- то еще производим сейчас ?
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09.11.2022 23:09 Відповісти
Сфера услуг еще пытается держаться. Если бы ввп считалось только в тоннах экспортированной стали и зерна, то Японии была бы не на 3 месте по ввп, а на 133
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10.11.2022 00:03 Відповісти
тю. А молочка, а хліб, а м'ясна продукція?
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10.11.2022 07:21 Відповісти
допоки обенерго будуть належать бандітам, аферистам і пдорасам ахмєтову, грігорішину, каломойському, суркісам, бойку, льовочкіну блекаути не закінчаться, і покращення буде тільки для цих ублюдків, а не для мудрого наріду.
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09.11.2022 23:11 Відповісти
Может заодно назовешь новых владельцев, пои каторых народное счастье настанет? Да и заодно раскажи, как при переходе собственности от одних к другим слуги будут непричем и без прибыли
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09.11.2022 23:26 Відповісти
Такі експерименти з інфрастуктурою іншої держави з боку росії-дуже поганий приклад.Можливо,рашка в кулуарах вже вважається вкрай небезпечною для всього Світу.Можливо,їй вже винесений смертний вирок,але поки ні Україна,ні рашка цього не знають.
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09.11.2022 23:12 Відповісти
якщо податковій не вимкнуть світло назавжди, вона може впасти і на 80%...
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09.11.2022 23:16 Відповісти
ГЕТьманцевых розвелося шо Марьян Безмозглых
Трускавецька академия...це вам не академия экономики у Калифорнии яку закинчыв Витька Индюкович з Енакиево..типа дважды не сидевший 🤣🦍
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09.11.2022 23:24 Відповісти
Нічого зате в 2023 в нас буде старий совєцький літак за півмільярда долларів і місячний модуль за мільярд.
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10.11.2022 00:03 Відповісти
Нахєра таке говорити? Наче запрошення для ***** бомбити енергетичні об'єкти
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10.11.2022 00:20 Відповісти
ТАК НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЗАГРАНИЦУ !!!
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10.11.2022 02:50 Відповісти
так ото ж, чоботар без чобіт
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10.11.2022 06:14 Відповісти
 
 