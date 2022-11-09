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Новости
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Если блэкауты электричества будут продолжаться, то ВВП упадет на 39%, - Минэкономразвития

ввп,війна,економіка

Украинский ВВП, чувствующий критически низкие показатели в условиях войны, опустится еще больше - до "минус" 39% годовых, если периодические отключения электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов будут продолжаться еще по крайней мере несколько недель.

Об этом рассказала в комментарии Укринформу во время визита в Вашингтон первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим расчетам, в случае если "блэкауты" будут продолжаться следующие несколько недель, ВВП Украины снизится еще больше - до "минус" 39%", - отметила глава Минэкономики Украины.

Она подчеркнула, что отключению электроэнергии подвергаются не только домохозяйства, но также бизнес и компании, которые вынуждены останавливать свою работу.

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Украинская экономика и так пострадала в результате войны из-за оккупации отдельных территорий Украины, где расположены металлургические и другие крупные предприятия, а также из-за разрушения инфраструктуры, оттока рабочей силы и капитала и многих других факторов. Кроме того, серьезно нарушены цепочки поставок.

"Если к этому списку добавятся еще проблемы с разрушенными энергетическими сетями, наш ВВП упадет еще больше",- отметила Свириденко.

Для решения этой проблемы или по крайней мере смягчения последствий, по словам министра, необходимо провести прежде всего быстрое восстановление поврежденной инфраструктуры. Кроме того, свою роль может сыграть переход бизнеса на альтернативные источники питания. В качестве примера она привела значительную часть АЗС, которые используют генераторы в период отключения света.

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Автор: 

ВВП (643) Минэкономразвития (652) отключение света (424)


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Топ комментарии
+10
допоки обенерго будуть належать бандітам, аферистам і пдорасам ахмєтову, грігорішину, каломойському, суркісам, бойку, льовочкіну блекаути не закінчаться, і покращення буде тільки для цих ублюдків, а не для мудрого наріду.
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09.11.2022 23:11
+5
Такі експерименти з інфрастуктурою іншої держави з боку росії-дуже поганий приклад.Можливо,рашка в кулуарах вже вважається вкрай небезпечною для всього Світу.Можливо,їй вже винесений смертний вирок,але поки ні Україна,ні рашка цього не знають.
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09.11.2022 23:12
+2
ТАК НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЗАГРАНИЦУ !!!
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10.11.2022 02:50
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каже одна бабка другій...
єрмаконьюс сказало що блекаут мішає єкономіці, тому малі пенсії.
а що таке блекаут
а куй його знає..
розмовляйте УКРАЇНСЬКОЮ, не знаю ким шановні.
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09.11.2022 23:09 Ответить
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09.11.2022 23:27 Ответить
А мы что, кроме зерна что- то еще производим сейчас ?
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09.11.2022 23:09 Ответить
Сфера услуг еще пытается держаться. Если бы ввп считалось только в тоннах экспортированной стали и зерна, то Японии была бы не на 3 месте по ввп, а на 133
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10.11.2022 00:03 Ответить
тю. А молочка, а хліб, а м'ясна продукція?
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10.11.2022 07:21 Ответить
допоки обенерго будуть належать бандітам, аферистам і пдорасам ахмєтову, грігорішину, каломойському, суркісам, бойку, льовочкіну блекаути не закінчаться, і покращення буде тільки для цих ублюдків, а не для мудрого наріду.
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09.11.2022 23:11 Ответить
Может заодно назовешь новых владельцев, пои каторых народное счастье настанет? Да и заодно раскажи, как при переходе собственности от одних к другим слуги будут непричем и без прибыли
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09.11.2022 23:26 Ответить
Такі експерименти з інфрастуктурою іншої держави з боку росії-дуже поганий приклад.Можливо,рашка в кулуарах вже вважається вкрай небезпечною для всього Світу.Можливо,їй вже винесений смертний вирок,але поки ні Україна,ні рашка цього не знають.
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09.11.2022 23:12 Ответить
якщо податковій не вимкнуть світло назавжди, вона може впасти і на 80%...
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09.11.2022 23:16 Ответить
ГЕТьманцевых розвелося шо Марьян Безмозглых
Трускавецька академия...це вам не академия экономики у Калифорнии яку закинчыв Витька Индюкович з Енакиево..типа дважды не сидевший 🤣🦍
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09.11.2022 23:24 Ответить
Нічого зате в 2023 в нас буде старий совєцький літак за півмільярда долларів і місячний модуль за мільярд.
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10.11.2022 00:03 Ответить
Нахєра таке говорити? Наче запрошення для ***** бомбити енергетичні об'єкти
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10.11.2022 00:20 Ответить
ТАК НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЗАГРАНИЦУ !!!
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10.11.2022 02:50 Ответить
так ото ж, чоботар без чобіт
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10.11.2022 06:14 Ответить
 
 