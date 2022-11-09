Если блэкауты электричества будут продолжаться, то ВВП упадет на 39%, - Минэкономразвития

Украинский ВВП, чувствующий критически низкие показатели в условиях войны, опустится еще больше - до "минус" 39% годовых, если периодические отключения электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов будут продолжаться еще по крайней мере несколько недель.

Об этом рассказала в комментарии Укринформу во время визита в Вашингтон первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим расчетам, в случае если "блэкауты" будут продолжаться следующие несколько недель, ВВП Украины снизится еще больше - до "минус" 39%", - отметила глава Минэкономики Украины.

Она подчеркнула, что отключению электроэнергии подвергаются не только домохозяйства, но также бизнес и компании, которые вынуждены останавливать свою работу.

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Украинская экономика и так пострадала в результате войны из-за оккупации отдельных территорий Украины, где расположены металлургические и другие крупные предприятия, а также из-за разрушения инфраструктуры, оттока рабочей силы и капитала и многих других факторов. Кроме того, серьезно нарушены цепочки поставок.

"Если к этому списку добавятся еще проблемы с разрушенными энергетическими сетями, наш ВВП упадет еще больше",- отметила Свириденко.

Для решения этой проблемы или по крайней мере смягчения последствий, по словам министра, необходимо провести прежде всего быстрое восстановление поврежденной инфраструктуры. Кроме того, свою роль может сыграть переход бизнеса на альтернативные источники питания. В качестве примера она привела значительную часть АЗС, которые используют генераторы в период отключения света.

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